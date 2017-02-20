Roketsan’ın Bora Füzesi sonunda gün yüzüne çıktı





Ortadoğu’nun en büyük savunma sanayi fuarı olan IDEX 2017, Türk şirketlerinin gövde gösterisi ile renklendi. Fuarda yer alan yabancı haber kaynakları, Aselsan’ın paylaştığı teknik bilgileri tüm dünyaya duyurdu.

Ülkemizde Bora adıyla bilinen uzun menzilli füze sisteminin farklı ülkelere ihraç edilmesi amacıyla tasarlanan Khan’ın, Bora ile büyük ölçüde aynı nitelikler taşıdığı düşünülüyor. Çapı 610mm olan füze sistemi, toplamda 2500kg ağırlığa sahip. Roketin savaş başlığı 470kg olarak belirtilmiş.

Hedef sapma payı sadece 50 metre olan füze sistemi, dünyadaki benzerleri ile emsal niteliklere sahip. Füzenin etkin menzilinin ise 280+ kilometre olduğunu biliyoruz. Konumlama uyduları ve ataletsel navigasyon sistemi ile hedefe ulaşan füze, özellikle ülkemizin gelecekteki 1000+ kilometre menzilli füze hedefleri doğrultusunda önem taşıyor. 2009 yılından bu yana üzerinde çalışılan sistem, Çin’in B-611 füze sistemi ile benzerlikler taşıyor. Özellikle Çin bu füzeleri Körfez ülkelerine satmak için ciddi bir çalışma yürütüyor. Türkiye ise NATO uyumluluğu ile ilgili sorunlar nedeniyle almaktan vazgeçmişti. Füzenin testleri Karadeniz’de gerçekleşti.

http://az.azeridefence.com/roketsan-in-yeni-uzun-menzilli-raketi-fotolar/