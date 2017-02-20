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Roketsan’ın Bora Füzesi sonunda gün yüzüne çıktı

Abu Dhabi’de düzenlenen savunma fuarı IDEX 2017’de Roketsan Bora füzelerinin ihraç edilecek modeli olan Khan füze sistemini resmen ziyaretçilerle buluşturdu. İşte detaylar:
2 yıl
15,7b
1
61
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Roketsan’ın Bora Füzesi sonunda gün yüzüne çıktı

Ortadoğu’nun en büyük savunma sanayi fuarı olan IDEX 2017, Türk şirketlerinin gövde gösterisi ile renklendi. Fuarda yer alan yabancı haber kaynakları, Aselsan’ın paylaştığı teknik bilgileri tüm dünyaya duyurdu.

Ülkemizde Bora adıyla bilinen uzun menzilli füze sisteminin farklı ülkelere ihraç edilmesi amacıyla tasarlanan Khan’ın, Bora ile büyük ölçüde aynı nitelikler taşıdığı düşünülüyor. Çapı 610mm olan füze sistemi, toplamda 2500kg ağırlığa sahip. Roketin savaş başlığı 470kg olarak belirtilmiş. 

Hedef sapma payı sadece 50 metre olan füze sistemi, dünyadaki benzerleri ile emsal niteliklere sahip. Füzenin etkin menzilinin ise 280+ kilometre olduğunu biliyoruz. Konumlama uyduları ve ataletsel navigasyon sistemi ile hedefe ulaşan füze, özellikle ülkemizin gelecekteki 1000+ kilometre menzilli füze hedefleri doğrultusunda önem taşıyor. 2009 yılından bu yana üzerinde çalışılan sistem, Çin’in B-611 füze sistemi ile benzerlikler taşıyor. Özellikle Çin bu füzeleri Körfez ülkelerine satmak için ciddi bir çalışma yürütüyor. Türkiye ise NATO uyumluluğu ile ilgili sorunlar nedeniyle almaktan vazgeçmişti. Füzenin testleri Karadeniz’de gerçekleşti.


http://az.azeridefence.com/roketsan-in-yeni-uzun-menzilli-raketi-fotolar/ Yorum Yaz
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java 2 yıl en beğenilen
Yapılanlar füzeler falan dış düşmandan çok iç düşmanların canını yakıyor...
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Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl
Hala seçim seçim deyip duruyorlar Halbuki bunun haberi daha önce yapılmıştı haberinin yapılmasını geçtim fuarda sergilenen bir ürün daha nasıl bir seçim propagandası olabilir ki
Hala seçim seçim deyip duruyorlar Halbuki bunun haberi daha önce yapılmıştı haberinin yapılmasını geçtim fuarda sergilenen bir ürün daha nasıl bir seçim propaga...
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Yanıtla +111
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teorisyenzeka 2 yıl
Ben bu siteyi uzun yıllardır takip ediyorum. Bu süre içinde seçim olsun olmasın her daim türk şirketlerinin askeri silahlarının bu sitede haberlerinin yayımlandığına şahit oldum. Art niyet mi desem vatan hainliğine yeltenmeye çalışmak mı desem bu haberleri hükümetin işiymiş gibi göstermeye çalışan hazımsızlar var.
Kendilerine 1-2 ay sonra cumhurun oylacağı sürecin bir parti "seçim"i olmayıp "referandum" olduğunu hatırlatırım.
Öğretmiyorum, hatırlatıyorum.
Çünkü bu hazımsızların, bu sürecin seçim değil referandum olduğunu gayet iyi biliyorlar.
Tüm vatanseverlere saygılar...
Ben bu siteyi uzun yıllardır takip ediyorum. Bu süre içinde seçim olsun olmasın her daim türk şirketlerinin askeri silahlarının bu sitede haberlerinin yayımland...
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İl teber 2 yıl
Savunam sanayii ile ilgili hemen hemen her hafta bir gelişme olur son yıllarda hatta belki 10 yıl bunlar her seferinde seçim seçim der...
Allah muhafaza bunlar bir gün iktidara gelse demek ki hiç icraat yapmayacaklar tam yamuk zihniyet bunlar ya.
Ne mutlu ki zaten öyle bir ihtimal de yok.
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all aboard 2 yıl
Emeklemeden yürünmüyor, yürünmeden koşulmuyor.Bugün kıtalararası füze sistemi yapan ülkeler bu sistemleri 2. dünya savaşından beri geliştiriyor, oyüzden 280 km filan diye takılmaya gerek yok.
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Boragungoren 2 yıl
Demek bora füzesi :D
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sistemli adam 2 yıl
bazı yorumlara bakınca füzenin birilerine fırlatıldığı bariz belli oluyor.
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Civitas Terrana 2 yıl sistemli adam
Niye bu tür haberlerin seçim öncesinde bariz bir artışa uğradığını sorguladın mı hiç
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sdc55 2 yıl
artık kendi füzemizi de yapar olduk
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El_domingo 2 yıl
haberler guzel ,ama bence once savunma bu anlamda hava savunma sisteminde en onemli halkalardan olan yuksek irtifa fuzelerini (Hisar-U)bekliyorum 2019-2020 yıllarında prototiplerin hazır olanacagını soyleniyordu..acaba daha erken gelirmi..
"HİSAR-U YÜKSEK İRTİFA VE UZUN MENZİLLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ
Hisar-U olarak adlandırılan sistem Hisar Hava Savunma ailesinin en üst üyesi olan hava savunma sistemdir.Hisar-U çalışmalarının başlatıldığı 2014 yılında Azerbaycan’da gerçekleştirilen Adex 2014 fuarında Aselsan ve Roketsan yetkililerin verdiği röportajda bu yetkililer tarafından söylenmiştir.Türkiye’nin Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi ihtiyacını karşılayarak Türkiye’de hava savunma açığını kapatacaktır.
Hisar-U Hava Savunma Sistemi 8x8 taşıyıcı araç ile taşınacaktır.Taşıyıcı aracın Man firmasından olması planlanmaktadır.Rf yani aktif radar güdümlü başlığına sahip olacak ve hedeflerini başarılı vurma oranı yüksek olarak imha edecektir.
Hisar-U için radar geliştirme çalışmaları Aselsan tarafından yürütülmektedir.Radar olarak iki alternatif oluşmuştur.Birincisi Uzun Menzilli ve Kara Konuşlu Hava Savunma Radarı.Trt tarafından yapılan Savunma Sanayii adlı programa bilgi veren Aselsan yetkilileri bu radarın 600 km olacağını ifade etmiştir.İkinci alternatif radar ise şu an Tf-2000 Hava Savunma Fırkateyni içi geliştirilmekte olan Çafrad(Çok faz dizinli radar)dır.Çafrad ise 1000+ hedefi takip etme özelliğine sahip olup 450+ km menzile sahiptir.Kara konuşlu çeşidinin geliştirilerek Hisar-U Hava Savunma Sisteminde kullanılması planlanmaktadır.
Hisar-U Hava Savunma Sisteminin füze geliştirme çalışmaları da Roketsan tarafından yürütülemektedir.120 km menzile sahip ve yüksek irtifaya tırmanabilen hava savunma füzesi geliştirecektir.Geliştirilen füze Rf güdümün yanı sıra Iır güdüme de sahip olacaktır.Çift darbeli motor teknolojisi kullanılacak olup hedefi imha yeteneğinde üst kademede olacaktır.Geliştirilen füze gemilerde de kullanılabilecek olup Tf-2000 Hava Savunma Fırkateyninde Vls(Vertical Launch System) (İngilizcesi ile) Türkçesi ile Dikey atış tüplerinden ateşlenebilecek ve denizlerimizin korunmasında da görev üstlenecektir.
Hisar-U Hava Savunma Sistemi Yüksek İrtifadan gelecek olan balistik füze,Muharip uçak tehditlerini tespit edip arkasından da imha edecek. Hisar-U Hava Savunma Sisteminin ilk prototipleri 2019-2020 yılları gibi oluşacak ve envantere girişi 2025-2026 yıllarında olacaktır."
wowturkey.com/...
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mbs02 2 yıl
"coh eyi heber" diyenler gelmiş mi?
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haylaz__ 2 yıl
o füze varya ne güzel füze öyle; );)
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YesWeKhan 2 yıl
Burada ki asıl utanç Türkiye'nin bu füzeleri kullanmıyor olması. Boş yapan arkadaşlara duyurulur. He bu arada 280 km menzilli bir füze ile de kimsenin gururu okşanmıyor. Ne zaman yaparlar 2500 km mezilli hava savunma sistemlerini delecek bir füze, o zaman ayakta alkışlarım.
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beyazsoy 2 yıl YesWeKhan
YesWeKhan
Burada ki asıl utanç Türkiye'nin bu füzeleri kullanmıyor olması. Boş yapan arkadaşlara duyurulur. He bu arada 280 km menzilli bir füze ile de kimsenin gururu okşanmıyor. Ne zaman yaparlar 2500 km mezilli hava savunma sistemlerini delecek bir füze, o zaman ayakta alkışlarım.

2500 kmlik savunma sistemi mı olur Allahım bana sabır ver ))) Rusya'nın en iyi savunma sistemi bizim almamız bile konuşulan S400leri bile 400km. Saldırı amaçlı blastik füzeler anca 2500km olur
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eSSelamuAleykum 2 yıl
az kaldı 16 nisanda son darbeyi yiyeceksin Türkiye
oturduğunuz evi bindiğiniz arabayı zorla elinizden aldıklarında çoktan iş işten geçmiş olacak. ama her zaman dediğim gibi bu millete herşey müstahak
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mamoo 2 yıl eSSelamuAleykum
halen bekliyorum 2 ay oldu evimi arabamı almaya gelen olmadı ?
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