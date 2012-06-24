Roku tepe yöneticisi : Blu-ray disklerin 4 yıl ömrü kaldı

Günümüzde içeriklerin flash disk gibi ortamlarla taşınması veya Netflix, Tivibu gibi servislerle çevrimiçi olarak sunulması CD ve DVD ortamlarına olan talebi oldukça düşürmüştü. Ancak Full HD veya 3D içerikleri barındırabilen Blu-ray diskler bu yıkımda ayakta kalmayı başarmıştı. Çevrimiçi içerik servislerinden birisi olan Roku tepe yöneticisine göre Blu-ray disklerin de fazla ömrü kalmadı.

Bilindiği gibi Blu-ray standardı HD DVD ile girdiği mücadele sonunda galip çıkmış ve yaygın standart olarak kabul edilmişti. Roku tepe yöneticisi Anthony Wood, bu yıl ve gelecek yıl Blu-ray satışlarında beklenen yükselişe rağmen sergilediği performanstan memnun değil.

İnternet bağlantılı set üstü TV kutusu üreticisi Roku, Blu-ray oynatıcıların bu kutuların sergilediği performansla boy ölçüşemediğini iddia ediyor. Bu arada Roku kutularında entegre Blu-ray oynatıcılara yer verilmesi de ilginç bir nokta. Wood, 4 yıl sonra Blu-ray disklere ihtiyaç kalmayacağını vurguluyor.

Wood, internet bağlantılı kutulara olan tüketici ilgisinin devamlı arttığını ve standart oynatıcıların yerini alacağını belirtiyor. Onlive gibi çevrimiçi video oyunları sunan platformlara fazla şans tanımayan Wood, her ikisini bir araya getirerek oyun ve video akışları segmentinde dominant faktör olmayı istiyor.

Roku, set üstü TV kutularının yanında USB disk şeklinde yeni çevrimiçi TV cihazını da yakında satışa sunacak. Geçen yıl 100 milyon dolarlık satış yapan Roku, yıl bazında 3 kata yakın bir artış elde etmişti. Ancak bununla birlikte hedeflediği rakamları tutturamadı.