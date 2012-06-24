Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Roku tepe yöneticisi : Blu-ray disklerin 4 yıl ömrü kaldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,4b
1
56
Blu-Ray / DVD Player
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Günümüzde içeriklerin flash disk gibi ortamlarla taşınması veya Netflix, Tivibu gibi servislerle çevrimiçi olarak sunulması CD ve DVD ortamlarına olan talebi oldukça düşürmüştü. Ancak Full HD veya 3D içerikleri barındırabilen Blu-ray diskler bu yıkımda ayakta kalmayı başarmıştı. Çevrimiçi içerik servislerinden birisi olan Roku tepe yöneticisine göre Blu-ray disklerin de fazla ömrü kalmadı. 
Bilindiği gibi Blu-ray standardı HD DVD ile girdiği mücadele sonunda galip çıkmış ve yaygın standart olarak kabul edilmişti. Roku tepe yöneticisi Anthony Wood, bu yıl ve gelecek yıl Blu-ray satışlarında beklenen yükselişe rağmen sergilediği performanstan memnun değil.  
İnternet bağlantılı set üstü TV kutusu üreticisi Roku, Blu-ray oynatıcıların bu kutuların sergilediği performansla boy ölçüşemediğini iddia ediyor. Bu arada Roku kutularında entegre Blu-ray oynatıcılara yer verilmesi de ilginç bir nokta. Wood, 4 yıl sonra Blu-ray disklere ihtiyaç kalmayacağını vurguluyor. 
Wood, internet bağlantılı kutulara olan tüketici ilgisinin devamlı arttığını ve standart oynatıcıların yerini alacağını belirtiyor. Onlive gibi çevrimiçi video oyunları sunan platformlara fazla şans tanımayan Wood, her ikisini bir araya getirerek oyun ve video akışları segmentinde dominant faktör olmayı istiyor. 
Roku, set üstü TV kutularının yanında USB disk şeklinde yeni çevrimiçi TV cihazını da yakında satışa sunacak. Geçen yıl 100 milyon dolarlık satış yapan Roku, yıl bazında 3 kata yakın bir artış elde etmişti. Ancak bununla birlikte hedeflediği rakamları tutturamadı. 

http://gigaom.com/video/roku-ceo-blu-ray-is-going-to-peak-soon/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alpa07 7 yıl en beğenilen
be daha bluray cd yi bile elime almadan kullanımı sonlandırılacak .D
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 7 yıl
TTnet in internetiylemi ! bu adamın bizim ülkeyi araştırmasına katmadığı belli.
Katsaydı bi 14 yıl felan çıkardı souç
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 7 yıl
Pardon ama roku senin bile o kadar zamanın kalmadı bence :) Firmayı araştırmadım ama sektörün hakimi olan firmalar bu konuda noktayı koymaya çok yakınlar. Hele Samsung'un gömülü sistematiklerinin sağladıklarını düşünür ve apple tv google tv olaylarını da katarsak roku ve bu çeşitlere sahip diğer firmalar çok büyük atılım olmadığı sürece anlam kazanamaz. Günümüzde telefonların kablosuz görüntü iletmesi bile gündemdeki önemli noktalardan ve telefonların böyle kısımlarda sınırları yok o yüzden çevrimiçi hizmetleri telefondan almak bile yeterli olacaktır :))
Pardon ama roku senin bile o kadar zamanın kalmadı bence :) Firmayı araştırmadım ama sektörün hakimi olan firmalar bu konuda noktayı koymaya çok yakınlar. Hele ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Redunay 3 yıl
Ne bitmesi d&r hala vcd film satıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 3 yıl
Tam aksine onumuzdeki senelerde PS5 de cikmasiyla 4K UHD bluraylar dahada yayginlasacaktir diye dusunuyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
Ne zaman kullanıcı başına verilebilen en ucuz tarife 50 mbps akk siz olur o zaman deriz ki optik medyaya gerek yok.

Ama yine de bitmez çünkü kimisi diske takıp dinlemeyi ve izlemeyi seviyor.

1080P için BD kullanımı biter ama 4K için bitmez. 4K için HDD yetmez çünkü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Cheritto 3 yıl
Orjinal Technicolor dvd ve Sony blu ray diskler çok tatmin edici kalitedeler.Assanatın dvd filmler için sürekli Kamel disk kullanması çok yanlış ama

Yaşasın OPTIK DISK FORMATI seni seviyorum




Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 yıl
Kendisine de para vermem ki. Torrent varken hiçbirinize para vermem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
topaz42 3 yıl
Disk bitmez. (İnşallah ta bitmez. Diskin sihri bambaşka.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matrix506 3 yıl
Daha ölmedi
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merm 3 yıl matrix506
matrix506
Daha ölmedi

Hort zamanlaması mükemmel olmuş
Tebrikler
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jedi_tetsu 6 yıl
Roku'nun içeriği chromecast ve apple tv ye göre çok daha zengin. Official kanallar haricinde private kanallar da ekleyebiliyorsunuz.
Evimde ipad, mac mini, iphone olmasına rağmen apple Tv yerine Roku kullanıyorum.
Bu arada disklerin gerçekten ömrü çok kalmadı, bütün mac minilerde CD player artık yok.
zaten gerek te yok, 3 gb bağlantım var, Hulu, netflix gibi kanallardan HD kalitesinde görüntü alabiliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jedi_tetsu 6 yıl
Roku'nun içeriği chromecast ve apple tv ye göre çok daha zengin. Official kanallar haricinde private kanallar da ekleyebiliyorsunuz.
Evimde ipad, mac mini, iphone olmasına rağmen apple Tv yerine Roku kullanıyorum.
Bu arada disklerin gerçekten ömrü çok kalmadı, bütün mac minilerde CD player artık yok.
zaten gerek te yok, 3 gb bağlantım var, Hulu, netflix gibi kanallardan HD kalitesinde görüntü alabiliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OGuz51 7 yıl
JrMaster
TTnet in internetiylemi ! bu adamın bizim ülkeyi araştırmasına katmadığı belli.Katsaydı bi 14 yıl felan çıkardı souç

Bitane Bluray Film indirsen zaten ayın geri kalanını 1mbit devam edersin TTNet adil kota uygulaması saçmalığı yüzünden :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asterisk* 7 yıl
catador
Yav kardeşim. Bu teknoloji asla ölmez. Hayal kurmasınlar. Bir şekilde geliştirip tekrar sunarlar. İnsanlar her zaman elle tutulur şeylere daha fazla güvenir. Taş plakla başlamış kaset cd dvd şimdi blurayle eden teknoloji kolay kolay bitmez.

kasetle bunların hiçbir teknolojik bağı yok. ve kasetler ölmüş durumda. sadece ucuz yedekleme yöntemi olarak kullanılıyorlar. kaset teknolojisi bittiyse blu ray de biter ve hatta başlamadan bitmiştir. çoğu kişi dvd'den fazlasını aramıyor hatta dvd dahi aramıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asterisk* 7 yıl
asterisk*
greenkBlu-ray in ne olduğunu daha bilmeyen roku tepe yöneticisi oralara nasıl gelmiş, nasıl tepe yöneticisi olmuş büyük bir soru işareti.Çeşitli firmalar blu-ray 4-6 katmanlı yaparak 200gb elde etmişlerdir.Hatta bildiğim kadarıyla pioneer 20 katmanlı olarak 500 gb blu-ray elde etmiş.Eleman gelmiş teknolojiyi bitiriyor.Hardiskleri görüyorum 4 tb bildiğin kutu. Böyle blu-ray den 10 tane alsan 5 tb.Kaldı ki cd ler kadar sağlam veri koruyan görmedim.İki farklı firmanın 1 tb lık harddisklerimden yaklaşık 1.5 tb film resim müzik arşivim gitti. Kaç yıllık müzik cd lerim var hâlâ taş gibi çalışıyor.
öyle bir mantık mı var arkadaş ya. blu-ray bence de bitmiştir. çünkü optik okuyucu bitmiştir. blu ray çok kapasite sağlasa da oldukça yavaştır ve en azından bilgisayarlarda hiç kullanılmayacaktır. hard disk ise hem daha hızlı, hem silinebilir, hem daha az bozulan aletlerdir. cdler sağlam falan veri korumaz, sen cdleri sağlam korumuşsundur ondandır o. ben kim bilir kaç defa cdye, dvdye yedekleme yapmışımdır. hiçbirinin yerini dahi bilmiyorum. en son hepsini çöpe attım ve 2 yıldır falan cdye dvdye elimi sürmüyorum. bilgisayar başında gördüğüm herkese soruyorum o dvdrwyi en son ne zaman kullandın diye. cevap genelde 1 sene falan olmuştur oluyor. anlayacağın optik sürücü devri bitti. windowsları bile flash drivelarla kuruyoruz. media playerlara bile hard disk takıyoruz ve media playerlar torrentten dosya indirebiliyor.

ayrıca koskocaman 5,25" lik aletleri her yere taşımak ne kadar saçma bir şey. ya da kırılabilir camlarda veri taşımak. küçücük flashlar herşeyi taşıyabiliyor. blue ray hangi değere ulaşabiliyorsa flash diskler de ulaşabilir. üretim maliyetlerinin de daha pahalı olduğunu sanmıyorum.
ayrıca roku nedir, ne iş yapar bilmiyorum ama o ne güzel bi mor rengiymiş, ne güzel bir tasarımmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6419 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Blu-Ray / DVD Player, netflix
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Özel Röportaj: TTNET'in Genel Müdür Tahsin Yılmaz ile TTNET ve Tivibu'nun Son Durumunu Konuştuk 7 yıl Uygulama Haber 10.Bölüm "New Star Soccer, Scribblenauts Remix, WarGames WOPR ve 11 konu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim