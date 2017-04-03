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Roland'ın kurucusu Ikutaro Kakehashi hayatını kaybetti

Müzik ve teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Ikutaro Kakehashi, 87 yaşında hayatını kaybetti. Kakehashi'nin kurduğu Roland Corporation, elektronik müziğin gelişiminde büyük rol oynadı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Müzik ve teknoloji dünyası bugün önemli bir ismi kaybetti. Roland Corporation'ın kurucusu olan, müzik dünyasının efsane isimlerinden Ikutaro Kakehashi hayatını kaybetti. Kariyerine elektronik müzik aletleri yaparak başlayan Japon girişimci, 1972 yılında kurduğu Roland Corporation ile elektronik müziğin gelişmesinde büyük rol oynadı.
Ikutaro Kakehashi'nin kurucusu olduğu Roland, 70'li yıllarda hızla yükseldi ve elektronik müzik denince akla gelen ilk firma haline geldi. Müzik dünyasını değiştiren isimler arasında gösterilen Kakehashi, özellikle eletronik müzik, hip-hop ve 80'ler pop müziğinin şekillenmesinde önemli bir yere sahip.
Roland tarafından geliştirilen Roland TR-808 vurmalı ritim makinesi, müzik dünyasının en ikonik müzik aletleri arasında yer alıyor. Roland TR-808 günümüzde de Kanye West, Afrika Bambaataa ve Nine Inch Nails gibi ünlü şarkıcılar ve müzik grupları tarafından kullanılıyor. Kanye West'in "808s and Heartbreak" albümünün ismi de TR-808'den geliyor.
Ikutaro Kakehashi müzik dünyası için olduğu kadar teknoloji dünyası için de önemli bir isimdi. Roland Corporation'ın geliştirdiği SC-55 Sound Canvas ses kartı, yıllarca PC'de müzik dinlemek için en iyi ses kartı olarak kabul edildi.

https://www.engadget.com/2017/04/02/roland-founder-dies/ Yorum Yaz
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axaxa 2 yıl
rip
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sniper23 2 yıl
Toprağı bol olsun.
Roland, hala müzik dünyasının efsane firmasıdır.
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FlyingUnderpants 2 yıl
Kim ki müziğin gelişmesine katkıda bulunmuştur, Allah mekanını cennet eylesin. Ülkeleri şeytan politikacılar yerine, müzisyenler yönetseydi dünya bayram yeri olurdu.
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GreyParrot 2 yıl
Huzur içinde yatsın, efsane Roland SC-55mkII var bende hala taş gibi ses örneklemesini çok severim.
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V4LKyR 2 yıl
Hey gidi koca Roland. En efsane ürünler hala senin.
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