Yeni Mumya filmi The Mummy'den ikinci fragman yayınlandı

Korku sinemasının sevilen eserlerinden Mumya (The Mummy), yeni bir film serisi ile beyaz perdeye geri dönüyor. Başrolünü yıldız oyuncu Tom Cruise'ün üstlendiği bu yeni Mumya filmi, Universal'ın kurmaya başladığı yeni sinematik evrenin ilk parçası olacak. Universal'ın canavar filmlerini yeniden canlandırmak için hazırladığı bu sinematik evrende Jekyll, Dracula ve Frankenstein gibi popüler karakterler yer alacak.

Bu yaz gösterime girecek The Mummy için tanıtım çalışmalarını sürdüren Universal, filmin ikinci fragmanını yayınladı. Film için yayınlanan bu yeni fragman da The Mummy'nin korku filminden çok bir aksiyon filmi olacağını gösteriyor. Ayrıca bu yeni fragman ile birlikte, ünlü oyuncu Russell Crowe tarafından canlandıran Dr. Jekyll'ın da filmde önemli bir role sahip olacağı da belli oldu.

Senaryosunu Christopher McQuarrie (Edge of Tomorrow) ve Jon Spaihts (Passengers)'in kaleme aldığı The Mummy'nin yönetmenliğini Transformers ve Star Trek gibi başarılı filmlerin senaristi olarak tanınan Alex Kurtzman üstleniyor. Filmin başrollerinde Tom Cruise'e Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Jake Johnson, Courtney B. Vance ve Russell Crowe eşlik edecek. Film 9 Haziran'da vizyona girecek.

http://collider.com/the-mummy-new-trailer/