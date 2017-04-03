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Yeni Mumya filmi The Mummy'den ikinci fragman yayınlandı

Başrolünü yıldız oyuncu Tom Cruise'ün üstlendiği yeni Mumya filmi The Mummy'den ikinci fragman yayınlandı. Film, popüler karakterleri bir araya getirecek yeni bir sinematik evrenin ilk filmi olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,4b
1
15
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Korku sinemasının sevilen eserlerinden Mumya (The Mummy), yeni bir film serisi ile beyaz perdeye geri dönüyor. Başrolünü yıldız oyuncu Tom Cruise'ün üstlendiği bu yeni Mumya filmi, Universal'ın kurmaya başladığı yeni sinematik evrenin ilk parçası olacak. Universal'ın canavar filmlerini yeniden canlandırmak için hazırladığı bu sinematik evrende Jekyll, Dracula ve Frankenstein gibi popüler karakterler yer alacak.
Bu yaz gösterime girecek The Mummy için tanıtım çalışmalarını sürdüren Universal, filmin ikinci fragmanını yayınladı. Film için yayınlanan bu yeni fragman da The Mummy'nin korku filminden çok bir aksiyon filmi olacağını gösteriyor. Ayrıca bu yeni fragman ile birlikte, ünlü oyuncu Russell Crowe tarafından canlandıran Dr. Jekyll'ın da filmde önemli bir role sahip olacağı da belli oldu.
Senaryosunu Christopher McQuarrie (Edge of Tomorrow) ve Jon Spaihts (Passengers)'in kaleme aldığı The Mummy'nin yönetmenliğini Transformers ve Star Trek gibi başarılı filmlerin senaristi olarak tanınan Alex Kurtzman üstleniyor. Filmin başrollerinde Tom Cruise'e Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Jake Johnson, Courtney B. Vance ve Russell Crowe eşlik edecek. Film 9 Haziran'da vizyona girecek.

http://collider.com/the-mummy-new-trailer/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
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Çocukluk filmimdi, şimdi hepsi yaşlanmış.
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Ryan Gosling 2 yıl

film güzel olur, kötü olur bilemem. ama mumya seçimi yanlış olmuş bence.
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MALTHAEL 2 yıl
Spiderman filmini nasıl fragman haline getirip millete izlettiler .
Bu fragmanda aynı o ayarda olmuş .
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ÇatlakMerlin 11 ay
Nerede o eski mumya filmleri dedirten bir filmdi. Tabi bunu fragmanların ardından söyleyemedik ama filmi görünce maalesef hayal kırıklığının boyutu ortaya çıktı tam olarak.
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aycibin 2 yıl
ne mummy'yi ne de tom cruise'u korku modunda izlememiştik.değişik birleşme olacak bakalım.başyapıt olmayacaktır ama keyifle izlenir bence.
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Goalkeeper13 2 yıl
fragman çok güzel, eskisi kadar güzel olacağını düşünmüyorum filmin ama sinemada seyredilir
bu arada mumyanın korkunç hali bile güzel değil mi sizcede
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cakalll 2 yıl
afm fitaşta seyretmiştim çıkışta arkadaşlarıma denk gelmiş peşindeki seansa bedava tekrar girmiştim aynı sahnelerde tekrar zıplamıştım hey gidi gunler hey:))
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a_y_k_u_t 2 yıl
Çocukluğumda annemin bana izlettirmemeye çalıştığı benim gizlice onlar izlerken arkadan izlediğim ve böceğin adamın derisinin altına girdiği sahneyi gördüğümde bağırıp yakalandığım film. Böcek fobim bu filmle başladı kesin bilinç altıma yerleşti :/
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Ryan Gosling 2 yıl

film güzel olur, kötü olur bilemem. ama mumya seçimi yanlış olmuş bence.
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
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Çocukluk filmimdi, şimdi hepsi yaşlanmış.
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WarSaw 2 yıl
nedense aslan kral bundan daha iyiymiş gibi geldi
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turkprince 2 yıl
Tom Cruise Varsa izlenir.
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mavizaman 2 yıl
izlemiş kadar olduk.
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