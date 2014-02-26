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Rolls-Royce, sanal gerçeklik sistemiyle yönetilen insansız kargo gemileri üzerinde çalışıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Rolls-Royce, sanal gerçeklik sistemiyle yönetilen insansız kargo gemileri üzerinde çalışıyor
Son dönemde en çok konuşulan teknolojilerin başında insansız hava araçları ile insan kontrolünde otonom şekilde çalışabilen otomobil modelleri geliyor. Bu konuyu denizlere taşımayı hedefleyen Rolls-Royce, sanal gerçeklik sistemiyle yönetilen insansız kargo gemileri üzerinde çalışıyor.
Uçak ile taşınamayacak boyutta tonlarca yükün dünyanın farklı yerlerine götürülmesi için aktif olarak kullanılmaya devam eden kargo gemileri, belirtildiği kadarıyla küresel kargo ticaretinin (Yaklaşık 375 milyar dolar) %90'lık kısmını karşılıyorlar. Bu sistemin maliyetini düşürmek için yola çıkan Rolls-Royce Blue Ocean geliştirme ekibi ise, Norveç merkezli olarak özel bir ofis prototipi hazırlıyorlar. Bu ofis alanı "sanal gerçeklik" temelinde kaptana 360 derece görüntü sağlayabiliyor ve böylece insansız kargo gemilerinin karadan kontrol edilmesi / yönetilmesi kolaylaşıyor. Benzer ofisler ile yüzlerce kargo gemisinin karadan yönetilebileceği belirten firma, bu sayede çok daha güvenli ve daha az kirlilik üreten gemilerin sağlanabileceği ve özellikle günlük 3,299$'a yaklaşan mürettebat maliyetinin (Büyük konteyner gemilerinin toplam işletme giderlerinin % 44 oluşturmakta) ortadan kalkacağını belirtiyor. Gemilerin ayrıca bilgisayar temelli sensörler ve kameralar ile donatılarak insan gözünden çok daha doğru kararlar verebileceğini söyleyen Rolls-Royce, olası sorunlara karşı kendini sürekli olarak optimize edebilen bir geminin sefer maliyeti açısından da büyük bir tasarruf sağlayacağına inanıyor.
Şimdilik araştırma geliştirme süreci devam eden sistemin, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Baltık Denizi'nde konuşlanabileceği söylenirken, güvenlik açısından bazı soru işaretleri olduğu için insansız kargo gemisine karşı çıkan kesimlerin olduğu da açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.
 
Rolls-Royce, sanal gerçeklik sistemiyle yönetilen insansız kargo gemileri üzerinde çalışıyor

http://www.bloomberg.com/news/2014-02-25/rolls-royce-drone-ships-challenge-375-billion-industry-freight.html Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 5 yıl en beğenilen
hackleyip liman şehirlerine kafalamasına girerler artık
1 Yanıt Yanıtla +15
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Lockheed 5 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

hackleyip liman şehirlerine kafalamasına girerler artık

Hacklemek bir yana, içinde insan olmayınca korsanların işi daha kolay olur :D
IhtiyarDelikanlihackleyip liman şehirlerine kafalamasına girerler artıkHacklemek bir yana, içinde insan olmayınca korsa...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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SiNaPSiS 5 yıl
Aklıma traktöre isyan eden ırgatlar geldi. Napalım, yapacak bişey yok
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med_cezir91 5 yıl
Bu tip sistemlere açıkcası ön yargı ile bakıyorum uçaklar arabalar fabrikalar gemiler insansız, peki işçiler çalışanlar nasıl para kazanacak diyorum. Öbür taraftan kaçılmaz bir durum olduğu istesekte istemesekte bir gerçek hatta olmadı da diyorum.
Hani dedim ya insanlar nasıl para kazancak bana kalırsa insanlar ilerde işçi diye bir şey kalmayacak. Mühendis, tıp çalışanları bilişmle uğraşan insan grupları olacak hatırlamıyorum ama bir kitapdan esinleniyor olabilirim.
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Pandemic 5 yıl
İnsanı değersizleştiren teknolojiler... Daha çok kazanma hırsı...
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JoeyBane 5 yıl
Gemisini terk eden kaptan.
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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
İnsansız değilde kaptansız olabilir
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einhander 5 yıl
şimdilik pek mantıklı gelmedı
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jporta 5 yıl
o geminin sanal gerceklik sistemini bile calarlar
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homeedition88 5 yıl
Robot lobisi?
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marduk 5 yıl
Geminin tamamen insansiz olacagini dusunmuyorum. Olusabilecek herhangi bir arızada(motor v.s) disaridan yardimin gelmesini beklemek hem zaman kaybi,hem riskli, hemde daha masrafli olacaktir.
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Rusty 5 yıl
İşsiz kalan gemici denizciler ne olacak?
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khytr89 5 yıl
Gemicikleri olan daha da zenginlesecek, hakkiyla calisan isci de issiz kalacak.. bu mudur teknolojinin yarari ?
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