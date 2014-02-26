Son dönemde en çok konuşulan teknolojilerin başında insansız hava araçları ile insan kontrolünde otonom şekilde çalışabilen otomobil modelleri geliyor. Bu konuyu denizlere taşımayı hedefleyen Rolls-Royce, sanal gerçeklik sistemiyle yönetilen insansız kargo gemileri üzerinde çalışıyor.

Uçak ile taşınamayacak boyutta tonlarca yükün dünyanın farklı yerlerine götürülmesi için aktif olarak kullanılmaya devam eden kargo gemileri, belirtildiği kadarıyla küresel kargo ticaretinin (Yaklaşık 375 milyar dolar) %90'lık kısmını karşılıyorlar. Bu sistemin maliyetini düşürmek için yola çıkan Rolls-Royce Blue Ocean geliştirme ekibi ise, Norveç merkezli olarak özel bir ofis prototipi hazırlıyorlar. Bu ofis alanı "sanal gerçeklik" temelinde kaptana 360 derece görüntü sağlayabiliyor ve böylece insansız kargo gemilerinin karadan kontrol edilmesi / yönetilmesi kolaylaşıyor. Benzer ofisler ile yüzlerce kargo gemisinin karadan yönetilebileceği belirten firma, bu sayede çok daha güvenli ve daha az kirlilik üreten gemilerin sağlanabileceği ve özellikle günlük 3,299$'a yaklaşan mürettebat maliyetinin (Büyük konteyner gemilerinin toplam işletme giderlerinin % 44 oluşturmakta) ortadan kalkacağını belirtiyor. Gemilerin ayrıca bilgisayar temelli sensörler ve kameralar ile donatılarak insan gözünden çok daha doğru kararlar verebileceğini söyleyen Rolls-Royce, olası sorunlara karşı kendini sürekli olarak optimize edebilen bir geminin sefer maliyeti açısından da büyük bir tasarruf sağlayacağına inanıyor.

Şimdilik araştırma geliştirme süreci devam eden sistemin, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Baltık Denizi'nde konuşlanabileceği söylenirken, güvenlik açısından bazı soru işaretleri olduğu için insansız kargo gemisine karşı çıkan kesimlerin olduğu da açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

http://www.bloomberg.com/news/2014-02-25/rolls-royce-drone-ships-challenge-375-billion-industry-freight.html