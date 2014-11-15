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Roost akıllı pil projesi ile enerji tüketimini takip edin

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Roost akıllı pil projesi ile enerji tüketimini takip edin

Günlük hayatımızın hemen her alanına giren akıllı teknolojiler özellikle otomasyon konusunda büyük fayda sağlarken, tüketicilerin de sistemlerini uzaktan kontrol etmesinin önünü açıyor. Roost projesi akıllı teknolojileri standart pillere getiriyor. 

9 voltluk bir pil olan Roost, standart boyutunda herhangi bir değişiklik yapmadan bir WiFi yongası ve kontrolcü devresini bünyesine eklemiş. Uyumlu uygulama üzerinden WiFi ağına bağladığınız Roost, enerjisi azaldığında sizi uyarıyor. Bunun yanında takıldığı cihazın alarm vermesi anında da kullanıcıya uyarı gönderiyor. 

Roost daha çok evdeki duman dedektörleri için geliştirilmiş. Seyahat gibi uzun süreli evden uzaklaştığınız durumlarda pilin ömrünü kontrol ederek tedbirinizi önceden alabiliyorsunuz. Ayrıca alarm durumunda acil numaraları da arayabiliyorsunuz. Roost benzer alarm sistemleri ile de uyumlu.

Düşük güç tüketimi sayesinde diğer 9 voltluk pillerin aksine 5 yıl civarında pil ömrü sunan Roost, uygulamaya aynı anda 4 adede kadar pil bağlamanız da imkan tanıyor. Böylece evdeki tüm alarmları takip edebiliyorsunuz. 

Roost projesi şimdiden gerekli bağış miktarını topladı ve en az 35$'lık bağışlarda Mayıs ayı itibariyle destekçilerine ilk parti ürünleri göndermeye başlayacak. Projede global kargolama da mevcut. 

https://www.kickstarter.com/projects/roost/the-roost-smart-battery-smarten-your-smoke-alarms Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Parallel Killer 4 yıl
herşey akıllı cihaza dönüşüyor, her cihaza bir ip
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N0YAN 4 yıl
biraz gereksiz olmuş
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Gömceli 4 yıl
güzel bir teknoloji başarılarınızın devamını dilerim
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arel.gr 4 yıl
duman dedektörleri gibi hatirimizda olmayan cihazlar icin bu ozellige gercek ihtiyac var.
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