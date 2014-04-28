Rudy Huyn'un WP7.5 / 8 uyumlu Wikipedia uygulaması artık Bing temelli öneri yapabiliyor

Windows Phone platformunu öne çıkan isimlerinden Rudy Huyn, Windows Phone 7.5 ve 8 uyumlu Wikipedia uygulamasına Cortana desteği sonrası Bing temelli öneri özelliğini de ekledi.





Destek verdiği 100 farklı dil desteğiyle kişilerin Wikipedia servisine erişim kurmasını sağlayan uygulama, marketin en iyisi olarak gösteriliyor ve Facebook ile Twitter temelli paylaşım desteğini de bünyesinde barındırıyor. Wikipedia uygulaması yayınlanan son sürümüyle ise Microsoft'un Bing temelinde çalışan makale öneri sistemini (Şimdilik sade İngizlice içerikler gösteriliyor) devreye soktu.





Ücretsiz olarak sunulan Wikipedia uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/wikipedia-windows-phone-gets-bing-article-suggestions-latest-release