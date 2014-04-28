Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rudy Huyn'un WP7.5 / 8 uyumlu Wikipedia uygulaması artık Bing temelli öneri yapabiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
281
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Rudy Huyn'un WP7.5 / 8 uyumlu Wikipedia uygulaması artık Bing temelli öneri yapabiliyor
Windows Phone platformunu öne çıkan isimlerinden Rudy Huyn, Windows Phone 7.5 ve 8 uyumlu Wikipedia uygulamasına Cortana desteği sonrası Bing temelli öneri özelliğini de ekledi.

Destek verdiği 100 farklı dil desteğiyle kişilerin Wikipedia servisine erişim kurmasını sağlayan uygulama, marketin en iyisi olarak gösteriliyor ve Facebook ile Twitter temelli paylaşım desteğini de bünyesinde barındırıyor. Wikipedia uygulaması yayınlanan son sürümüyle ise Microsoft'un Bing temelinde çalışan makale öneri sistemini (Şimdilik sade İngizlice içerikler gösteriliyor) devreye soktu. 

Ücretsiz olarak sunulan Wikipedia uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/wikipedia-windows-phone-gets-bing-article-suggestions-latest-release Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Casper Özel: Yeni Casper Store ve Kampanyalar! 5 yıl Oppo Find 7a'yı kutusundan çıkartıyoruz "DH Özel video" 5 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 28 Nisan 5 yıl Mobilite: Samsung Galaxy S5 Prime, tabletlere 4K ekran, yeni Nexus, nostalji bölümü ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
İnternetten Para Kazanmak ( Yandex
DH Forum
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim