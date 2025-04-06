WhatsApp'tan gelen aramalar sessize alınabilecek

WhatsApp aramalara gelecek yeni özellikler
WhatsApp sesli aramalar için sessize alma düğmesi geliyor. Mute düğmesi, bildirim panelinde görünecek ve kullanıcının mikrofonu sessize alırken aramayı yanıtlamasına olanak tanıyacak. İkinci özellik, gelen görüntülü aramalar için. Kullanıcının görüntülü aramaya yanıt vermeden önce kamerayı kapatmasına olanak tanıyacak. Bu, kameranın önüne çıkmadan önce hazırlanmak için vakte ihtiyacı olan veya ilk etapta kamerada görünmek istemeyen kullanıcılar için faydalı olacak. Üçüncü özellik, görüntülü aramalar için emoji tepkileri. Bu, görüntülü aramaya katılanların gerçek zamanlı olarak emojilerle tepki vermesine olanak tanıyacak.
Tüm bu yeni özellikler, şu anda WhatsApp Android 2.25.10.16 sürümü yükleyen sınırlı sayıda beta kullanıcısına sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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