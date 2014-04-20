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Rufus Cuff Monster giyilebilir cihazlarda boyutu artırıyor

5 yıl
381
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11
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Rufus Cuff Monster giyilebilir cihazlarda boyutu artırıyor

Genelde akıllı saat konseptlerinde kullanıcının kolunda standart bir saat hissi vermesi açısından 1.5-2 inç aralığında ekranlar kullanıldığını görüyoruz. Üreticiler de bu boyutlara göre ürün donanımını ve yazılımını optimize diyor.

Ancak Rufus tüketicinin ihtiyaçlarını ön planda tutmaya karar vermiş ve ortaya 3 inçlik ekrana sahip Rufus Cuff Monster adlı akıllı saat ortaya çıkmış.

Rufus Cuff Monster modelinde 400x240 piksel çözünürlük ve Texas Instruments tasarımı Cortex-A8 tabanlı bir işlemci yer alıyor. 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 1000mAh gücünde batarya, akselerometre, jiroskop, WiFi, KitKat işletim sistemi, GPS şeklinde bir akıllı telefonda yer alan tüm özellikler mevcut. Final sürümde 4GB RAM seviyesine yer verilmesi planlanıyor. Saat bu açıdan da bir ilki temsil edecek.

Cihaz bir SIM yuvası taşımıyor. Bunun yerine Andoroid ve iOS telefonlara bağlanarak çağrı kabul etme ve başlatma, mesajlara cevap verme gibi fonksiyonlar yerine getiriyor. Bu bakımdan küçük bir dokunmatik medya oynatıcı benzetmesi yapabiliriz. 

Rufus Cuff Monster kolda dikey yönde çıkıntısı yapmaması için tasarlanmış. Ekran kolun üst kısmına doğru uzuyor. Cihazın suya dayanıklı olacağı da belirtiliyor. Kullanım süresinin ise iki gün ve üzeri olabileceği tahmin ediliyor. 

Indiegogo platformu üzerinde bağış desteği arayan Rufus Cuff Monter 8 gün içerisinde 30 bin dolar daha toplamak zorunda. 230$ bağış karşılığında cihaz hediye edilecek. 

https://www.indiegogo.com/projects/the-rufus-cuff-more-than-a-smartwatch-a-wrist-communicator#home Yorum Yaz
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DubSteq 5 yıl en beğenilen
Omuza kadar yolu var.
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caglet 5 yıl
Arkadaşlar yeni bir cihaz keşfettim , görünümü saat gibi ama içeriği telefon gibi , yani küçük ekranlı telefon , aslında herkeste var , ama ucuna bi kordon takarız , 2.kez kakalarız. Nası fikir ?
Arkadaşlar yeni bir cihaz keşfettim , görünümü saat gibi ama içeriği telefon gibi , yani küçük ekranlı telefon , aslında herkeste var , ama ucuna bi kordon taka...
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yc#1 5 yıl
Aman Samsung görmesin. "Aha bizimki daha büyük" deyip 4" ekranlısını yapar.
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aozgec 5 yıl
bu iş biraz zorlama. saat bir araç olduğu kadar bir aksesuar. tasarımcılar bunu unutmamalı.
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OverClocK1ng 5 yıl
İşte böyle olmalı. Ama bunun sim kart yuvalısı olmalı. Sonra tak koluna, git denizine, yüz.
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fukox 5 yıl
Bilim-kurgu filmlerinden fırlamış gibi duruyor. Birde ekranda hologram olsa tam olur. Ama ne bileyim, 230$'da çok gibi sanki.
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DeistSuat 5 yıl
chuck'ın babasının kolunda da böyle bir cihaz vardı.
Gerçeğe dönüştürmüşler (:
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Aty. 5 yıl
1.5,2 inçtense bu boyutlarda bir cihaz daha iyi bence
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Akasha_Ether 5 yıl
akıllı saat dedik, giyilebilir akıllı cihaz dedik, vur dedik kazığa oturttunuz meseleyi.
bu cihazlar yaygınlaşınca göreceğiz asıl durumunu. bir sürü kişi bir heves alacak ama memnun olmadıkları zaman çok güzel reklam yapacaklar.
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carman 5 yıl
yakında kola 7" ler çıkmaya başlar sonumuz hayırlı olsun
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Yosunluel 5 yıl
Bu cihazın extreme spor yapanlar dışında kime ne yararı olur acaba, çıksın görelim...Ekran büyüklüğü karşılaştırması için Xperia Ray'a bakılabilir, o 3.3 inç.Bir de cihaz suya dayanıklı denmiş ama toza ve şoka da dayanıklılık gerekli bu tür cihazlar için...
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caglet 5 yıl
Arkadaşlar yeni bir cihaz keşfettim , görünümü saat gibi ama içeriği telefon gibi , yani küçük ekranlı telefon , aslında herkeste var , ama ucuna bi kordon takarız , 2.kez kakalarız. Nası fikir ?
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