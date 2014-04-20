Rufus Cuff Monster giyilebilir cihazlarda boyutu artırıyor





Genelde akıllı saat konseptlerinde kullanıcının kolunda standart bir saat hissi vermesi açısından 1.5-2 inç aralığında ekranlar kullanıldığını görüyoruz. Üreticiler de bu boyutlara göre ürün donanımını ve yazılımını optimize diyor.





Ancak Rufus tüketicinin ihtiyaçlarını ön planda tutmaya karar vermiş ve ortaya 3 inçlik ekrana sahip Rufus Cuff Monster adlı akıllı saat ortaya çıkmış.





Rufus Cuff Monster modelinde 400x240 piksel çözünürlük ve Texas Instruments tasarımı Cortex-A8 tabanlı bir işlemci yer alıyor. 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 1000mAh gücünde batarya, akselerometre, jiroskop, WiFi, KitKat işletim sistemi, GPS şeklinde bir akıllı telefonda yer alan tüm özellikler mevcut. Final sürümde 4GB RAM seviyesine yer verilmesi planlanıyor. Saat bu açıdan da bir ilki temsil edecek.





Cihaz bir SIM yuvası taşımıyor. Bunun yerine Andoroid ve iOS telefonlara bağlanarak çağrı kabul etme ve başlatma, mesajlara cevap verme gibi fonksiyonlar yerine getiriyor. Bu bakımdan küçük bir dokunmatik medya oynatıcı benzetmesi yapabiliriz.





Rufus Cuff Monster kolda dikey yönde çıkıntısı yapmaması için tasarlanmış. Ekran kolun üst kısmına doğru uzuyor. Cihazın suya dayanıklı olacağı da belirtiliyor. Kullanım süresinin ise iki gün ve üzeri olabileceği tahmin ediliyor.





Indiegogo platformu üzerinde bağış desteği arayan Rufus Cuff Monter 8 gün içerisinde 30 bin dolar daha toplamak zorunda. 230$ bağış karşılığında cihaz hediye edilecek.

https://www.indiegogo.com/projects/the-rufus-cuff-more-than-a-smartwatch-a-wrist-communicator#home