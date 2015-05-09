Rus uzay gemisi pasifik okyanusuna düştü

28 Nisan tarihinde kontrolü kaybedilen ve o günden bu yana gelişmeleri merakla takip edilen uzay gemisinin daha önce yer çekimi ile dünyaya yöneldiğini sizlere aktarmıştık. 5 - 7 Mayıs tarihlerinde dünyaya düşeceği öngörülen gemi biraz gecikmeyle dün(8 Mayıs) atmosfere girdi. Atmosfere girmenin etkisiyle yanarak düşmeye devam eden uzay gemisinin Pasifik Okyanusu'nun ortasına düştüğü açıklandı.

Hatırlamayanlar için uzay aracı 30 Nisan tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonuna yakıt ve yiyecek götürmek üzere yola çıkmıştı. Ancak kontrolün kaybedilmesiyle birleşme gerçekleşememiş, daha sonra da yerçekimi yörüngesine giren araç dünyaya yönelmişti.

Uzmanlar uzay aracının düşüş sebebinin hala araştırıldığını belirtti. Bilim kurgu filmlerini aratmayan süreçte herhangi bir can kaybı yaşanmadı, ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da yeterli yakıta ve yiyeceğe sahip olduğu açıklandı.