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Rus uzay gemisi pasifik okyanusuna düştü

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Rus uzay gemisi pasifik okyanusuna düştü
 
28 Nisan tarihinde kontrolü kaybedilen ve o günden bu yana gelişmeleri merakla takip edilen uzay gemisinin daha önce yer çekimi ile dünyaya yöneldiğini sizlere aktarmıştık.  5 - 7 Mayıs tarihlerinde dünyaya düşeceği öngörülen gemi biraz gecikmeyle dün(8 Mayıs) atmosfere girdi. Atmosfere girmenin etkisiyle yanarak düşmeye devam eden uzay gemisinin Pasifik Okyanusu'nun ortasına düştüğü açıklandı.
Hatırlamayanlar için uzay aracı 30 Nisan tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonuna yakıt ve yiyecek götürmek üzere yola çıkmıştı. Ancak kontrolün kaybedilmesiyle birleşme gerçekleşememiş, daha sonra da yerçekimi yörüngesine giren araç dünyaya yönelmişti. 
Uzmanlar uzay aracının düşüş sebebinin hala araştırıldığını belirtti. Bilim kurgu filmlerini aratmayan süreçte herhangi bir can kaybı yaşanmadı, ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da yeterli yakıta ve yiyeceğe sahip olduğu açıklandı.

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infom@n 4 yıl en beğenilen
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TncyKrmn 4 yıl
Düşünen Biri
berkaytunali
Düşünen BiriE hani yanarak parçalayacakti? Çok merak ediyorum okyanus yerine kalabalık bir şehre dusmeyisinin şans mı yoksa ayarlama mi olduğunu.
Düşünen kardeş eksik düşünüyosun, okyanusun kapladığı yüzey alanı çok daha fazla ama şehire düşücek olsaydı havada parçalanırdı füze yardımıyla bu kadar basit yani.
Ilk dediğin anlamsız zira yüzeysel kaplama oranı daha fazla olabilir fakat bu karaya düşmeyeceginin garantisini vermez. Füze ile parçalarına ayrilir fakat anca parçalarına ayrılır, onlar şehre düşerse ne olacak? Ki serbest düşüşteki hızını söylemiyorum bile, el kadar meteorun düşüp de açtığı kraterlere bir bak istersen tam düşünen arkadaş.

Adamlar boşuna bilim insanı olmamışlar değil mi? Şehre düşme tehlikesi olsa buna izin verirler mi hiç? Dünyaya düşmeden önce çoğu hesaplamayı yapıp ona göre hareket etmişlerdir.
Düşünen BiriberkaytunaliDüşünen BiriE hani yanarak parçalayacakti? Çok merak ediyorum okyanus yerine kalabalık bir şehre d...
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strathmorea 4 yıl
Uzay Mekiği mi? yoksa Uzay Gemisi mi?... Bildiğim, mekik olacak o.:)
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DH Misafiri 4 yıl
adamlarda yarım asırlık uzay tecrübesi var. demek ki bu iş gerçekten ciddi bir teknoloji gerektiriyor ve hatayı affetmiyor. biz çok geri kalmışız. 18yy daki bir ülkeden farkımız yok.
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TncyKrmn 4 yıl
Düşünen Biri
berkaytunali
Düşünen BiriE hani yanarak parçalayacakti? Çok merak ediyorum okyanus yerine kalabalık bir şehre dusmeyisinin şans mı yoksa ayarlama mi olduğunu.
Düşünen kardeş eksik düşünüyosun, okyanusun kapladığı yüzey alanı çok daha fazla ama şehire düşücek olsaydı havada parçalanırdı füze yardımıyla bu kadar basit yani.
Ilk dediğin anlamsız zira yüzeysel kaplama oranı daha fazla olabilir fakat bu karaya düşmeyeceginin garantisini vermez. Füze ile parçalarına ayrilir fakat anca parçalarına ayrılır, onlar şehre düşerse ne olacak? Ki serbest düşüşteki hızını söylemiyorum bile, el kadar meteorun düşüp de açtığı kraterlere bir bak istersen tam düşünen arkadaş.

Adamlar boşuna bilim insanı olmamışlar değil mi? Şehre düşme tehlikesi olsa buna izin verirler mi hiç? Dünyaya düşmeden önce çoğu hesaplamayı yapıp ona göre hareket etmişlerdir.
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KremalıSarımsaklıFıstık 4 yıl
videosu fılan var mı ya izlesek
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berkaytunali 4 yıl
Düşünen Biri
E hani yanarak parçalayacakti? Çok merak ediyorum okyanus yerine kalabalık bir şehre dusmeyisinin şans mı yoksa ayarlama mi olduğunu.

Düşünen kardeş eksik düşünüyosun, okyanusun kapladığı yüzey alanı çok daha fazla ama şehire düşücek olsaydı havada parçalanırdı füze yardımıyla bu kadar basit yani.
1 Yanıt Yanıtla
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Be All My Sins Remembered 4 yıl berkaytunali
berkaytunali
Düşünen Biri
E hani yanarak parçalayacakti? Çok merak ediyorum okyanus yerine kalabalık bir şehre dusmeyisinin şans mı yoksa ayarlama mi olduğunu.

Düşünen kardeş eksik düşünüyosun, okyanusun kapladığı yüzey alanı çok daha fazla ama şehire düşücek olsaydı havada parçalanırdı füze yardımıyla bu kadar basit yani.

Ilk dediğin anlamsız zira yüzeysel kaplama oranı daha fazla olabilir fakat bu karaya düşmeyeceginin garantisini vermez. Füze ile parçalarına ayrilir fakat anca parçalarına ayrılır, onlar şehre düşerse ne olacak? Ki serbest düşüşteki hızını söylemiyorum bile, el kadar meteorun düşüp de açtığı kraterlere bir bak istersen tam düşünen arkadaş.
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Be All My Sins Remembered 4 yıl
E hani yanarak parçalayacakti? Çok merak ediyorum okyanus yerine kalabalık bir şehre dusmeyisinin şans mı yoksa ayarlama mi olduğunu.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Keras 4 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

E hani yanarak parçalayacakti? Çok merak ediyorum okyanus yerine kalabalık bir şehre dusmeyisinin şans mı yoksa ayarlama mi olduğunu.

ayarlama yok araç kontrolsüz düştü. büyük kısmı atmosferde yanıp yok oldu. ısıya dayanan birkaç parçası da okyanusa düştü.
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merm 4 yıl
En sonunda düşmüş.
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infom@n 4 yıl en beğenilen
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