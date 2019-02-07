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Ruslardan ilginç elektronik çalgı: Dvina

Sadece iki teli olan Dvina entegre ön güçlendiricisi sayesine etkileyici tınılar çalabiliyor. Rusya kaynaklı Soma Laboratory bu ilginç çalgıyı yakında seri üretime geçirecek.
3 ay
5,5b
1
3
Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Rusya kaynaklı Soma Laboratory çok basit bileşenlerden etkileyici bir elektronik çalgı geliştirdi. Hindu müziğinden ilham alan Dvina adındaki çalgı hem çalışma prensibi hem de çıkardığı sesler açısından oldukça etkileyici.

Dvina nedir?

Dvina iki telli ve perdesi olmayan bir çalgı. Dvina kutusundan iki uzun çubuk halinde çıkıyor. Çubukları birbirine kesişecek şekilde birleştirdikten sonra özel parçası ile birleştiriyorsunuz. Kemençe tarzında çalınan Dvina’nın keman arşesine benzeyen bir yayı bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Artık buzdolabınız üzerinden arkadaş bulabileceksiniz"

Bir odası olmadığı için doğal olarak Dvina akustik sesi güçlendiremiyor. Bu bakımdan harici bir güçlendiriciye ihtiyaç duyuyor. Çalgı aletinin ilginç ses toplama yöntemi de burada ortaya çıkıyor.

Dvina’nın orta çubuğunun içerisine güçlü bir neodim mıknatıs ve ön amplifikatör yerleştirilmiş. İki telden gelen titreşimler mıknatıs aracılığıyla toplanıyor ve sinyal bir ön amplifikatör ile güçlendiriliyor. Bu amplifikatör alete kendi özel sesini veriyor. Sonrasında güçlendirici ile modüle edilerek dışarı veriliyor. Prototip aşamasında aletin C# ve G# tınıları oldukça şaşırtıcı diyebiliriz. Daha fazla tını üretmek de mümkün.

Dvina henüz geliştirme aşamasında ve müzisyenlerin geri bildirimlerini topluyor. Sonrasında nihai şekli verilerek seri üretime başlayacak. Gövdenin 200-500 Avro arasında olması bekleniyor. Entegre güçlendirici takım için ise 300 Avro istenecek.

 

https://newatlas.com/soma-laboratory-dvina/58319/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Usbehci 3 ay
Battlestar Galactica ve Homeworld 2'de çalan müziklere benzettim. Güzel olmuş.
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leventalpsal 3 ay
Yaybahar diyorum, başka birşey demiyorum... Vazgeçtim, diyorum :
youtube.com/...
Ancak bu da güzelmiş.
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