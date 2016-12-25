Rusların uçan tabut lakaplı uçağı: Tupolev TU-154 yine düştü!





Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki kenti Soçi’den Suriye’ye gitmek üzere havalanan askeri Tupolev TU-154 tipi askeri uçak, Karadeniz üstündeyken henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kalkıştan 20 dakika sonra radardan kaybolduğu belirtilen uçağın enkazına da kısa sürede ulaşıldı ve ilk cesetler sahilden kilometrelerce açıkta bulundu.

Uçağın Moskova’dan havalanıp, Soçi’de yakıt ikmali yaptığı belirtiliyor. Askeri uçakta, Kızıl Ordu Korosu üyesi 64 kişinin bulunduğu ifade ediliyor. Ayrıca medya temsilcileri, Rus hükümeti görevlileri de uçaktakiler arasındaydı. Uçağın düşüşünün ardından yeniden gündeme gelen konu ise Sovyet yapımı uçağın kara tarihi oldu.

Avrupa’da Bazı Havaalanlarına İniş İzni Yok

Rusya merkezli Uzay ve Savunma Sanayi şirketi olan Tupolev’in kökeni 1922 yılına uzanıyor. Ticari ve askeri nitelikli uçaklar üreten şirketin ilk uçuşunu 1968 yılında yapan modeli Tuploev TU-154, 1972 yılından bu yana ağırlığı Rus havayolu şirketi Aeroflot’ta olmak üzere etkin olarak kullanılıyor.

Uçağın güncel maliyeti 50 milyon dolar seviyesinde ve bugüne kadar 1000 adetin üzerinde üretilmiş. 3 turbojet motorlu uçağın askeri amaçlar dışında 500 adete yakını ticari amaçlı yolcu taşımacılığında aktif olarak kullanılıyor. Özellikle Avrupa’da çok kötü bir üne sahip olan uçağın Avrupa’daki birçok havaalanına iniş izni yok. Sebebi ise çok gürültülü olması. Ayrıca uçak çok fazla yakıt harcıyor.

1 mach sürat ile dünyanın ticari anlamda kullanımdaki en hızlı yolcu uçaklarının başında gelen Tuploev TU-154, Rusya’nın da en çok ürettiği yolcu jeti konumunda. Ülkemizdeki hiçbir havayolu şirketinin bünyesinde bulunmayan bu uçak, kuzey kutbu gibi aşırı soğuk şartlarda kalkışa hazır bekleyebilme özelliğinin yanı sıra toprak ve buzul pistlere inebilme yeteneğine sahip.

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Polonya Cumhurbaşkanı da Bu Uçakta Öldü

Bugüne kadar karıştığı 60’tan fazla kazada 5000’den fazla kişinin ölümüne neden olan Tuploev TU-154, sadece 1984 ve 1985 yıllarında karıştığı kazalarda 631 kişiye mezar olmuş. 1985 yılındaki kazalardan bir tanesinde pilotlar havada uçağın kontrolünü yitirmiş. İran’daki 1985 yılındaki kazada ise İran’a ait bir askeri uçak ile çarpışan TU-154, toplamda 200 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bu arada 10 Nisan 2010’da Polonya Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan Polonya Hava Kuvvetleri’ne ait Tupolev TU-154, kalkıştan kısa süre sonra düşmüş ve uçaktaki 96 kişiden kurtulan olmamıştı. Kazada ölenler arasında Polonya Cumhurbaşkanı ve eşi, sürgündeki cumhurbaşkanı, ulusal güvenlik büros başkanı, genel kurmay başkanı gibi askeri anlamda kritik isimler hayatını kaybetmişti. Özellikle bu olay Polonya başta olmak üzere Avrupa’da Rus uçaklarına endişe ile bakılmasını bir kat daha artırmış hatta olayın suikast olabileceği üzerinde durulmuştu.

Askeri uçaklarda güvenlik hassasiyetinin daha zayıf olması ya da daha doğru bir ifade ile bazı tedbirlerin zorunluluk taşımaması, ihmal olasılıklarını da artıran bir unsur olabiliyor. Düşen uçak da askeri bir uçak olduğu için kazanın sebebinin bir zafiyet olması da ihtimaller dahilinde.