Boeing, pilotlardan koltukları kontrol etmelerini istedi

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Avustralya'da 50 kişinin yaralandığı uçak kazasıyla ilgili, "bir uçuş görevlisinin yanlışlıkla pilot koltuğundaki bir düğmeye bastığı, bunun da uçağın burnunu aşağıya doğru ittiği" bildirildi.

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ABD'li havacılık devi Boeing, Avustralya'da bir uçuş sırasında 50 kişinin yaralandığı kaza sonrası, 787 Dreamliner kullanan havayolu şirketlerine, pilotların koltuklarını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada, "787 operatörlerine 2017 yılında yayınlanan ve uçuş güvertesi koltuklarındaki anahtarların incelenmesi ve bakımına yönelik talimatları içeren bir servis bültenini hatırlatarak ihtiyati tedbir aldık." denildi.

Olayla ilgili soruşturmanın desteklendiği belirtilen açıklamada, "LA800 sefer sayılı uçuşla ilgili soruşturma devam ediyor ve olası bulguları soruşturma makamlarına havale ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Şili-Brezilya havayolu şirketi Latam Airlines, "devam eden soruşturmayı desteklemek amacıyla yetkililerle koordinasyon içinde çalışmaya devam ettiğini" duyurdu.

Wall Street Journal, "bir uçuş görevlisinin yanlışlıkla pilot koltuğundaki düğmeye bastığını, bunun da uçağın burnunu aşağıya doğru ittiğini" bildirdi.

Sydney-Auckland seferini yapan 263 yolcu ve dokuz mürettebatın bulunduğu Latam Havayollarına ait uçakta, inişe geçtiği sırada güçlü bir sarsıntı yaşandı. O sırada yolcular Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya seyahat eden uçağın tavanına doğru fırladı. Olayda en az 50 kişi yaralandı. Yolculardan bazıları inişten sonra hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları kaza sırasında "bazı çatı panellerinin kırıldığını" söyledi.

Auckland'dan Şili'nin başkenti Santiago'ya uçması planlanan uçağın seferi iptal edildi ve salı günü için yeni bir uçuş planlandı.

Bu yılın ocak ayında bir Boeing uçağının kapı paneli yerinden çıktı. Hazırlanan raporda paneli sabitleyen cıvataların eksik olduğunun tespit edildi.

Bu hafta ise firmanın üretim standartlarına ilişkin endişelerini dile getirmesiyle tanınan eski bir Boeing çalışanı John Barnett, South Carolina'da kaldığı otelin otoparkında aracının içerisinde ölü bulundu.

Boeing şirketinin fabrikalarındaki güvenlik ihlallerine dikkati çeken John Barnett'in, aracında "kafasına silah ile ateş etmiş halde" bulunduğu belirtildi.

Boeing, 2017'ye kadar şirket için çalışan "Barnett'in vefatından üzüntü duyduğunu" belirten bir açıklama yayımladı.

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Boeing, pilotlardan koltukları kontrol etmelerini istedi