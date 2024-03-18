Boeing, pilotlardan koltukları kontrol etmelerini istedi

Avustralya'da 50 kişinin yaralandığı uçak kazasıyla ilgili, "bir uçuş görevlisinin yanlışlıkla pilot koltuğundaki bir düğmeye bastığı, bunun da uçağın burnunu aşağıya doğru ittiği" bildirildi.
ABD'li havacılık devi Boeing, Avustralya'da bir uçuş sırasında 50 kişinin yaralandığı kaza sonrası, 787 Dreamliner kullanan havayolu şirketlerine, pilotların koltuklarını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.
Şirketten yapılan açıklamada, "787 operatörlerine 2017 yılında yayınlanan ve uçuş güvertesi koltuklarındaki anahtarların incelenmesi ve bakımına yönelik talimatları içeren bir servis bültenini hatırlatarak ihtiyati tedbir aldık." denildi.
Olayla ilgili soruşturmanın desteklendiği belirtilen açıklamada, "LA800 sefer sayılı uçuşla ilgili soruşturma devam ediyor ve olası bulguları soruşturma makamlarına havale ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Şili-Brezilya havayolu şirketi Latam Airlines, "devam eden soruşturmayı desteklemek amacıyla yetkililerle koordinasyon içinde çalışmaya devam ettiğini" duyurdu.
Wall Street Journal, "bir uçuş görevlisinin yanlışlıkla pilot koltuğundaki düğmeye bastığını, bunun da uçağın burnunu aşağıya doğru ittiğini" bildirdi.
Sydney-Auckland seferini yapan 263 yolcu ve dokuz mürettebatın bulunduğu Latam Havayollarına ait uçakta, inişe geçtiği sırada güçlü bir sarsıntı yaşandı. O sırada yolcular Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya seyahat eden uçağın tavanına doğru fırladı. Olayda en az 50 kişi yaralandı. Yolculardan bazıları inişten sonra hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları kaza sırasında "bazı çatı panellerinin kırıldığını" söyledi.
Auckland'dan Şili'nin başkenti Santiago'ya uçması planlanan uçağın seferi iptal edildi ve salı günü için yeni bir uçuş planlandı.
Bu yılın ocak ayında bir Boeing uçağının kapı paneli yerinden çıktı. Hazırlanan raporda paneli sabitleyen cıvataların eksik olduğunun tespit edildi.
Bu hafta ise firmanın üretim standartlarına ilişkin endişelerini dile getirmesiyle tanınan eski bir Boeing çalışanı John Barnett, South Carolina'da kaldığı otelin otoparkında aracının içerisinde ölü bulundu.
Boeing şirketinin fabrikalarındaki güvenlik ihlallerine dikkati çeken John Barnett'in, aracında "kafasına silah ile ateş etmiş halde" bulunduğu belirtildi.
Boeing, 2017'ye kadar şirket için çalışan "Barnett'in vefatından üzüntü duyduğunu" belirten bir açıklama yayımladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.