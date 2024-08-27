Kulis: Türkiye, F-35’lere karşılık S-400’leri kutuya koymak istiyor

Türkiye, F-35'leri istiyor
Kulislere göre Türkiye; F-35 programına tekrar katılmak için ABD’nin koşulu olan S-400 sorununu çözmek amaçlı bir teklifi masaya getirmiş durumda. Cumhuriyet’in haberine göre Türkiye, ABD’den 1 filo F-35, 1 filo F-35B (dikey iniş kalkış varyantı) talep ediyor ve buna karşın Rusya yapımı S-400 Hava Savunma Sistemleri’ni “kutulara koyalım, siz denetleyin” önerisinde bulunuyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Ocak ayında Türkiye'nin S- 400 sorununu çözmesi halinde F-35 programına yeniden girebileceğini öne sürmüştü.
Öte yandan Türkiye’nin S-400 sorunu çözmek için sistemleri Rusya’yı kızdırmayacak ve halihazırda iyi ilişkiler içinde olduğu Pakistan veya Hindistan’a satmayı değerlendirebileceği de bir süredir gündemde.
Programdan çıkarılmadan önce Türkiye, F-35 programının 2. Seviye ortağı konumundaydı. Aynı zamanda uçağın orta gövdesi dahil olmak üzere birçok parçasını yerli firmaları ile üretiyordu.Kaynakça https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/ankaranin-s-400leri-kutulara-koyalim-onerisinde-bulundugu-2241645 https://www.forbes.com/sites/pauliddon/2024/08/09/why-pakistan-or-india-might-want-turkeys-unused-russian-s-400-missiles/ https://tr.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35_Lightning_II Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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