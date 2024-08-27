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    Kulis: Türkiye, F-35’lere karşılık S-400’leri kutuya koymak istiyor

    Kısa bir süre önde Ankara kulislerinde ilginç iddiaların ortaya çıktığı bildirildi. Aktarılanlara göre Türkiye, Rusya’dan alınan S-400’leri kutuya koyarak ABD’den F-35’leri almak istiyor.
    Kulis: Türkiye, F-35’e karşılık S-400’leri kutuya koymak istiyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye, F-35 programından çıkarılmasının ardından havadaki yeteneklerini geliştirebilmek için çeşitli arayışlar içerisinde. Bir yandan KAAN ve diğer insansız sistemlerin geliştirilmesi sürerken Türkiye, Eurofighter gibi alternatifleri de değerlendirmeye çalışıyor. Bununla birlikte Ankara kulislerinde dolaşan iddialar ise Türkiye’nin F-35’leri satın almak için ilginç bir S-400 önerisinde bulunduğunu öne sürüyor.

    Türkiye, F-35'leri istiyor

    Kulislere göre Türkiye; F-35 programına tekrar katılmak için ABD’nin koşulu olan S-400 sorununu çözmek amaçlı bir teklifi masaya getirmiş durumda. Cumhuriyet’in haberine göre Türkiye, ABD’den 1 filo F-35, 1 filo F-35B (dikey iniş kalkış varyantı) talep ediyor ve buna karşın Rusya yapımı S-400 Hava Savunma Sistemleri’ni “kutulara koyalım, siz denetleyin” önerisinde bulunuyor.  ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Ocak ayında Türkiye'nin S- 400 sorununu çözmesi halinde F-35 programına yeniden girebileceğini öne sürmüştü.

    Öte yandan Türkiye’nin S-400 sorunu çözmek için sistemleri Rusya’yı kızdırmayacak ve halihazırda iyi ilişkiler içinde olduğu Pakistan veya Hindistan’a satmayı değerlendirebileceği de bir süredir gündemde.

    Kulis: Türkiye, F-35’e karşılık S-400’leri kutuya koymak istiyor Tam Boyutta Gör
    NATO ve Birleşik Krallık, İtalya, Avustralya, Kanada, Norveç, Danimarka, Hollanda ve Türkiye ortaklığında başlayan F-35 projesi Türkiye açısından olumlu sonuçlanmadı. 2002’de girilen JSF (Müşterek Saldırı Uçağı) Projesi kapsamında Türkiye, 100 adet F-35 almayı taahhüt etmişti. Hatta 6 adet F-35A Türkiye için üretilmişti ancak bu uçaklar Luke Askeri Hava Üssü’nde depoda bekletiliyor. Zira Rusya’dan satın alınan S-400 Hava Savunma Sistemleri Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasıyla sonuçlanmıştı.

    Programdan çıkarılmadan önce Türkiye, F-35 programının 2. Seviye ortağı konumundaydı. Aynı zamanda uçağın orta gövdesi dahil olmak üzere birçok parçasını yerli firmaları ile üretiyordu.

    Kaynakça https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/ankaranin-s-400leri-kutulara-koyalim-onerisinde-bulundugu-2241645 https://www.forbes.com/sites/pauliddon/2024/08/09/why-pakistan-or-india-might-want-turkeys-unused-russian-s-400-missiles/ https://tr.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35_Lightning_II
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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