Kulis: Türkiye, F-35’lere karşılık S-400’leri kutuya koymak istiyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye, F-35 programından çıkarılmasının ardından havadaki yeteneklerini geliştirebilmek için çeşitli arayışlar içerisinde. Bir yandan KAAN ve diğer insansız sistemlerin geliştirilmesi sürerken Türkiye, Eurofighter gibi alternatifleri de değerlendirmeye çalışıyor. Bununla birlikte Ankara kulislerinde dolaşan iddialar ise Türkiye’nin F-35’leri satın almak için ilginç bir S-400 önerisinde bulunduğunu öne sürüyor.

Türkiye, F-35'leri istiyor

Kulislere göre Türkiye; F-35 programına tekrar katılmak için ABD’nin koşulu olan S-400 sorununu çözmek amaçlı bir teklifi masaya getirmiş durumda. Cumhuriyet’in haberine göre Türkiye, ABD’den 1 filo F-35, 1 filo F-35B (dikey iniş kalkış varyantı) talep ediyor ve buna karşın Rusya yapımı S-400 Hava Savunma Sistemleri’ni “kutulara koyalım, siz denetleyin” önerisinde bulunuyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Ocak ayında Türkiye'nin S- 400 sorununu çözmesi halinde F-35 programına yeniden girebileceğini öne sürmüştü.

Milli Uçak Gemisi ve TF-2000 muhribi hakkındaki son gelişmeler 1 gün önce eklendi

Öte yandan Türkiye’nin S-400 sorunu çözmek için sistemleri Rusya’yı kızdırmayacak ve halihazırda iyi ilişkiler içinde olduğu Pakistan veya Hindistan’a satmayı değerlendirebileceği de bir süredir gündemde.

Tam Boyutta Gör NATO ve Birleşik Krallık, İtalya, Avustralya, Kanada, Norveç, Danimarka, Hollanda ve Türkiye ortaklığında başlayan F-35 projesi Türkiye açısından olumlu sonuçlanmadı. 2002’de girilen JSF (Müşterek Saldırı Uçağı) Projesi kapsamında Türkiye, 100 adet F-35 almayı taahhüt etmişti. Hatta 6 adet F-35A Türkiye için üretilmişti ancak bu uçaklar Luke Askeri Hava Üssü’nde depoda bekletiliyor. Zira Rusya’dan satın alınan S-400 Hava Savunma Sistemleri Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasıyla sonuçlanmıştı.

Programdan çıkarılmadan önce Türkiye, F-35 programının 2. Seviye ortağı konumundaydı. Aynı zamanda uçağın orta gövdesi dahil olmak üzere birçok parçasını yerli firmaları ile üretiyordu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.