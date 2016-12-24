Volvo'dan araba anahtarlarının İsviçre çakısı: "Red Key"

Volvo araçlarının güvenliğiyle gurur duyan bir otomobil üreticisi olarak, bu ününü yıllar içinde farklı şekillerde karşımıza çıkardı. Bugün ise bu ünü karşımıza kırmızı bir anahtar olarak çıkıyor, yada Volvo'nun adlandırmasıyla "Red Key" olarak. Konsepte genel olarak bakacak olursak karşımızda Dodge'un Charger ve Charger Hellcat'de sunduğu gibi özel yeteneklere sahip kırmızı bir anahtar var. Ancak işlevleri birbirlerinden oldukça farklı.

Dodge'daki kırmızı anahtar Hellcat'in 707 beygirlik gücünün açığa çıkmasını sağlıyorken Volvo'da ise aracın güvenliğini arttırıyor. Kullanıldığı zaman aracın son süratini 120 km/h hıza sınırlayan Red Key, bunun yanısıra Adaptive Cruise Control, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şeritte Tutma Yardımı, Ön Çarpışma Uyarısı, Sürücü Uyarı Kontrolü, Mesafe Uyarısı ve Trafik İşareti Tanıma Sistemi gibi güvenlik sistemlerini otomatik olarak aktif hale getiriyor.

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Bunlara ekstra olarak müzik sisteminin ses seviyesine de sınır koymaya yarayan anahtarı bu özellikleri nedeniyle İsviçre çakısına benzetebiliriz. Volvo Car U.K operasyon direktörü David Baddeley, araçları 3. şahıslara vermenin genellikle korku hissi verdiğini söylerken Red Key sayesinde aracını başkalarına emanet edenlerin sürücüye kalmaksızın kendilerini daha güvende hissedeceklerini belirtiyor.

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Red Key'in bütün bu yapabildiklerini göz önüne alırsak Baddeley'in yanıldığını söylemek oldukça zor. Şu an için yalnızca Volvo S90, V90 ve XC90 modelleriyle uyumlu olan ve £110 fiyatla satılan anahtarın ilerleyen dönemde daha çok modelle uyumlu hale geleceği söyleniyor.