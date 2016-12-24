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Volvo'dan araba anahtarlarının İsviçre çakısı: "Red Key"

Volvo araçlarını 3. şahıslara emanet etmek durumunda kalanların biraz daha güvende hissetmesi için özel bir anahtar duyurdu. Anahtar kullanıldığı zaman aracın güvenlik özellikleri devreye giriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volvo araçlarının güvenliğiyle gurur duyan bir otomobil üreticisi olarak, bu ününü yıllar içinde farklı şekillerde karşımıza çıkardı. Bugün ise bu ünü karşımıza kırmızı bir anahtar olarak çıkıyor, yada Volvo'nun adlandırmasıyla "Red Key" olarak. Konsepte genel olarak bakacak olursak karşımızda Dodge'un Charger ve Charger Hellcat'de sunduğu gibi özel yeteneklere sahip kırmızı bir anahtar var. Ancak işlevleri birbirlerinden oldukça farklı.
Dodge'daki kırmızı anahtar Hellcat'in 707 beygirlik gücünün açığa çıkmasını sağlıyorken Volvo'da ise aracın güvenliğini arttırıyor. Kullanıldığı zaman aracın son süratini 120 km/h hıza sınırlayan Red Key, bunun yanısıra Adaptive Cruise Control, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şeritte Tutma Yardımı, Ön Çarpışma Uyarısı, Sürücü Uyarı Kontrolü, Mesafe Uyarısı ve Trafik İşareti Tanıma Sistemi gibi güvenlik sistemlerini otomatik olarak aktif hale getiriyor.
Ayrıca Bkz. "Makyajlanan yeni Volkswagen Golf R artık daha güçlü"
Bunlara ekstra olarak müzik sisteminin ses seviyesine de sınır koymaya yarayan anahtarı bu özellikleri nedeniyle İsviçre çakısına benzetebiliriz. Volvo Car U.K operasyon direktörü David Baddeley, araçları 3. şahıslara vermenin genellikle korku hissi verdiğini söylerken Red Key sayesinde aracını başkalarına emanet edenlerin sürücüye kalmaksızın kendilerini daha güvende hissedeceklerini belirtiyor.
Red Key'in bütün bu yapabildiklerini göz önüne alırsak Baddeley'in yanıldığını söylemek oldukça zor. Şu an için yalnızca Volvo S90, V90 ve XC90 modelleriyle uyumlu olan ve £110 fiyatla satılan anahtarın ilerleyen dönemde daha çok modelle uyumlu hale geleceği söyleniyor.
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Bender B. Rodriquez 2 yıl en beğenilen
Editor arkadas kelime oyunu yapmak istemis heralde "isvec"re cakisi falan yazaydin keske kelime oyunlari herkese hitap etmiyor
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herseyinhayirlisi 2 yıl
Esveçre çekese
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Ussuz 2 yıl
Araç kiralama firmaları kırmızıyı verir artık
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TurkTime 2 yıl
keşke konu başlığı ile içerik biraz alâkalı olsaydı
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LambayaFunfDe 2 yıl
Kardeş haber mi bitti?
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DH Misafiri 2 yıl
Adamlar her yönüyle koruyor. Gerçekten bravo
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Umutcan 2 yıl
Araçlarla çok ilgilenmem ama Volvo'nun güvenlik konusunda şanını çok duyuyorum. Benim için güvenlik herşeyden önce gelir.
İleride yüksek bütçe ile bir araç alacak olsam Volvo tercih ederdim sanırım.
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zotacing 2 yıl
Ford'da da benzer sistem yıllardır var Mykey adıyla.
1. anahtar ile hız sınırı ve müzik ses seviyesi ayarlanıyor ve ikinci anahtar ile arabayı kullanan bu sınırları aşamıyor.
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Kerim5100 2 yıl
Adamlar işini biliyor :))
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suti0 2 yıl
Şu an fordun güncel modellerinde bu özellik var. Hız sınırı koyabilir, emniyet kemeri takmayan sürücü için müzik sistemini devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca güvenlik donanımlarına (esp iptali gibi) erişimi kısıtlayabilirsiniz. Son olarak da yedek anahtar ile ne kadar yol alındığını ayrı bir ekrandan görebilirsiniz. Volvo bunun biraz daha gelişmişini yapmış.
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halitozbasli 2 yıl
Burda diyememişlerde asıl bu kırmız anahtar karı koca aynı arabayı kullanan erkeklere yarar hatuna bak sana kırmızı anahtar veriyorum çantana ayakkabına uyar diye verecen hem gazla yamayacak hemde araba sürekli tedirgin gidicek irite edip duracak. Benim hanım arada benim arabayı kullanıyor seninkide hızı hiç hissetirmiyor bir bakıyomrum 150 yapıyor falan diyor ve kırmızı hapı( Anahtarı) kafan rahat olsun :)
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ogzo 2 yıl
mobil siteyi kodlayan arkadaş resimlere yanlış adres vermiş..
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mr.big 2 yıl
Bir çok markada benzer kişisel anahtarlar var ama hız limiti vs yapan ilk defa görüyorum.
Diğer Firmalara örnek olsun.
Not : başlık umurumda değil.
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Volvo, s90 ve
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