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Rusya 2018 yılında uzay turizmini yeniden canlandıracak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Rusya 2018 yılında uzay turizmini yeniden canlandıracak
 
2001 ve 2009 yılları arasında uzay turizmi gerçekleştiren Rus uzay ajansı Roscosmos bu süre içerisinde 8 kişiyi turist olarak UUİ(Uluslararası Uzay İstasyonu)'na taşımayı başarmıştı. Ancak NASA'nın UUİ'de daha fazla astronot bulundurma teklifinin kabul edilmesi ile uzaya turist çıkarma girişimi askıya alınmıştı.

Bu teklifin kabul edilmesi sonrası UUİ'de bulundurulacak astronot sayısı 6'ya yükselirken, Roscosmos 2018 yılına kadar NASA astronotlarını Soyuz Kapsülü ile UUİ'na taşıyacak bir anlaşma imzalamıştı. Ancak anlaşmanın sona ermesi ile uzay turizminin yeniden canlanması ve gelir elde etme amaçlı kullanılması bekleniyor.

2018 yılında yeni bir anlaşma yapılabileceği de iddialar arasında. Ancak UUİ'da bulunan astronot sayısı 8'e yükselse dahi o döneme kadar SpaceX ve Boeing'in tek seferde 7 astronot taşıyabilecek kapsüllerinin kullanılmaya başlanması bekleniyor. Bu durumda kullanımına gerek kalmayacak Soyuz kapsülleri yeniden turist taşımaya başlayabilir.
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