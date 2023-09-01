NASA, Ay’a çakılan Rus uzay aracını fotoğrafladı

Tam Boyutta Gör 19 Ağustos 2023'te Rusya'nın 47 yıl sonra ilk Ay görevinde başarıya ulaşma umutları yapılması gereken kritik bir manevrada işlerin yanlış gitmesiyle suya düşmüştü. Rusya'nın başarısız Luna 25 Ay iniş aracı ise NASA'nın Ay Keşif Yörünge Aracı'nın (LRO) elde ettiği görüntülerde tespit edildi.

NASA, Luna 25 enkazını buldu

Luna 25, 19 Ağustos’ta Ay’ın yörüngesindeyken önemli bir manevra gerçekleştirerek iniş için son düzeltmeleri yapmaya hazırlanıyordu. Ancak yalnızca 84 saniye sürmesi gereken iticileri ateşleme işleminin 127 saniye boyunca sürmesi Luna 25’i Ay yüzeyiyle çarpışma rotasına sokmuştu. Rus uzay ajansı Roscosmos, iticinin yanmaya başlamasından 47 dakika sonra Luna 25 ile telsiz temasını kaybetti ve uzay aracına yeniden ulaşma girişimleri başarısız oldu, bu da Luna 25’in yok olduğunun bariz bir göstergesiydi.

21 Ağustos tarihinde ise Roscosmos, Luna 25’in nereye düştüğüne dair detaylı bir rapor yayınladı. NASA ise Ay yörüngesinde bulunan LRO uydusuyla Rusya’nın belirtmiş olduğu koordinatları inceledi. LRO, 24 Ağustos tarihinde yaklaşık dört saat boyunca bir dizi görüntüler yakaladı. Bu görüntüler kazadan önce çekilen önceki görseller ile karşılaştırıldı.

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Haziran 2022'de çekilen bir görüntüye bakan LRO operasyon ekibi, en son görüntülerin Rusya'nın tahminine yakın yeni bir krater gösterdiğini tespit etti. Ay'ın güney kutup bölgesine yakın Pontécoulant G kraterinin güneybatı kenarında bulunan yeni krater 10 m çapında ve Ay yükseklik standardının 360 m altında negatif bir yüksekliğe sahipti. Luna 25’in enkazı planlanan iniş alanınından 400 km uzakta bulundu. Bu arada ıskalanan mesafe uzak gibi gelse de aslında değil. Ay ile Dünya arasındaki mesafe 384.400 kilometre. Yani Rusya’nın iniş yapmak istediği hedefe sadece yüzde 0,1’lik bir yol kalmıştı.

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