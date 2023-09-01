Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA, Ay’a çakılan Rus uzay aracını fotoğrafladı

    Rusya, Luna 25 uzay aracıyla tam 47 yıl sonra Ay’a geri dönmeyi hedefliyordu ancak arıza sonrası araç, Ay yüzeyine çakıldı. Luna 25’in enkazı ise NASA tarafından görüntülendi.
    NASA, Ay’a çakılan Rus uzay aracını fotoğrafladı Tam Boyutta Gör
    19 Ağustos 2023'te Rusya'nın 47 yıl sonra ilk Ay görevinde başarıya ulaşma umutları yapılması gereken kritik bir manevrada işlerin yanlış gitmesiyle suya düşmüştü. Rusya'nın başarısız Luna 25 Ay iniş aracı ise NASA'nın Ay Keşif Yörünge Aracı'nın (LRO) elde ettiği görüntülerde tespit edildi.

    NASA, Luna 25 enkazını buldu

    Luna 25, 19 Ağustos’ta Ay’ın yörüngesindeyken önemli bir manevra gerçekleştirerek iniş için son düzeltmeleri yapmaya hazırlanıyordu. Ancak yalnızca 84 saniye sürmesi gereken iticileri ateşleme işleminin 127 saniye boyunca sürmesi Luna 25’i Ay yüzeyiyle çarpışma rotasına sokmuştu. Rus uzay ajansı Roscosmos, iticinin yanmaya başlamasından 47 dakika sonra Luna 25 ile telsiz temasını kaybetti ve uzay aracına yeniden ulaşma girişimleri başarısız oldu, bu da Luna 25’in yok olduğunun bariz bir göstergesiydi.

    21 Ağustos tarihinde ise Roscosmos, Luna 25’in nereye düştüğüne dair detaylı bir rapor yayınladı. NASA ise Ay yörüngesinde bulunan LRO uydusuyla Rusya’nın belirtmiş olduğu koordinatları inceledi. LRO, 24 Ağustos tarihinde yaklaşık dört saat boyunca bir dizi görüntüler yakaladı. Bu görüntüler kazadan önce çekilen önceki görseller ile karşılaştırıldı.

    Haziran 2022'de çekilen bir görüntüye bakan LRO operasyon ekibi, en son görüntülerin Rusya'nın tahminine yakın yeni bir krater gösterdiğini tespit etti. Ay'ın güney kutup bölgesine yakın Pontécoulant G kraterinin güneybatı kenarında bulunan yeni krater 10 m çapında ve Ay yükseklik standardının 360 m altında negatif bir yüksekliğe sahipti. Luna 25’in enkazı planlanan iniş alanınından 400 km uzakta bulundu. Bu arada ıskalanan mesafe uzak gibi gelse de aslında değil. Ay ile Dünya arasındaki mesafe 384.400 kilometre. Yani Rusya’nın iniş yapmak istediği hedefe sadece yüzde 0,1’lik bir yol kalmıştı.

    Kaynakça https://newatlas.com/space/nasa-orbiter-finds-crash-luna-25/ https://www.nasa.gov/feature/goddard/2023/lro-luna-25-impact
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    moğollar osmanlı ile savaştımı 0 rh - kan grubu zor mu bulunur hoover ne malı telefonu direksiyon yapma # işareti adı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2022 M2 &#231;ipli MacBook Pro
    Apple 2022 M2 çipli MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız