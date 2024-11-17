Uluslararası Uzay İstasyonu “yüksek risk” seviyesinde hava sızdırıyor

Sızıntının ciddiyeti üzerinde anlaşılamıyor
ISS’in Rus Zvezda modülüne modülüne bir kenetlenme portu bağlayan girişte (PrK olarak adlandırıldı) 2019 yılında tespit edilen hava kaçağı, son beş yılda giderek artan bir sorun haline geldi. İlk etapta günde yaklaşık 450 gram hava kaybediliyordu. Şu an bu miktar, günde yaklaşık 900 grama ulaştı. NASA, bu artışı ciddi bir yapısal tehdit olarak değerlendirirken, Roscosmos bu görüşe katılmıyor ve durumun kontrol altında olduğunu savunuyor.
NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu Danışma Komitesi Başkanı Bob Cabana, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rus ekibi sızıntıları aramaya ve kapatmaya devam ederken, PrK'nın yıkıcı bir şekilde parçalanmasının gerçekçi olduğuna inanmıyor. NASA, PrK'nın yapısal bütünlüğü ve yıkıcı bir arıza olasılığı konusundaki endişelerini dile getirdi.” dedi.
Cabana, devam eden açıklamasında “Ruslar devam eden operasyonların güvenli olduğuna inanıyor ama bizi tatmin edecek şekilde bunu kanıtlayamıyorlar ve ABD güvenli olmadığına inanıyor ama biz de Rusları tatmin edecek şekilde bunun böyle olduğunu kanıtlayamıyoruz” diye ekledi.
Roscosmos, kaçağın nedeninin mikro titreşimlerden kaynaklanan yorulma çatlakları olduğunu öne sürerken, NASA, basınç ve mekanik stres, malzeme özellikleri ve çevresel koşullar gibi çeşitli faktörlerin etkili olduğunu düşünüyor.
Risk seviyesi artıyor
NASA ve Roscosmos şu anda sızıntıyı izliyor ve kaybedilen hava miktarını en aza indirmek ve sızıntının kendisini uzay istasyonunun geri kalanından izole etmek için erişim gerekmediğinde servis modülüne giden kapağı kapatmaya hazırlanıyor. Gerekmesi halinde sürecin kalıcı olarak yürütülmesi de mümkün. Eğer kalıcı kapatma uygulanırsa ISS, bir yanaşma limanını kaybedecek. Öte yandan ISS, 2030’da emekliye ayrılma yolunda ilerlerken yaşlanan yapısı kendisini giderek daha fazla belli ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir