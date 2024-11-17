Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uluslararası Uzay İstasyonu “yüksek risk” seviyesinde hava sızdırıyor

    Uluslararası Uzay İstasyonu hava sızdırırken Rusya ve NASA, bunun nedeni konusunda anlaşamıyor. NASA ise sızıntının en yüksek risk seviyesine yükseldiğini belirtiyor.
    Uluslararası Uzay İstasyonu kritik seviyede hava sızdırıyor Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) bir Rus modülünde beş yıldır devam eden hava kaçağı, iki uzay ajansı arasında kriz yarattı. NASA, durumu en üst risk seviyesine taşırken, Roscosmos aynı fikirde değil. NASA ve Rus mevkidaşı Roscosmos, sızıntının temel nedeni ve sonuçlarının ciddiyeti konusunda hala anlaşmazlık içinde.

    Sızıntının ciddiyeti üzerinde anlaşılamıyor

    ISS’in Rus Zvezda modülüne modülüne bir kenetlenme portu bağlayan girişte (PrK olarak adlandırıldı) 2019 yılında tespit edilen hava kaçağı, son beş yılda giderek artan bir sorun haline geldi. İlk etapta günde yaklaşık 450 gram hava kaybediliyordu. Şu an bu miktar, günde yaklaşık 900 grama ulaştı. NASA, bu artışı ciddi bir yapısal tehdit olarak değerlendirirken, Roscosmos bu görüşe katılmıyor ve durumun kontrol altında olduğunu savunuyor.

    NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu Danışma Komitesi Başkanı Bob Cabana, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rus ekibi sızıntıları aramaya ve kapatmaya devam ederken, PrK'nın yıkıcı bir şekilde parçalanmasının gerçekçi olduğuna inanmıyor. NASA, PrK'nın yapısal bütünlüğü ve yıkıcı bir arıza olasılığı konusundaki endişelerini dile getirdi.” dedi.

    Cabana, devam eden açıklamasında “Ruslar devam eden operasyonların güvenli olduğuna inanıyor ama bizi tatmin edecek şekilde bunu kanıtlayamıyorlar ve ABD güvenli olmadığına inanıyor ama biz de Rusları tatmin edecek şekilde bunun böyle olduğunu kanıtlayamıyoruz” diye ekledi.

    Roscosmos, kaçağın nedeninin mikro titreşimlerden kaynaklanan yorulma çatlakları olduğunu öne sürerken, NASA, basınç ve mekanik stres, malzeme özellikleri ve çevresel koşullar gibi çeşitli faktörlerin etkili olduğunu düşünüyor.

    Risk seviyesi artıyor

    Uluslararası Uzay İstasyonu kritik seviyede hava sızdırıyor Tam Boyutta Gör
    Hava sızıntısı, NASA'nın Genel Müfettişlik Ofisi (OIG) tarafından hazırlanan ve gerçek ciddiyetinin ve mürettebat için oluşturduğu riskin altını çizen yakın tarihli bir raporda ele alındı. OIG raporunda, iki uzay ajansının sızıntının sürdürülemez olarak kabul edilmesi gereken nokta üzerinde anlaşamadıkları belirtildi. Rapora göre NASA ve Roscosmos ISS hava sızıntısını görüşmek üzere bir araya geldi ve NASA yetkilileri Roscosmos'un “sızıntı oranı sürdürülemez bir seviyeye ulaşmadan önce Servis Modülüne giden kapağı izleyip kapatabileceklerinden emin olduklarını” belirtti.

    NASA ve Roscosmos şu anda sızıntıyı izliyor ve kaybedilen hava miktarını en aza indirmek ve sızıntının kendisini uzay istasyonunun geri kalanından izole etmek için erişim gerekmediğinde servis modülüne giden kapağı kapatmaya hazırlanıyor. Gerekmesi halinde sürecin kalıcı olarak yürütülmesi de mümkün. Eğer kalıcı kapatma uygulanırsa ISS, bir yanaşma limanını kaybedecek. Öte yandan ISS, 2030’da emekliye ayrılma yolunda ilerlerken yaşlanan yapısı kendisini giderek daha fazla belli ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lodux kullanıcı yorumları kadıköyden ataşehire nasıl gidilir hacizli araba satılır mı mezun olduktan sonra diploma alma süresi en iyi kazak markaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAH8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAH8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız