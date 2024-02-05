Kozmonot Oleg Kononenko uzayda kalma rekorunu kırdı: 878 gün!

Kononenko’nun ilk uzay uçuşu ise Nisan 2008'de gerçekleşmiş ve 200 gün sürmüştü. Kononenko Tass'a verdiği demeçte video görüşmeleri ve mesajlaşmanın kendisinin yerdekilerle iletişimde kalmasını sağladığını, ancak Dünya'ya döndüğünde hayatın ne kadar büyük bir kısmını kaçırdığını fark ettiğini söyledi: "Ancak eve döndüğümde, yokluğumda geçen yüzlerce gün boyunca çocukların babasız büyüdüğünü fark ettim. Kimse bana bu zamanı geri vermeyecek."
“Uzay uçuşları giderek zorlaşıyor”
ISS, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Washington ve Moskova'nın yakın işbirliğini sürdürdüğü az sayıdaki uluslararası projeden biri olmaya devam ediyor. Roscosmos, geçtiğimiz aralık ayında NASA ile çapraz uçuş programının 2025 yılına kadar uzatıldığını açıklamıştı.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.