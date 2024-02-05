Kozmonot Oleg Kononenko uzayda kalma rekorunu kırdı: 878 gün!

Tam Boyutta Gör Rus kozmonot Oleg Kononenko, 878 günden fazla ya da yaklaşık iki buçuk yıllık bir sürenin ardından Pazar günü uzayda geçirilen en uzun süre konusunda dünya rekoru kırdı. Rusya'nın uzay kurumu Roscosmos'a göre, Oleg Kononenko, vatandaşı Gennady Padalka tarafından kırılan rekoru geride bırakmayı başardı. Padalka 2017'de emekli olmadan önce beş uzay uçuşu sırasında 878 gün, 11 saat, 29 dakika ve 48 saniye kalmıştı. Bu arda Kononenko, Türkiye'nin ilk astoronotu Alper Gezeravcı'yı karşılayan ekipte yer alıyordu.

“En sevdiğim şeyi yapmak için uçuyorum”

Tam Boyutta Gör 59 yaşındaki Kononenko, beşinci uzay uçuşu sırasında Dünya'dan 423 km uzakta yörüngede dönerken rekoru kırdı. Devlet haber ajansı Tass'a ISS’ten verdiği bir röportajda "Uzaya en sevdiğim şeyi yapmak için uçuyorum, rekor kırmak için değil. Tüm başarılarımla gurur duyuyorum, ancak en çok uzayda toplam insan kalış süresi rekorunun hala bir Rus kozmonota ait olmasından gurur duyuyorum.” dedi. Halihazırda ISS’te bulunan Kononenko’nun uçuşu Eylül sonunda sona erecek ve o zamana kadar uzayda 1.110 gün geçirmiş olacak.

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Kononenko’nun ilk uzay uçuşu ise Nisan 2008'de gerçekleşmiş ve 200 gün sürmüştü. Kononenko Tass'a verdiği demeçte video görüşmeleri ve mesajlaşmanın kendisinin yerdekilerle iletişimde kalmasını sağladığını, ancak Dünya'ya döndüğünde hayatın ne kadar büyük bir kısmını kaçırdığını fark ettiğini söyledi: "Ancak eve döndüğümde, yokluğumda geçen yüzlerce gün boyunca çocukların babasız büyüdüğünü fark ettim. Kimse bana bu zamanı geri vermeyecek."

“Uzay uçuşları giderek zorlaşıyor”

Tam Boyutta Gör Kononenko, beş uzay uçuşunun 16 yıla yayıldığını ve bu süre zarfında teknolojideki ilerlemelerin her uçuşa hazırlanmayı daha da zorlaştırdığını söyledi: "Kozmonotluk mesleği giderek daha karmaşık hale geliyor. Sistemler ve deneyler daha karmaşık hale geliyor. Tekrar ediyorum, hazırlık daha kolay hale gelmedi."

ISS, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Washington ve Moskova'nın yakın işbirliğini sürdürdüğü az sayıdaki uluslararası projeden biri olmaya devam ediyor. Roscosmos, geçtiğimiz aralık ayında NASA ile çapraz uçuş programının 2025 yılına kadar uzatıldığını açıklamıştı.

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Kozmonot Oleg Kononenko uzayda kalma rekorunu kırdı: 878 gün!