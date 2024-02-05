Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kozmonot Oleg Kononenko uzayda kalma rekorunu kırdı: 878 gün!

    Rus kozmonot Oleg Kononenko, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 878 günden fazla kalarak vatandaşı Gennady Padalka'yı geride bıraktı. Kononenko, Alper Gezeravcı’yı karşılamıştı.
    Kozmonot Oleg Kononenko uzayda kalma rekorunu kırdı: 878 gün! Tam Boyutta Gör
    Rus kozmonot Oleg Kononenko, 878 günden fazla ya da yaklaşık iki buçuk yıllık bir sürenin ardından Pazar günü uzayda geçirilen en uzun süre konusunda dünya rekoru kırdı. Rusya'nın uzay kurumu Roscosmos'a göre, Oleg Kononenko, vatandaşı Gennady Padalka tarafından kırılan rekoru geride bırakmayı başardı. Padalka 2017'de emekli olmadan önce beş uzay uçuşu sırasında 878 gün, 11 saat, 29 dakika ve 48 saniye kalmıştı. Bu arda Kononenko, Türkiye'nin ilk astoronotu Alper Gezeravcı'yı karşılayan ekipte yer alıyordu.

    “En sevdiğim şeyi yapmak için uçuyorum”

    Kozmonot Oleg Kononenko uzayda kalma rekorunu kırdı: 878 gün! Tam Boyutta Gör
    59 yaşındaki Kononenko, beşinci uzay uçuşu sırasında Dünya'dan 423 km uzakta yörüngede dönerken rekoru kırdı. Devlet haber ajansı Tass'a ISS’ten verdiği bir röportajda "Uzaya en sevdiğim şeyi yapmak için uçuyorum, rekor kırmak için değil. Tüm başarılarımla gurur duyuyorum, ancak en çok uzayda toplam insan kalış süresi rekorunun hala bir Rus kozmonota ait olmasından gurur duyuyorum.” dedi. Halihazırda ISS’te bulunan Kononenko’nun uçuşu Eylül sonunda sona erecek ve o zamana kadar uzayda 1.110 gün geçirmiş olacak.

    Kononenko’nun ilk uzay uçuşu ise Nisan 2008'de gerçekleşmiş ve 200 gün sürmüştü. Kononenko Tass'a verdiği demeçte video görüşmeleri ve mesajlaşmanın kendisinin yerdekilerle iletişimde kalmasını sağladığını, ancak Dünya'ya döndüğünde hayatın ne kadar büyük bir kısmını kaçırdığını fark ettiğini söyledi: "Ancak eve döndüğümde, yokluğumda geçen yüzlerce gün boyunca çocukların babasız büyüdüğünü fark ettim. Kimse bana bu zamanı geri vermeyecek."

    “Uzay uçuşları giderek zorlaşıyor”

    Kozmonot Oleg Kononenko uzayda kalma rekorunu kırdı: 878 gün! Tam Boyutta Gör
    Kononenko, beş uzay uçuşunun 16 yıla yayıldığını ve bu süre zarfında teknolojideki ilerlemelerin her uçuşa hazırlanmayı daha da zorlaştırdığını söyledi: "Kozmonotluk mesleği giderek daha karmaşık hale geliyor. Sistemler ve deneyler daha karmaşık hale geliyor. Tekrar ediyorum, hazırlık daha kolay hale gelmedi."

    ISS, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Washington ve Moskova'nın yakın işbirliğini sürdürdüğü az sayıdaki uluslararası projeden biri olmaya devam ediyor. Roscosmos, geçtiğimiz aralık ayında NASA ile çapraz uçuş programının 2025 yılına kadar uzatıldığını açıklamıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ets 2 dlc crack 350 bin tl ye alınacak arabalar 2023 lpg katalizör arızası benin üstünde sivilce çıkar mi kızlarla konuşma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız