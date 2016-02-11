Rusya hükümeti Windows'u yasaklamak, Google ve Apple'dan daha fazla vergi almak istiyor

Putin'in yeni internet danışmanı German Klimenko, ABD merkezli teknoloji şirketlerini hedefine almış durumda. Rusya devlet başkanının internet konusundaki bir numaralı danışmanı Klimenko, Windows'un fişini çekmeye çalışırken Apple, Microsoft ve Google'ın Rusya'da daha fazla vergi ödemesi gerektiğini iddia ederek, teknoloji şirketlerine karşı yeni bir kampanya başlatmış durumda.





Altı hafta önce göreve atanan yeni internet danışmanı, Yandex ve Mail.ru gibi yerel şirketleri desteklemek amacıyla, bahsi geçen teknoloji devlerine yüzde 18 ek vergi uygulanmasını kapsayan yasa tasarısı için bastırıyor. Google Play veya App Store üzerinden satın alınan uygulamalar ve hizmetler için ek vergi talep eden Klimenko'nun tek hedefi bu değil.

Rusya internet danışmanı planının bir parçası olarak, devlet kurumlarındaki bilgisayarlara kurulu olan Windows işletim sistemini, yerel olarak geliştirilmiş Linux tabanlı bir alternatif ile değiştirmek istiyor. Klimenko, 22 bin belediye yönetiminin Windows işletim sistemini terk ederek açık kaynağa doğru yol alma konusunda hazırlık yaptığını söylüyor. Bu geçişin nedeni net olarak bilinmezken, Rusya'nın bu yazılım aracılığıyla Rus bilgisayarlardan çalınan verilerin ABD hükümetine verilebileceği iddiaları üzerine Microsoft'un işletim sisteminden vazgeçmek istediği düşünülüyor.





Klimenko'nun konuyla ilgili benzetmesi ise oldukça manidar: "Bu kocasını bir başka kadınla gören bir eşe benzer... Sonrasında yemin edilebilir ancak güven kaybolur". Öte yandan Windows'un Rusya'da karanlığa gömülmesini görmek için şüphesiz ki önümüzde uzun bir yol var. Çünkü ülkede masaüstü bilgisayarların yüzde 93'ünden fazlası Microsoft'un işletim sisteminden güç alıyor.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-09/putin-s-new-internet-czar-joins-hunt-for-google-apple-taxes