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Rusya hükümeti Windows'u yasaklamak, Google ve Apple'dan daha fazla vergi almak istiyor

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in internet konusundaki danışmanı Klimenko, ülkede Windows işletim sisteminin fişini çekmek isterken, Google ve Apple'dan daha fazla vergi alınmasını istiyor.
3 yıl
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İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Rusya hükümeti Windows'u yasaklamak, Google ve Apple'dan daha fazla vergi almak istiyor

Putin'in yeni internet danışmanı German Klimenko, ABD merkezli teknoloji şirketlerini hedefine almış durumda. Rusya devlet başkanının internet konusundaki bir numaralı danışmanı Klimenko, Windows'un fişini çekmeye çalışırken Apple, Microsoft ve Google'ın Rusya'da daha fazla vergi ödemesi gerektiğini iddia ederek, teknoloji şirketlerine karşı yeni bir kampanya başlatmış durumda.

Altı hafta önce göreve atanan yeni internet danışmanı, Yandex ve Mail.ru gibi yerel şirketleri desteklemek amacıyla, bahsi geçen teknoloji devlerine yüzde 18 ek vergi uygulanmasını kapsayan yasa tasarısı için bastırıyor. Google Play veya App Store üzerinden satın alınan uygulamalar ve hizmetler için ek vergi talep eden Klimenko'nun tek hedefi bu değil.
Rusya hükümeti Windows'u yasaklamak, Google ve Apple'dan daha fazla vergi almak istiyor

Rusya internet danışmanı planının bir parçası olarak, devlet kurumlarındaki bilgisayarlara kurulu olan Windows işletim sistemini, yerel olarak geliştirilmiş Linux tabanlı bir alternatif ile değiştirmek istiyor. Klimenko, 22 bin belediye yönetiminin Windows işletim sistemini terk ederek açık kaynağa doğru yol alma konusunda hazırlık yaptığını söylüyor. Bu geçişin nedeni net olarak bilinmezken, Rusya'nın bu yazılım aracılığıyla Rus bilgisayarlardan çalınan verilerin ABD hükümetine verilebileceği iddiaları üzerine Microsoft'un işletim sisteminden vazgeçmek istediği düşünülüyor.

Klimenko'nun konuyla ilgili benzetmesi ise oldukça manidar: "Bu kocasını bir başka kadınla gören bir eşe benzer... Sonrasında yemin edilebilir ancak güven kaybolur". Öte yandan Windows'un Rusya'da karanlığa gömülmesini görmek için şüphesiz ki önümüzde uzun bir yol var. Çünkü ülkede masaüstü bilgisayarların yüzde 93'ünden fazlası Microsoft'un işletim sisteminden güç alıyor.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-09/putin-s-new-internet-czar-joins-hunt-for-google-apple-taxes Yorum Yaz
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Seefoo 3 yıl en beğenilen
Haberin başlığı Erdoğan Microsoft'un fişini çekmek istiyor olsaydı millet ne yürürdü özgürlük falan filan diye.
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Rajeesh 3 yıl
windowsu yasaklamak mı? Fransa kamu kuruslarında linuxa geçmişti yanlıs hatırlamıyorsam o zaman da fransa googleı yasaklıyor diye haber yapmısmıydınız?
konu rusya olunca niye böyle 3. sınıf haber sitesi baslıgı atıyorsunuz? mynet mi burası? putinin resimleri için nereye tıklıyoruz?
zira çoğu ülkenin kamu kuruluslarında linux kullanma atılımı oldu/oluyor, başarılı yada başarısız
windowsu yasaklamak mı? Fransa kamu kuruslarında linuxa geçmişti yanlıs hatırlamıyorsam o zaman da fransa googleı yasaklıyor diye haber yapmısmıydınız?konu...
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
Putin Cs:go yasaklarsa çok iyi olur
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FatihAsl 3 yıl
Bu Yasaklamak değil ki. Devlet Dairelerini Linux a geçiriyor. özgürlük diye bağırıp Microsoft boyunduruğunu kabul etmek bu olsa gerek
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djvietnam 3 yıl
bence dayak istiyor
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DH Misafiri 3 yıl
Ülke idare edemiyorlar MAFYA cılık oynuyorlar......
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Proopiomelanocortin 3 yıl
Gelişmiş olduğunu iddia eden her ülke bence devlet dairelerinde kendi ülkesi tarafından yapılan ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı Linux tabanlı bir işletim sistemi kullanmalı. 1-2 programın çalıştırıldığı bilgisayarlara milyonlarca dolar lisans ücreti ödüyoruz. Bunlar bizim cebimizden çıkıyor. Rusya'nın o konudaki atılımı çok mantıklı.
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Morphinz 3 yıl
Çok iyi yapıyorlar. Bunu yıllar önce almanya yaptı. Bizimde yapmamız lazım kesinlikle. Her yıl milyarlarca lira boşa para ödüyoruz!
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serafon 3 yıl
Corporationlar çaktırmadan tüm dünyanın sinir sistemine sızdılar. Rusya sadece geçici olarak göz yumulan bir ülke zamanı gelince onun da ipini sıkacaklar. Maalesef dünya rehavete kapılıp özgürlüğünü kaybetti hem de özgürleşme adı altında!!!
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DH Misafiri 3 yıl
Putin paramiz kalmadi diyemiyorda bu islere kalkisiyor.
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BekirTemel 3 yıl
Rusya çok şey istiyor zaten
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LORDTEK 3 yıl
Devlet dairelerinde OpenBSD kullanılmalı.
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ÖzdalDoğru 3 yıl
Merhaba, internet danışmanı çokça kullanıldığı için yazıyı okurken 3. sınıf gazete veya televizyon haberi okuduğumu sandım. Bu forumu takip edenler bu seviyeyi hak etmiyor bence. Saygılar.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
Putin Cs:go yasaklarsa çok iyi olur
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