Rusya kendi kripto para birimini üretmeye hazırlanıyor: Kripto Ruble yolda

Uzun bir süredir kripto para birimleri üzerine çalıştığı iddia edilen Rusya, yakın zamanda kendi kripto para birimini kullanılama sunabilir. Ülkede Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Merkez Bankası yetkilileri dahil olmak üzere pek çok önemli isim kripto para kullanımına ve ticaretine sıcak bakmasa da yerel kaynaklara göre Moskova'da gerçekleşen basına kapalı bir toplantıda Vladimir Putin, ülkenin kendi kripto para birimini kullanıma sunacağını açıkladı. Haberleşme Bakanı Nikolay Nikiforov'un da detay vermeden yaptığı açıklamalara göre Kripto Ruble isimli kripto para biriminin kullanıma sunulmasına çok az bir süre kaldı.





Kripto Ruble'ye dair henüz pek detay yok ancak yerel medya organlarının haberlerine göre Kripto Ruble günümüzdeki kripto para birimlerinden farklı olacak. İlk farklılık madencilik kısmında kendisini gösteriyor. Güçlü ekran kartları ile madencilerin Kripto Ruble elde etmesi mümkün olmayacak zira bu kripto para hükümet tarafından normal bir para birimi gibi basılacak ve takip edilecek. Vatandaşlar istedikleri anda ve istedikleri her yerde Kripto Ruble'den normal rubleye ya da normal rubleden Kripto Ruble'ye geçiş yapabilecek ancak Kripto Ruble sahibi bu parayı nereden edindiğini açıklayamazsa değişim işleminde yüzde 13 oranında vergi alınacak.





Yerel Kripto Para Birimi Teşvik Edilecek

Kripto Ruble, kripto para birimlerinin temelini oluşturan blockchain teknolojisi üzerine inşa edilecek gibi görünse de devlet tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilecek. Bu durum da aslında kripto paraların sağladığı anonimliği ortadan kaldırıyor. Rusya kendi kripto para birimini oluştursa da bu hamlenin ülkenin; bitcoin ya da diğer kripto para birimlerine sıcak baktığını veya bu para birimlerini resmi olarak tanıyacağı anlamına gelmediğini söyleyebiliriz. Uzmanlara göre Rusya'nın bu hamlesi vatandaşları kaynağı bilinmeyen kripto para birimlerinden uzak tutmak ve yerel, takip edilebilir bir kripto para birimini kullanmaya teşvik etmek amacını taşıyor.





Tabi Rusya'nın kendi kripto para birimini oluşturacağı daha önce de pek çok kez iddia edilmişti. Hatta Vladimir Putin'in, Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin ile birkaç kez görüşmesi ülkede ethereum'a benzer bir kripto para sisteminin kullanılabileceği düşüncesini akıllara getirmişti ancak görünen o ki Rusya, daha farklı ve ülkeye özgün bir birim geliştirmeye çalışıyor. Yetkililer henüz Kripto Ruble'nin gelişimi ve ne zaman kullanılacağı ile ilgili net bir zaman çizelgesi paylaşmış değil ancak yerel kaynaklar kısa bir süre içinde Kripto Ruble'yi görebileceğimizi iddia ediyor.

https://cointelegraph.com/news/breaking-russia-issuing-cryptoruble