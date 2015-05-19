Rusya kendi mobil işletim sistemini geliştirmeye hazırlanıyor

Büyük devletlerin teknolojik gelişmelerde en çok çekindiği nokta genelde yazılım oluyor. Başka bir ülkenin geliştirdiği yazılım altyapısını kullanmak istemeyen ülkelerin zaman zaman kendi işletim sistemlerini geliştirdiklerini biliyoruz. Hatırlanacağı üzere ülkemizde de benzer şekilde bir linux dağıtımı olan Pardus işletim sistemi hazırlanmıştı.
Rusya ise bu konuda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Bilgisayarlardan sonra mobil platformda da kendi işletim sistemine sahip olmak isteyen ülke Sailfish OS tabanlı bir işletim sistemi geliştirmeyi amaçlıyor. Haberleşme ve iletişim bakanı bu konu hakkında Nikolai Nikiforov yazılım şirketi Jolla ile görüşmelere başlamış durumda. Ayrıca Nikiforov Rusya içerisinde iOS ve Android işletim sistemli cihazların %95'lik bir pazar payına sahip olduğunu belirtirken, yerli bir işletim sisteminin hem ekonomik açıdan kazanç sağlayacağını hem de kitle gözetimine imkan vermeyeceğini söyledi.
Teknik olarak SailFish OS'de farklı bir ülkeye ait olsa da açık kaynak kodlu yapısı nedeniyle özelleştirilerek tehditlerden arındırılabilecek. İletişim bakanı on yıl içerisinde yerli mobil işletim sisteminin kullanımını %50 seviyesine kadar çıkarmak istediklerini belirtti. Şimdilik bu kullanım oranını yaygınlaştırmak için ne gibi planlar olduğundan bahsedilmedi. Rus kullanıcıların kendi işletim sistemlerine nasıl yaklaşacağı merak konusu.
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Darisi ruslarin isletim sistemine
takip edip zamanla gorecegiz
buda Türkçe jolla incelemesi
youtube.com/...
1) jolla yani sailfish os android ile uyumludur. Android uygulamalarını çalıştırır. İşletim sistemini en başından itibaren android uygulamalarını çalıştırsın diye yazdıkar.
2)sailfish os tamamen gesture tabanlıdır. Yani telefonda ekran tuşları yok. Ekran tuşları boşuna yer kaplamıyor. Onun yerine bir iki kaydırma işlemi ile her işinizi görüyorsunuz.
3)sailfish os modern bir işletim sistemidir. Eski işletim sistemlerinin geçmişten getirdikleri yüklere sahip değildir.
4)sailfish os düşük donanımla yüksek performans sağlar.Öyle android sistemindeki gibi aşırı derecede donanım ihtiyacı yoktur.
5)sailfish os'de gerçek anlamda multitasking vardır. Videoları izleyebilirsiniz.
6)jolla telefonlarda önemli aksesuar desteği vardır. Kişiselleştirme seçeneği çoktur.
7) ios ve android manuel araba gibiyken sailfish os otomatik araba gibidir. Gesture'larla telefon büyük olsa bile cihazı tek elle kullanabilirsiniz.
8)jolla küçük bir firmadır. Bu nedenle çok bilinmez. Bir telefonları bir de tabletleri var. Arkasında durulursa çok iyiyerlere gelebilir.
9)ios'un verdiği güncellemelerle telefonu kullanılmaz hale getirmesinden, android'in yeni sürümü çıktığında bunu ancak 6 ay sonra cihazınıza almaktan bıkmadınız mı? Android muffin gelecek. Bakalım s6, s6 edge, htc m9, lg g4 bunu kaç ay sonra alacak. Zaten sizin telefona android muffin geldiğinde android 6.2 çoktan çıkmış olacak.
Jolla güncellemeyi yapıyor hemen dağıtıyor.
Keşke test edebilme olanağım olsa.