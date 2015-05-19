Rusya kendi mobil işletim sistemini geliştirmeye hazırlanıyor

Büyük devletlerin teknolojik gelişmelerde en çok çekindiği nokta genelde yazılım oluyor. Başka bir ülkenin geliştirdiği yazılım altyapısını kullanmak istemeyen ülkelerin zaman zaman kendi işletim sistemlerini geliştirdiklerini biliyoruz. Hatırlanacağı üzere ülkemizde de benzer şekilde bir linux dağıtımı olan Pardus işletim sistemi hazırlanmıştı.

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Rusya ise bu konuda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Bilgisayarlardan sonra mobil platformda da kendi işletim sistemine sahip olmak isteyen ülke Sailfish OS tabanlı bir işletim sistemi geliştirmeyi amaçlıyor. Haberleşme ve iletişim bakanı bu konu hakkında Nikolai Nikiforov yazılım şirketi Jolla ile görüşmelere başlamış durumda. Ayrıca Nikiforov Rusya içerisinde iOS ve Android işletim sistemli cihazların %95'lik bir pazar payına sahip olduğunu belirtirken, yerli bir işletim sisteminin hem ekonomik açıdan kazanç sağlayacağını hem de kitle gözetimine imkan vermeyeceğini söyledi.Teknik olarak SailFish OS'de farklı bir ülkeye ait olsa da açık kaynak kodlu yapısı nedeniyle özelleştirilerek tehditlerden arındırılabilecek. İletişim bakanı on yıl içerisinde yerli mobil işletim sisteminin kullanımını %50 seviyesine kadar çıkarmak istediklerini belirtti. Şimdilik bu kullanım oranını yaygınlaştırmak için ne gibi planlar olduğundan bahsedilmedi. Rus kullanıcıların kendi işletim sistemlerine nasıl yaklaşacağı merak konusu.