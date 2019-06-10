Rusya önde gelen VPN hizmetlerini yasaklamaya başlıyor

Teknoloji Editörü
Rusya önümüzdeki günlerde, kullanıcıların yasaklı web sitelerine erişmelerini sağlayan ana VPN (sanal özel ağ) hizmetlerini engellemeyi planlıyor. Bunun nedeni ise bu VPN servislerinin, Rus hükümetinin oluşturduğu kara listedeki sitelere erişimi engellemeyecek olmaları.
Kara listeyi dikkate almadılar
Geçtiğimiz Mart ayında, Rusya'nın telekomünikasyon düzenleme ajansı Roskomnadzor, üst düzey VPN sağlayıcılarına, sunucularını ülkedeki kişilerin yasaklı sitelere erişmelerini engellemek için hükümet tarafından işletilen BT sistemine bağlamalarını söylemişti. Bu çağrıya uymayan VPN servislerinin ülkede kullanımının yasaklanacağını belirten Rus devleti harekete geçiyor.Rus hükümetinin bu kararına uymayacaklarını ve aynı zamanda direneceklerini belirten VPN servisleri, yakın bir zamanda Rusya'da artık kullanılamayacak. Kara listeyi dikkate almayan VPN servislerinin önde gelenleri ise şu şekilde: VyprVPN, TorGuard, IPVanish, OpenVPN ve Hola VPN. Kaspersky ise bu çağrıya olumlu yanıt verdi ve Rus devleti ile iş birliğini kabul etti. Bunun nedeni ise şikretin Rusya merkezli olması ve bu öneriyi reddetme gibi bir seçeneğinin olmaması olarak gösteriliyor.
https://www.engadget.com/2019/06/07/russia-to-start-blocking-major-vpns/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
orada gerçek demir yumruk yönetimi var
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