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Rusya önde gelen VPN hizmetlerini yasaklamaya başlıyor

Rus devleti, yayınladığı kara listedeki sitelere girmeyi engellemeyen VPN hizmetlerini yasaklayacağını açıkladı. İşte Rus hükümetinin kararına uymayan ve yasaklanacak VPN servisleri.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Rusya önümüzdeki günlerde, kullanıcıların yasaklı web sitelerine erişmelerini sağlayan ana VPN (sanal özel ağ) hizmetlerini engellemeyi planlıyor. Bunun nedeni ise bu VPN servislerinin, Rus hükümetinin oluşturduğu kara listedeki sitelere erişimi engellemeyecek olmaları.

Kara listeyi dikkate almadılar

Geçtiğimiz Mart ayında, Rusya'nın telekomünikasyon düzenleme ajansı Roskomnadzor, üst düzey VPN sağlayıcılarına, sunucularını ülkedeki kişilerin yasaklı sitelere erişmelerini engellemek için hükümet tarafından işletilen BT sistemine bağlamalarını söylemişti. Bu çağrıya uymayan VPN servislerinin ülkede kullanımının yasaklanacağını belirten Rus devleti harekete geçiyor.
Rus hükümetinin bu kararına uymayacaklarını ve aynı zamanda direneceklerini belirten VPN servisleri, yakın bir zamanda Rusya'da artık kullanılamayacak. Kara listeyi dikkate almayan VPN servislerinin önde gelenleri ise şu şekilde: VyprVPN, TorGuard, IPVanish, OpenVPN ve Hola VPN. Kaspersky ise bu çağrıya olumlu yanıt verdi ve Rus devleti ile iş birliğini kabul etti. Bunun nedeni ise şikretin Rusya merkezli olması ve bu öneriyi reddetme gibi bir seçeneğinin olmaması olarak gösteriliyor.

https://www.engadget.com/2019/06/07/russia-to-start-blocking-major-vpns/ Yorum Yaz
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Robinson_Crusoe 1 hf. en beğenilen
Kahrolası Putin Kuzey Koreye çevirdi ülkeyi,
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deoks 1 hf.
Böyle yasaklarla bir yere varamazlar ancak kendilerinden daha fazla nefret ettiriyorlar.
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labtek38 1 hf.
Ne kadar geri kalmış ülkeler var. Gördükçe şaşırıyorum(!)
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MonacoDoom 1 hf.
bu rus hükümetininde kafalar kıyakmış adamlar zaten yasak görmemek için vpn'ye para ödüyor, sen kalkıp vpn'ye müdahale edersen o zaman vpn hizmeti almanın ne amacı kalır?
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TurboBoosted 1 hf.
Aloha browser
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Çağdaş ÖZGÜR 1 hf.
5 Yıldır Rusya da yaşamaktayım ve yasadışı torrent siteleri hariç engellli pek bi site rastlamadı. Rusya da şuanda uygulanan engeller gereğinden az bile bence.
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Veronicaa 1 hf. Çağdaş ÖZGÜR
Mesela yetişkin siteleri engelli mi?
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denizbay1 1 hf.
Şu anda Amerika'nın baş gardiyan rolünü oynadığı ve İsrailliler ile efendisi İngiltere'nin finanse ettiği Global Emperyalist çete dünyayı kontrol ve yönetme işini, dün olduğu gibi hala sürdürmekte. Bunlar ülkelerde manipülasyon ve dezenformasyon ile algı oluşturup, kültürleri dahil tüm değerlerini yozlaştırmakta ve destekçi kazanmakta. Örneğin biz. Bu gün emin olun, bir olay olsa batının ve emperyalistlerin safında saf tutacak milyonlarımız var! Beyaz yakalılarımızın yarısı mı, yarısından fazlası mı, ne dersiniz mesela? Siyaset içindeki işbirlikçilerimiz? Neyse, göedülüğü gibi kazanımlarını da tabii ki insan zihni üzerinden yürütüyorlar. Bu yüzden Kore (yaptıkları bozuk olan Kapitalizm den daha da bozuk olsa da) bunu yapıyor. Bu yüzden İran bunu yapıyor. Bu yüzden Rusya da bunu yapıyor. Çünkü Kapital Emperyalizmin hedefindeki birkaç ülkeden biri de bu üçü. Bize bakın mesela. O, emperyal kapitalizm ve satılık işbirlikçilerimiz sayesinde 2019 da halimiz orta da değil mi? Yol geçen hanıyız resmen. Zihnimiz bu çete tarafından mahvedilmiş durumda. Tüm kurum ve değerlerimiz yozlaşmış değil mi? Bir dönüp bakın...
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Elsa 1 hf.
Vpn yasaklama uzmanı Çinliler bile karşı koyamıyor Rusya mi koyacak
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karaköy_soğancısı 1 hf.
putin bizim tayyibe rahmet okutur gençler
orada gerçek demir yumruk yönetimi var
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The Hollow 1 hf.
Daha önce web sitelerini yasaklamışlardı. Şimdi ise protokol bazlı engelleme uygulayacaklar gibi görünüyor. Bazı arkadaşlar bizde de yasaklanır gibi bir şeyler yazmış. Türkiye şu anda sansür konusunda Rusya'dan katbekat daha ileride.. Hatta Rusya'ya işi öğretme seviyesinde. Bu arada OpenVPN bir protokol.
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torenbolen 1 hf.
Ktunnel’den girerler :d
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Paetzold 1 hf.
Nereye girecek bu ruskiler.
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Rachsuchtig 1 hf.
Yorumları okuyunca bir an Rusya'da yaşıyoruz sandım. Herkes sanki Rusmuş gibi, Rusya'da yaşıyormuş gibi yorum yapmış.
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