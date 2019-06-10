Rusya önde gelen VPN hizmetlerini yasaklamaya başlıyor

Rusya önümüzdeki günlerde, kullanıcıların yasaklı web sitelerine erişmelerini sağlayan ana VPN (sanal özel ağ) hizmetlerini engellemeyi planlıyor. Bunun nedeni ise bu VPN servislerinin, Rus hükümetinin oluşturduğu kara listedeki sitelere erişimi engellemeyecek olmaları.

Kara listeyi dikkate almadılar

Geçtiğimiz Mart ayında, Rusya'nın telekomünikasyon düzenleme ajansı Roskomnadzor, üst düzey VPN sağlayıcılarına, sunucularını ülkedeki kişilerin yasaklı sitelere erişmelerini engellemek için hükümet tarafından işletilen BT sistemine bağlamalarını söylemişti. Bu çağrıya uymayan VPN servislerinin ülkede kullanımının yasaklanacağını belirten Rus devleti harekete geçiyor.

https://www.engadget.com/2019/06/07/russia-to-start-blocking-major-vpns/

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Rus hükümetinin bu kararına uymayacaklarını ve aynı zamanda direneceklerini belirtenservisleri, yakın bir zamanda Rusya'da artık kullanılamayacak.dikkate almayan VPN servislerinin önde gelenleri ise şu şekilde:veise bu çağrıya olumlu yanıt verdi ve Rus devleti ile iş birliğini kabul etti. Bunun nedeni ise şikretin Rusya merkezli olması ve bu öneriyi reddetme gibi birolarak gösteriliyor.