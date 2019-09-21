Rusya ve Çin'den uzay araştırmalarında önemli iş birliği

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"Çin, Ay'da dev bir uzay üssü kurmak için hazırlıklara başladı"

Dünyanın iki dev ülkesi Çin ve Rusya, uzay araştırmalarında büyük bir iş birliğine gitmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan, insanlı ve insansız Ay misyonlarında Çin Ulusal Uzay Dairesi ile önemli ortaklıklar yapılacağını duyurdu.Rusya, yalnız uydumuz Ay üzerindekalan çok büyük tecrübelere sahip. Ay'agerçekleştiren ülkeyılındagöreviyle Sovyetler Birliği'ydi. Sovyetler Birliği daha sonra 1976 yılına kadar Ay misyonlarını sürdürdü. 1976 yılından bu yana ise Rusların Ay konusunda bir duraklama dönemine girdiğini görüyoruz. ABD'ninbu duraklama döneminin tabi ki en önemli nedeniydi.Çin ise uzay araştırmalarında elbette Rusya kadar tecrübeli bir ülke değil ancak Uzak Doğu ülkesi özellikle de son 10 yıl içerisinde inanılmaz bir atılım gerçekleştirdi. Çin'in Chang'e 3 isimli uzay aracı, 2013 yılında Ay yüzeyine başarılı bir iniş gerçekleştirmiş ve 1976 yılından sonra bunu başarabilen ilk uzay aracı olmuştu. Çin son olarak bu yılın başlarında Chang'e 4 göreviyle Ay'ın uzak tarafına iniş yaptı ve böylece tarihi bir ilke imza atmış oldu.Çin şimdi önümüzdeki yıl Chang'e 5 misyonuna da resmen start vermeye hazırlanıyor. Chang'e 5 görevinde bu sefer amaç Ay'dan örnek maddeler toplayıp Yeryüzü'ne getirmek olacak. Uzak Doğu ülkesi ayrıca daha sonra Chang'e 6 göreviyle Ay'ın Güney Kutbu'na iniş yapmak ve buradan da örnek maddeler toplayıp yine Dünya'ya getirmek istiyor. Son olarak Chang'e 7 misyonuyla ise Ay'ın Güney Kutbu'nu detaylı bir şekilde inceleme hedefi var. Çin'in nihai planıysa 2030 yılı gibi Ay'ın Güney Kutbu'nda bir uzay üssü inşaa etmek.Ay planlarını yeniden canlandırmak isteyen Rusya da aynı şekilde 2030 yılında yalnız uydumuza insanlı görevler düzenlemek istiyor. Şimdi bu hedefe giden yolda Rusya ve Çin bazı iş birliklerine gidecek. Örneğin Chang'e 7 (iniş aracı) ve Luna 26 (yörünge aracı) misyonlarının uzayda birbirlerine yardım edecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor. Ayrıca iki ülkenin ortak bir veri merkezi kurma hedefi de var.