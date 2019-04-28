Çin, Ay'da dev bir uzay üssü kurmak için hazırlıklara başladı

Uzay araştırmalarının son zamanlardaki yeni yıldız ülkesi haline gelen Çin, art arda dev projeler açıklamaya devam ediyor. Uzak Doğu ülkesi şimdi de Ay'da dev bir uzay üssü kurmak için hazırlıklara başlandığını duyurdu.
Yerel haber ajansı Xinhua tarafından verilen bilgilere göre bilimsel araştırma istasyonu 10 yıl içerisinde Ay'ın Güney Kutbu'na kurulacak. Güney Kutbu, yoğun bir şekilde su buzulları içermesi nedeniyle insanlı Ay misyonları için son zamanlarda epey popüler bir konum haline geldi. Amerikan uzay ajansı NASA'nın da 2024 yılında Güney Kutbu'na astronot indirme hedefi var.
Çin Ulusal Uzay Dairesi, ilk kez 24 Nisan 1970'de yörüngeye bir roket göndermeyi başarmıştı. Bu tarih, Çin uzay araştırmaları tarihinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle her yıl 24 Nisan'da 'Uzay Günü' kutlanıyor ve Ulusal Uzay Dairesi tarafından geleceğe yönelik yeni planlar açıklanıyor.
Ayrıca Bkz. "Çin, Ay'ın uzak yüzünden yeni fotoğraflar yayınladı"
Çin bu yılın başlarında Chang'e 4/Yutu 2 uzay araçlarını Ay'ın uzak yüzüne indirerek tarihte bir ilki başarmıştı. Uzak Doğu ülkesi şimdi 2019'un sonlarına doğru Chang'e 5 misyonuna da start vermeyi planlıyor. Çin Ulusal Uzay Dairesi, yeni Chang'e 5 görevinde bu sefer Ay'dan örnek maddeler toplayıp Dünya'ya getirmeye çalışacak. Görevin başarıyla sonuçlanması halinde Apollo görevlerinden bu yana ilk kez Dünya'da Ay'dan parçalar görmüş olacağız.
Yerel haber ajansı Xinhua tarafından verilen bilgilere göre bilimsel araştırma istasyonu 10 yıl içerisinde Ay'ın Güney Kutbu'na kurulacak. Güney Kutbu, yoğun bir şekilde su buzulları içermesi nedeniyle insanlı Ay misyonları için son zamanlarda epey popüler bir konum haline geldi. Amerikan uzay ajansı NASA'nın da 2024 yılında Güney Kutbu'na astronot indirme hedefi var.
Çin Ulusal Uzay Dairesi, ilk kez 24 Nisan 1970'de yörüngeye bir roket göndermeyi başarmıştı. Bu tarih, Çin uzay araştırmaları tarihinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle her yıl 24 Nisan'da 'Uzay Günü' kutlanıyor ve Ulusal Uzay Dairesi tarafından geleceğe yönelik yeni planlar açıklanıyor.
Ayrıca Bkz. "Çin, Ay'ın uzak yüzünden yeni fotoğraflar yayınladı"
Çin bu yılın başlarında Chang'e 4/Yutu 2 uzay araçlarını Ay'ın uzak yüzüne indirerek tarihte bir ilki başarmıştı. Uzak Doğu ülkesi şimdi 2019'un sonlarına doğru Chang'e 5 misyonuna da start vermeyi planlıyor. Çin Ulusal Uzay Dairesi, yeni Chang'e 5 görevinde bu sefer Ay'dan örnek maddeler toplayıp Dünya'ya getirmeye çalışacak. Görevin başarıyla sonuçlanması halinde Apollo görevlerinden bu yana ilk kez Dünya'da Ay'dan parçalar görmüş olacağız.
http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/24/c_138004666.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir toplumsal ortak hafızaya ihtiyaçımız vardı, zaten !
yollayın 3-5 tane orada takılsın :)
yilda 300 uydu firlatsa bile talebi karsilayamiyacakken uzay yatirimlarini gerceklestirmiyor
2 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3404 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
çin ulusal uzay dairesi, Çin Ulusal Uzay İdaresi ve