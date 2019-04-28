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Çin, Ay'da dev bir uzay üssü kurmak için hazırlıklara başladı

Çin Ulusal Uzay Dairesi, 10 yıl içerisinde Ay'da bilimsel araştırma istasyonu kurmak istiyor. Yapılan resmi açıklamaya göre yeni uzay üssü Güney Kutbu'nda inşa edilecek.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay araştırmalarının son zamanlardaki yeni yıldız ülkesi haline gelen Çin, art arda dev projeler açıklamaya devam ediyor. Uzak Doğu ülkesi şimdi de Ay'da dev bir uzay üssü kurmak için hazırlıklara başlandığını duyurdu.

Yerel haber ajansı Xinhua tarafından verilen bilgilere göre bilimsel araştırma istasyonu 10 yıl içerisinde Ay'ın Güney Kutbu'na kurulacak. Güney Kutbu, yoğun bir şekilde su buzulları içermesi nedeniyle insanlı Ay misyonları için son zamanlarda epey popüler bir konum haline geldi. Amerikan uzay ajansı NASA'nın da 2024 yılında Güney Kutbu'na astronot indirme hedefi var.

Çin Ulusal Uzay Dairesi, ilk kez 24 Nisan 1970'de yörüngeye bir roket göndermeyi başarmıştı. Bu tarih, Çin uzay araştırmaları tarihinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle her yıl 24 Nisan'da 'Uzay Günü' kutlanıyor ve Ulusal Uzay Dairesi tarafından geleceğe yönelik yeni planlar açıklanıyor.

Ayrıca Bkz. "Çin, Ay'ın uzak yüzünden yeni fotoğraflar yayınladı"
Çin bu yılın başlarında Chang'e 4/Yutu 2 uzay araçlarını Ay'ın uzak yüzüne indirerek tarihte bir ilki başarmıştı. Uzak Doğu ülkesi şimdi 2019'un sonlarına doğru Chang'e 5 misyonuna da start vermeyi planlıyor. Çin Ulusal Uzay Dairesi, yeni Chang'e 5 görevinde bu sefer Ay'dan örnek maddeler toplayıp Dünya'ya getirmeye çalışacak. Görevin başarıyla sonuçlanması halinde Apollo görevlerinden bu yana ilk kez Dünya'da Ay'dan parçalar görmüş olacağız. 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/24/c_138004666.htm Yorum Yaz
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TEKINALP 3 hf. en beğenilen
Gençlerimizi millet kıraathanelerinde meşgul edelim.
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by__metallica 3 hf.
Evet bizde robot yaptık. Yürümeye çalışıyor.
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esraçelik 3 hf. yeni yorumcu
İnsanlar neler yapıyor biz neler yapıyoruz.Gündemimizden utanç duyuyorum.
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SEO-Uzmanı 3 hf.
uzayda oksijeni biten astronotların dramı diye
bir toplumsal ortak hafızaya ihtiyaçımız vardı, zaten !
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SEO-Uzmanı 3 hf.
zaten tek başına çin'de 3 milyar insan var
yollayın 3-5 tane orada takılsın :)
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TEKINALP 3 hf. en beğenilen
Gençlerimizi millet kıraathanelerinde meşgul edelim.
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Gt95 3 hf. TEKINALP
meyhanelerde kafa cekeceklerine millet kıraathanesinde dersini çalışsın kıraathaneleri size cay içilen pişti oynalılan yer olarak lanse edildi ne bilesin oraların bilim ilim öğrenilen yer olduğunu Osmanlı zamanı
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Draxen 3 hf.
aya us kurmus kurmamis umrumda degil ve sacma geliyor bana
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cengizhan66 3 hf.
Benim cinlilerden fazla umidim yok umarim basarirlar h3 getirmek varken niye ufacik cakil taslari getirmeye calisiyolar anlamiyorum bassinlar parayi uzaya sadece sivil uzayciliktan 300-400milyar kazanirlar yilda samsung binlerce uydu gondermek istiyor devaminda oneweb var varda var.
yilda 300 uydu firlatsa bile talebi karsilayamiyacakken uzay yatirimlarini gerceklestirmiyor
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by__metallica 3 hf.
Evet bizde robot yaptık. Yürümeye çalışıyor.
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Bluedn 3 hf. by__metallica
Yıkılmadım ayaktayım
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karayulun 3 hf.
tabi, apollo 'nun gerçekten ay 'a indiğini varsayarsak.
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smart1978 3 hf. karayulun
Tabi senin de ay hologramdir dunya duzdur falan kabul ettigini/ inandigini varsayarsak
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çin ulusal uzay dairesi, Çin Ulusal Uzay İdaresi ve
6 etiket daha insansız ay görevleri insanlı ay görevleri uzay araştırmaları Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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