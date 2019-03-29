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S Pen destekli Galaxy Tab A Plus 2019 duyuruldu

Donanım tarafında pek iddialı olmayan Galaxy Tab A Plus 2019 tablet modeli daha çok S Pen tarafında farklılaşıyor. Galaxy Tab A Plus 2019 özellikleri haberimizde.
1 ay
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4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarına bu yıl hızlı bir giriş yapan Samsung, tablet pazarını da es geçmiyor. Galaxy Tab S5e tablet modelinin ardından giriş seviyesine yönelik S Pen destekli Galaxy Tab A Plus modeli de duyuruldu.

Galaxy Tab A Plus 2019 özellikleri

8 inçlik ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük sunan Galaxy Tab A Plus modeli çok da ince olmayan çerçeveler sunuyor. Ekran mavi ışığı azaltacak şekilde optimize edilmiş. Ölçüleri ise 201.5 x 122.4 x 8.9mm şeklinde.

Ayrıca Bkz. "Şimdi de ekrana entegre anten dönemi"

2 adet COrtex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Exynos 7904 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Kameralar zengin gerçeklik uygulamaları ile desteklenmiş.

Segmentine göre donanım tarafında fazla vaadi olmayan Galaxy Tab A Plus 2019 modelinin dikkat çekici yönü S Pen ekran kalemi. Üretkenlik açısından avantaj sunacak S Pen bir veya iki önceki nesle ait gibi görünüyor.

4200mAh kapasiteli bataryaya sahip model Android 9.0 üzerinde One UI ara yüzünü sunuyor. Galaxy Tab A Plus ilk olarak Taylan’da piyasaya sürülecek. Fiyatı şimdilik belli değil.

 

https://www.slashgear.com/galaxy-tab-a-plus-arrives-with-an-s-pen-8-inch-screen-28571400/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
İpad deneyimi sonrası android tablete dönüp bakılmaz bile ama ipad çok aşırı pahalı kısaca o paraya gidin oyuncu dizüstü alın bu saçma cihazlarla uğraşmayın...
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SpesifikBrush 1 ay
iPad mini 5'e rakip diye çıktı kesin, ama yanından bile geçemez. Belki fiyatı düşük olursa iş görür.
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The.Mafia 1 ay
Fiyatı amiral gemisi bir telefon kadar olur
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ufuks36 1 ay
Sayın editör "Taylan" değil, "Tayland" olacak.
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