S Pen destekli Galaxy Tab A Plus 2019 duyuruldu

Akıllı telefon pazarına bu yıl hızlı bir giriş yapan Samsung, tablet pazarını da es geçmiyor. Galaxy Tab S5e tablet modelinin ardından giriş seviyesine yönelik S Pen destekli Galaxy Tab A Plus modeli de duyuruldu.

Galaxy Tab A Plus 2019 özellikleri

8 inçlik ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük sunan Galaxy Tab A Plus modeli çok da ince olmayan çerçeveler sunuyor. Ekran mavi ışığı azaltacak şekilde optimize edilmiş. Ölçüleri ise 201.5 x 122.4 x 8.9mm şeklinde.

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2 adet COrtex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Exynos 7904 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Kameralar zengin gerçeklik uygulamaları ile desteklenmiş.

Segmentine göre donanım tarafında fazla vaadi olmayan Galaxy Tab A Plus 2019 modelinin dikkat çekici yönü S Pen ekran kalemi. Üretkenlik açısından avantaj sunacak S Pen bir veya iki önceki nesle ait gibi görünüyor.

4200mAh kapasiteli bataryaya sahip model Android 9.0 üzerinde One UI ara yüzünü sunuyor. Galaxy Tab A Plus ilk olarak Taylan’da piyasaya sürülecek. Fiyatı şimdilik belli değil.