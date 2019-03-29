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Şimdi de ekrana entegre anten dönemi

Akıllı telefonlarda ekrana entegre teknolojilerin sayısı giderek artıyor. Parmak izi okuyucu ve hoparlörden sonra hücresel anten de artık ekrana entegre ediliyor.
1 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Şimdi de ekrana entegre anten dönemi

Akıllı telefonlarda yerden kazanmak, kasayı inceltmek ve tasarımı daha çerçevesiz hale getirmek için farklı çözümler geliştiriliyor. Bunlardan en popüleri belirli bileşenleri ekrana entegre etmek. Parmak izi okuyucu ve hoparlörden sonra hücresel anten de ekrana entegre ediliyor.

Her şey ekrana entegre

LG’nin üzerinde çalıştığı yeni teknoloji 5G antenleri ekrana entegre etmeyi sağlıyor. Bilindiği üzere daha iyi 5G sinyalleri yakalayabilmek için önceki nesillere göre daha kalabalık anten dizilimleri gerekiyor. Bu da akıllı telefonların kalınlığına olumsuz etki ediyor. LG yeni teknolojisinde buna çözüm bulmaya çalışmış.

Ayrıca Bkz. "İki kişilik Spotify Premium Duo abonelik seçeneği testlere başladı"

Yeni teknolojide 5G anten film haline getiriliyor ve ekranın hemen altına yerleştiriliyor. Geniş bir alana yayıldığı için ince tasarlamak mümkün oluyor. Ayrıca bu sayede daha iyi sinyal kalitesine ulaşabiliyor.

Anten katmanı sadece ön kısma değil telefonun arka kısmına da entegre edilebiliyor. Bununla birlikte arka kısımda kablosuz şarj bileşenleri önem kazanmaya başladı ve entegrasyon üreticileri zorlayabilir.

Diğer taraftan bu tarz çözümlerin insan sağlığına nasıl etki edeceği merak konusu. Önceki nesillerde bu konu çok tartışılıyordu. 5G ile daha güçlü sinyaller ile haşır neşir olacağız. Bir de ekranın tamamını kaplayan anten tasarımları radyoaktif etkileri arttırabilir.

 

https://www.phonearena.com/news/LG-in-display-5G-antenna_id114888 Yorum Yaz
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CVenturas 1 ay en beğenilen
Beyler senelerce ekran kasa oranı deyip durdunuz, tamamı ekran olan telefonların hayalini kurdunuz. Adamlar ahizesini ekranını kamerasını antenini ekrana entegre etmek ve sizin hayalinizi gerçekleştirmek için arge yapıyor. Şimdi de falan filan yapıyorsunuz? Çok değil 3-4 sene sonra tamamı ekran olan ve üzerinde hiçbir giriş çıkış portu olmayan telefonlar satılacak. Bu da kablosuz şarjın ucuzlayıp herkesin alabileceği kıvama agresif bir şekilde gelmesi demek. Kablosuz kulaklık da aynı şekilde. Teknoloji insanların alabileceği ürünlerin gelişmesiyle gelişmiş oluyor. Bu adamlar da teknoloji geliştiriyor. Bir de bataryada devrim olursa tüm sektörler bayram edecek, akıllı saatin şarjı 2 ay gitse ve 1dk da tam şarj olsa kullanmaz mısınız? O zaman da başka bahaneler bulup yine eleştirirsiniz. DH eskiden üreten ve üreten insanları destekleyenlerle doluydu, şimdi oturduğu yerden bir b*k becermeden eleştiren gereksizlerle dolu. Siyaset tartışılan bölümde bile açık açık görülüyor. Halbuki eskiden çok daha Atatürkçü çok daha ülkesini seven bir forumdu burası. Şimdilerde populist gereksiz fanboy yuvası oldu.
Beyler senelerce ekran kasa oranı deyip durdunuz, tamamı ekran olan telefonların hayalini kurdunuz. Adamlar ahizesini ekranını kamerasını antenini ekrana entegr...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Sharparrow 1 ay
Telefonun kalınlığından kim şikayet ediyor ki? En büyük şikayet konusu kullanım süresi. Telefon az daha kalın olsun daha uzun süre pil ömrü olsun
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CVenturas 1 ay en beğenilen
Beyler senelerce ekran kasa oranı deyip durdunuz, tamamı ekran olan telefonların hayalini kurdunuz. Adamlar ahizesini ekranını kamerasını antenini ekrana entegre etmek ve sizin hayalinizi gerçekleştirmek için arge yapıyor. Şimdi de falan filan yapıyorsunuz? Çok değil 3-4 sene sonra tamamı ekran olan ve üzerinde hiçbir giriş çıkış portu olmayan telefonlar satılacak. Bu da kablosuz şarjın ucuzlayıp herkesin alabileceği kıvama agresif bir şekilde gelmesi demek. Kablosuz kulaklık da aynı şekilde. Teknoloji insanların alabileceği ürünlerin gelişmesiyle gelişmiş oluyor. Bu adamlar da teknoloji geliştiriyor. Bir de bataryada devrim olursa tüm sektörler bayram edecek, akıllı saatin şarjı 2 ay gitse ve 1dk da tam şarj olsa kullanmaz mısınız? O zaman da başka bahaneler bulup yine eleştirirsiniz. DH eskiden üreten ve üreten insanları destekleyenlerle doluydu, şimdi oturduğu yerden bir b*k becermeden eleştiren gereksizlerle dolu. Siyaset tartışılan bölümde bile açık açık görülüyor. Halbuki eskiden çok daha Atatürkçü çok daha ülkesini seven bir forumdu burası. Şimdilerde populist gereksiz fanboy yuvası oldu.
1 Yanıt Yanıtla +16
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EagleTibet 1 ay CVenturas
Sırf artı vermek için giriş yaptım. Sonuna kadar haklısın. Forumda bile kaç kişi var laf attığı telefonu 'aldım' diye başlık açan. Eleştirmeyi sadece olumsuz cümleler olarak algılayan üretilen her cihazın kendisine hitap etmesi gerektiğini düşünen garip bir kitle var gerçekten.
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Xagdas 1 ay
Bu gidişle 6000 liralık telefonun kırılmış ekranının değişimi 4000 lira olur.
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Sharparrow 1 ay
Telefonun kalınlığından kim şikayet ediyor ki? En büyük şikayet konusu kullanım süresi. Telefon az daha kalın olsun daha uzun süre pil ömrü olsun
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The.Mafia 1 ay
Ekran kırılırsa telefonu çöpe at değişim için bir ton para isterler artık her şey ekranda olunca
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yorumculuklar 1 ay
Piksel yanmasından sonra şimdi anten yanması vakaları başlar
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