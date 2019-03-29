Şimdi de ekrana entegre anten dönemi

Akıllı telefonlarda yerden kazanmak, kasayı inceltmek ve tasarımı daha çerçevesiz hale getirmek için farklı çözümler geliştiriliyor. Bunlardan en popüleri belirli bileşenleri ekrana entegre etmek. Parmak izi okuyucu ve hoparlörden sonra hücresel anten de ekrana entegre ediliyor.

Her şey ekrana entegre

LG’nin üzerinde çalıştığı yeni teknoloji 5G antenleri ekrana entegre etmeyi sağlıyor. Bilindiği üzere daha iyi 5G sinyalleri yakalayabilmek için önceki nesillere göre daha kalabalık anten dizilimleri gerekiyor. Bu da akıllı telefonların kalınlığına olumsuz etki ediyor. LG yeni teknolojisinde buna çözüm bulmaya çalışmış.

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Yeni teknolojide 5G anten film haline getiriliyor ve ekranın hemen altına yerleştiriliyor. Geniş bir alana yayıldığı için ince tasarlamak mümkün oluyor. Ayrıca bu sayede daha iyi sinyal kalitesine ulaşabiliyor.

Anten katmanı sadece ön kısma değil telefonun arka kısmına da entegre edilebiliyor. Bununla birlikte arka kısımda kablosuz şarj bileşenleri önem kazanmaya başladı ve entegrasyon üreticileri zorlayabilir.

Diğer taraftan bu tarz çözümlerin insan sağlığına nasıl etki edeceği merak konusu. Önceki nesillerde bu konu çok tartışılıyordu. 5G ile daha güçlü sinyaller ile haşır neşir olacağız. Bir de ekranın tamamını kaplayan anten tasarımları radyoaktif etkileri arttırabilir.