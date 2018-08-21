Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

S-400'lerin teslimatına 2019'da başlanacak

Rusya devlet savunma şirketi Rosoboronexport, S-400'lerin teslimatında 2019 yılında başlayacak. 2019'un ilk yarısında teslim edilmesi beklenen sistem, Türkiye için ciddi önem arz ediyor.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
3,6b
1
25
Savunma Sanayi
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bundan yaklaşık 3 ay önce Türkiye'ye gönderilecek S-400 bataryalarının üretimine başladıklarını açıklayan Rusya devlet savunma şirketi Rosoboronexport, şimdi de Türkiye'ye S-400'lerin 2019'da teslim edileceğini açıkladı.
Türkiye'nin Rusya'dan, biri opsiyonlu iki adet S-400 sistemini satın alması öngörülüyor. Bunun da Türkiye'ye toplam maliyeti 2,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.
*40H6M, Rusya'nın kendi kullanacağı versiyon, 40N6 ise Türkiye'nin de alacağı satılacak olan model  
S-400 füze savunma sisteminin Türkiye'ye kurulması halinde sistemi kullanan ilk ve tek NATO üyesi Türkiye olacak. 600 km içinde tespit yapabilen bir radar ile donatılan S-400, 400 km menzil içinde vurucu güce sahip. Füzeler saniyede 4.8 km hıza ulaşacak şekilde ateşlenebiliyor ve maksimum 30 km yüksekten uçuyor. 36 adete kadar tehdit eş zamanlı olarak hedeflenebiliyor. 
2019'un ilk yarısında teslim edilmesi beklenen sistem, en fazla 3500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Ayrıca sistemin içerisinde yer alan bir füzenin toplam ağırlığı 1.8 ton iken, füzeler 145 kilograma kadar da savaş başlığı taşıyabiliyor. Füzelerin uzunluğu 8 metre iken çapı ise yaklaşık 50 santimetre.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Louie-Andy Anderson 9 ay
eskiden olsaydı ABD bunu darbe sebebi sayıp bir ihtilal pehdahlardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 9 ay
Bir karikatür vardı;ABD'yi başkanlar yönetmiyor ki abi,onların uzun yıllık planları var sadece ona uyuyorlar temalı.Bulan olursa atabilir mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Witcher3 9 ay
Hala daha abd yi tramp ın yönettiğini sananlar var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 9 ay
sular ısınacak, vaziyet alın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 9 ay
o değil de s500 maybach siparişleri ne zaman gelecek.biz bunları görmeye daha alışkınız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skythunderr 9 ay
bu kadar buyuk fuzeler nasil savunmada kullaniliyor anlamiyorum, biri aciklayabilirmi ornegin kocaman fuze nasil havadaki fuzeyi imha edebiliyor?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enizam 9 ay skythunderr
Boy kompleksi işte, kocaman füzeyi meydana diken kendini zenci sanıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 9 ay
S-400'ler güncellenebiliyor mi ki? Yani yeni teknolojiye sahip bir füzeyle vb. hava saldırısı olsa bunu engelleyebilecek mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunus3441 9 ay
S-400 ler Türkiyenin içerisinde bulunduğu İtalya Fransa konsordiyumlu Eurosam Hava Savunma sisteminden dahamı gelişmiş bi hava savunma sistemi? Suriyeye atılan Cruise füzelerinin 100 tanesinden 74 tanesini imha eden S-125 S-200 hava savunma sistemi füzeler - akıllı füzelerde imha etme yeteneği var iken S-400 leri ciddi manada merak ediyorum. Tomahawk lar yüzeye yakın irtifata ilerliyor S 400 ün yere yakın irtifadan ilerleyen füzelere karşı nasıldır? S400 gelişmiş / akıllı füzelere karşı nasıldır? Bilgilendirirseniz sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The SATANİST 9 ay
bence kendi sistemlerimizi geliştirmeliyiz bu konuda ruslardan örnek alınmalı adamlar son yıllarda ellerindeki füze teknolojisini çok ilerletti
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AqRaMa 9 ay
"biz Türk üz bize kimse uzun menzilli füze fırlatamaz" demeyip bu büyük yanlışa düşmeyip en kısa zamanda S-400 leri doğru düzgün çalışır bir biçimde kurulması dileğiyle.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 9 ay AqRaMa
Hahah bu mantıkla ülke savunması mı planlanır yav? Bunlar olsa olsa kahve konuşmalarıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3644 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
rusya, Türkiye Gündemi ve
6 etiket daha s-400 s-400 füze sistemi s-400 2019'da teslim edilecek Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Anıl Burak Karadede
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Kolombiya, uyuşturucuyla mücadelede drone kullanacak 9 ay Krugman:"Bitcoin altından daha kullanışlı." 9 ay Shuttle işletmeler için barebone hepsi-bir-arada bilgisayar çözümlerini duyurdu 9 ay Rus silah üreticisi katil robot geliştiriyor 9 ay Asus ROG Phone'un ekonomik versiyonu geliyor 9 ay Ay'ın yüzeyinde 'su buzulları' bulundu: İşte anlamı 9 ay Honor 8X büyük ekran tanımını değiştirecek 9 ay RTX 2070 ve altı çoklu ekran kartı desteklemeyecek iddiası 9 ay Kullanıcıların konum bilgisini takip eden Google'a dava açıldı 9 ay NASA'nın Mars'a gönderdiği gözlem aracı, uzayda 'selfie' yakaladı 9 ay Fitbit Charge 3 duyuruldu 9 ay Yeni iPhone'lar daha hızlı şarj olacak 9 ay Milli gurur! Mount & Blade II: Bannerlord çıkış tarihi 9 ay E-Sigaralar DNA’ya zarar veriyor 9 ay Samsung yaklaşan IFA 2018'de 8K QLED TV'sini sergileyecek 9 ay Mate 20 tasarımı belli oldu: Mate 20 damla şeklindeki çentikli ekranla gelecek 9 ay Kuantum sistemleri daha iyi simüle edebilen yeni bir yöntem geliştirildi 9 ay Apple'dan profesyonellere yönelik Mac mini Pro geliyor 9 ay 17.5 inçlik dev ekranı ile Samsung Galaxy View 2 geliyor 9 ay Nokia 6.1 Plus ve 5.1 Plus tanıtıldı 9 ay GÖRÜNTÜLENEN S-400'lerin teslimatına 2019'da başlanacak Sonraki Apple, Çin uygulama mağazasından 25 bin uygulama sildi! 9 ay Yeni iPhone'ların lansman ve çıkış tarihi sızdırıldı! 9 ay Gmail’in “mesajı geri al” özelliği Android cihazlara geliyor 9 ay Galaxy Note 9 dayanıklılık testinde 9 ay Nanopartiküller düşündüğümüzden daha zararlı etkilere sahip olabilir 9 ay Bakterilerle çalışan kağıt biyo-batarya geliştirildi 9 ay Meizu: Snapdragon 710'lu en iyi telefonu hazırlıyoruz 9 ay Netflix'in reklam denemesi büyük tepki topladı 9 ay Logitech şimdiye kadar ki en ergonomik faresini tanıttı 9 ay Facebook, yapay zekayı sağlık sektöründe kullanacak 9 ay Ethereum 300 doların altına düştü 9 ay LG dünyanın en büyük microLED televizyonunu hazırlıyor 9 ay Japonya Eğitim Bakanlığı robotlarla İngilizce öğretecek 9 ay PC Oyunlarında yeni devrim | Nvidia Geforce RTX ilk izlenim 9 ay Nvidia'da sanatçı bir Türk | Refik Anadol 9 ay Battlefield V 'açık beta' tarihi belli oldu 9 ay İsveç'in resmi Twitter hesabı Mehmet'in elinde 9 ay İspanya’da bir Drone hayat kurtardı 9 ay Otonom drone'larla yasa dışı balıkçılığa engel olunabilir 9 ay Razer’dan üst seviye Mamba Elite oyuncu faresi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim