S-400'lerin teslimatına 2019'da başlanacak

Bundan yaklaşık 3 ay önce Türkiye'ye gönderilecek S-400 bataryalarının üretimine başladıklarını açıklayan Rusya devlet savunma şirketi Rosoboronexport, şimdi de Türkiye'ye S-400'lerin 2019'da teslim edileceğini açıkladı.

Türkiye'nin Rusya'dan, biri opsiyonlu iki adet S-400 sistemini satın alması öngörülüyor. Bunun da Türkiye'ye toplam maliyeti 2,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

*40H6M, Rusya'nın kendi kullanacağı versiyon, 40N6 ise Türkiye'nin de alacağı satılacak olan model

S-400 füze savunma sisteminin Türkiye'ye kurulması halinde sistemi kullanan ilk ve tek NATO üyesi Türkiye olacak. 600 km içinde tespit yapabilen bir radar ile donatılan S-400, 400 km menzil içinde vurucu güce sahip. Füzeler saniyede 4.8 km hıza ulaşacak şekilde ateşlenebiliyor ve maksimum 30 km yüksekten uçuyor. 36 adete kadar tehdit eş zamanlı olarak hedeflenebiliyor.

2019'un ilk yarısında teslim edilmesi beklenen sistem, en fazla 3500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Ayrıca sistemin içerisinde yer alan bir füzenin toplam ağırlığı 1.8 ton iken, füzeler 145 kilograma kadar da savaş başlığı taşıyabiliyor. Füzelerin uzunluğu 8 metre iken çapı ise yaklaşık 50 santimetre.