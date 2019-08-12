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SK Hynix tek kümede 460 GB/s hıza ulaşan HBM2E belleğini duyurdu

Dünyanın en büyük 2. Hafıza çözümleri üreticisi konumundaki SK Hyynix duyurduğu ynei HBM belleğiyle bellek tipini bir adım daha öteye taşıdı.
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Metehan Göktaş
Yazar
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Uzakdoğulu DRAM ve NAND Flash yongaları üreticisi SK Hynix bugün duyurduğu HBM2E çözümleriyle standartı daha iddialı bir konuma getirdi. Firmanın çözümleri kapasitesiyle ve bant genişliğiyle dikkat çekiyor.

Firmanın duyurduğu HBM çözümleri HBM2E tipinde ki buda HBM2’ye göre %100 kapasite artışıyle kümede 16 GB kapasite manasına geliyor. Diğer taraftan da %50 artış sağlanarak bant genişliği 460 GB/s’ya yükseltilmiş. Bu da çok küçük bir alanda RTX 2080’deki 8 GB kapasiteli ve 448 GB/s bant genişliği sunan GDDR6 belleklerden daha iyisi manasına geliyor.

Samsung'dan daha iddialı 

SK Hynix’ten önce Samsung da kendi kümelerini geçtiğimiz mart ayında duyurmuştu ancak Tayvanlı üreticinin yongaları pin başına 3.6 GB/s aktarım hızıyla Samsung’un 3.2 GB/s’ye ulaşan bant genişliğini geride bırakıyor. Eğer somut bir örnekte yeni çözümleri canlandıracak olursak RX Vega VII gibi modelde 1840GB/s bant genişliği elde edileceğini söyleyebiliriz.
Öte yandan TSV aracılığıyla 1024 IOs gerçekleştirilebilen HBM2E kümesinin 8 tanesi dikey eksende sıralanabiliyor. SK Hynix HBM2E belleklerinin 2020’de hacimli üretimine başlamayı planlarken yeni kümelerin üst seviye kartlar, yapay zeka uygulamaları ve makine öğrenme gibi sahalarda kendine yer bulması bekleniyor.

https://www.guru3d.com/news-story/sk-hynix-announces-its-hbm2e-memory-products460-gbs-and-16gb-per-stack.html Yorum Yaz
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