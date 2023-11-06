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    Yapay zeka çılgınlığı: HBM3 bellekler 2025 yılına kadar tükendi

    Yapay zeka çılgınlığı ve donanıma olan talep güçlü seyretmeye devam ediyor. Son bilgilere göre SK hynix ve Samsung'un 2025 yılına kadar HBM3 belleklerinin tamamını satıldı.
    Yapay zeka çılgınlığı: HBM3 bellekler 2025 yılına kadar tükendi Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın Hopper H100 yapay zeka ekran kartlarının en azından önümüzdeki 6 ila 9 ay için tükenmesiyle birlikte yapay zeka endüstrisi dünya çapında kesinlikle patlama yaşamaya devam ediyor. Ancak üretken yapay zeka için tek talebi Nvidia almıyor. Son gelen bilgilere göre HBM3 bellek üreticileri SK hynix ve Samsung, 2025 yılına kadar belleklerin tamamını sattı.

    HBM3 bellekler 2025’e kadar stok dışı

    Kore merkezli haberlere göre HBM3 bellek kullanan yapay zeka GPU'larına olan kesintisiz ihtiyaç nedeniyle Samsung ve SK hynix’te yüzler gülüyor. Bu sevincin temel nedeni de HBM3'ü üreten sadece kendileri olmaları. Bununla birlikte HBM3 belleklerin 2025’e kadar tamamen AMD ve Nvidia’ya satıldığı belirtiliyor.

    HBM3 bellek, yüksek aktarım hızları, daha yüksek bant genişliği, artan bellek kapasiteleri ve daha düşük güç tüketimi nedeniyle üst düzey ve yeni nesil yapay zeka GPU'larının anahtarlarından birisi. SK hynix HBM bellek üretiminde önde olsa da Samsung, kısa süre önce duyurduğu yeni HBM3e "Shinebolt" ile aradaki farkı kapatmaya çalışıyor.

    Yapay zeka çılgınlığı: HBM3 bellekler 2025 yılına kadar tükendi Tam Boyutta Gör
    Yeni HBM3e bellek, Nvidia’nın yeni nesil Blackwell B100 AI GPU'larının yanı sıra AMD'nin yakında çıkacak Instinct MI400 AI GPU'su ile birlikte gelecek. SK hynix, HBM arayüzünün önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 60-80 oranında artırılabileceğini ve bu süre içinde pazar payını Samsung'a karşı koruyabileceğini düşünüyor.

    Trend Force geçen yıl küresel HBM bellek payında SK hynix'in %50, Samsung'un %40 ve Micron'un %10 ile üçüncü sırada olduğunu bildirmişti. 2024 yılında SK hynix ve Samsung'un pazar paylarının %47-49 arasında olması bekleniyor.

    Öte yandan SK hynix, gelecek yılın HBM3 ve HBM3e üretim kapasitesinin "tamamının satıldığını" ve hala müşterilerin gelip tedarik istediklerini söyledi. SK hynix, potansiyel müşteriler ve satıcılarla iş alanlarını genişlettiklerini ve müşterileriyle sadece 2024 için değil 2025 için de teknoloji işbirliği ve kapasite görüşmeleri yaptıklarını sözlerine ekledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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