Yapay zeka çılgınlığı: HBM3 bellekler 2025 yılına kadar tükendi

HBM3 bellekler 2025’e kadar stok dışı
Kore merkezli haberlere göre HBM3 bellek kullanan yapay zeka GPU'larına olan kesintisiz ihtiyaç nedeniyle Samsung ve SK hynix’te yüzler gülüyor. Bu sevincin temel nedeni de HBM3'ü üreten sadece kendileri olmaları. Bununla birlikte HBM3 belleklerin 2025’e kadar tamamen AMD ve Nvidia’ya satıldığı belirtiliyor.
HBM3 bellek, yüksek aktarım hızları, daha yüksek bant genişliği, artan bellek kapasiteleri ve daha düşük güç tüketimi nedeniyle üst düzey ve yeni nesil yapay zeka GPU'larının anahtarlarından birisi. SK hynix HBM bellek üretiminde önde olsa da Samsung, kısa süre önce duyurduğu yeni HBM3e "Shinebolt" ile aradaki farkı kapatmaya çalışıyor.
Trend Force geçen yıl küresel HBM bellek payında SK hynix'in %50, Samsung'un %40 ve Micron'un %10 ile üçüncü sırada olduğunu bildirmişti. 2024 yılında SK hynix ve Samsung'un pazar paylarının %47-49 arasında olması bekleniyor.
Öte yandan SK hynix, gelecek yılın HBM3 ve HBM3e üretim kapasitesinin "tamamının satıldığını" ve hala müşterilerin gelip tedarik istediklerini söyledi. SK hynix, potansiyel müşteriler ve satıcılarla iş alanlarını genişlettiklerini ve müşterileriyle sadece 2024 için değil 2025 için de teknoloji işbirliği ve kapasite görüşmeleri yaptıklarını sözlerine ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.