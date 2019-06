SOUL'dan yeni ev eğlence sistemi, "Party in a Box P910"

Ürettiği üst düzey kulaklıkları ile tanınan SOUL firması, Party in a Box P910 isimli kablosuz eğlence sistemini tanıttı.

Amerikan filmlerinde görmeye alıştığımız büyük taşınabilir müzik sistemlerinden ilham alınarak üretilen Party in a Box P910, kablosuz bir multimedya merkezi. Üzerinde iki adet 6.5" subwoofer, iki adet 3" orta seviye hoparlör, 1 tane tweeter ve önde iki adet 1.5" orta seviye sürücüler yer alan cihaz, her türlü ortamda rahatça kullanılabilecek düzeyde ses üretebiliyor ve bir FM radyo özelliğine sahip. Party in a Box P910 üzerinde, Apple cihazları ile uyumlu bir yuva da yer alıyor. Bu yuva sayesinde cihaza iPhone/iPad ya da iPod takılarak direk olarak müzik dinlenebiliyor. Ayrıca istenildiği taktirde cihaz içindeki dahili Bluetooth sayesinde kablosuz olarak müzik çalınabiliyor.

Party in a Box P910, üzerindeki HDMI çıkışı sayesinde televizyonlar üzerinde ses sistemi olarak kullanılabiliyor ya da kulaklık çıkışı sayesinde kişisel olarak müzik dinlenebiliyor. Ayrıca üzerinde USB ve Aux girişi bulunan cihaz, farklı enstrümanlar ile de aktif olarak kullanılabiliyor.

Farklı LED ışıklara sahip olan Party in a Box P910, 12 kg ağırlığa sahip ve ayrı olarak satılan şarj edilebilir pil ile kablosuz olarak çalışabiliyor. Cihaz $1,000 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.





http://www.soulelectronics.com/piab/