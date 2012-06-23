SSD fiyatları ciddi bir düşüşte





The Tech Report, popüler katı hal disklerinin son bir yıldaki fiyat hareketlerini izledi ve düşen fiyatları grafikler ile ortaya koydu.





Araştırmalara göre OCZ, Corsair ve Crucial'a ait SSD'lerin fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre gözle görülür bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Özellikle 240 ve 256 GB'lık modellerin fiyatının %50'den fazla bir oranda düşüş yaşaması dikkat çekiyor. Rakiplerine göre daha düşük fiyat aralığında olan Samsung'un 830 serisi SSD'leri, rakiplerinin fiyatlarındaki düşüş ile birlikte yakın bir fiyat aralığında konumlanmış durumda. Intel'in 320 serisinin, SSD fiyatlarındaki bu gözle görülür düşüşten pek etkilenmemesi dikkat çekiyor. Ayrıca Intel'in piyasaya yeni sürdüğü 520 serisi SSD'ler de rakiplerine göre daha yüksek bir fiyatlandırmaya sahip.





SSD fiyatlarının son bir yılda %48 oranında düşüş yaşaması ve birçok modelin gigabyte için 1 dolar eşiğine yaklaşması SSD'leri geleneksel sabit disklere alternatif haline getiriyor. Fakat sabit disk sürücülerinin SSD'lere göre hala daha düşük bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

http://techreport.com/articles.x/23149