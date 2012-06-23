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SSD fiyatları ciddi bir düşüşte

6 yıl
23,7b
1
299
HDD / SSD
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 The Tech Report, popüler katı hal disklerinin son bir yıldaki fiyat hareketlerini izledi ve düşen fiyatları grafikler ile ortaya koydu.

Araştırmalara göre OCZ, Corsair ve Crucial'a ait SSD'lerin fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre gözle görülür bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Özellikle 240 ve 256 GB'lık modellerin fiyatının %50'den fazla bir oranda düşüş yaşaması dikkat çekiyor. Rakiplerine göre daha düşük fiyat aralığında olan Samsung'un 830 serisi SSD'leri, rakiplerinin fiyatlarındaki düşüş ile birlikte yakın bir fiyat aralığında konumlanmış durumda. Intel'in 320 serisinin, SSD fiyatlarındaki bu gözle görülür düşüşten pek etkilenmemesi dikkat çekiyor. Ayrıca Intel'in piyasaya yeni sürdüğü 520 serisi SSD'ler de rakiplerine göre daha yüksek bir fiyatlandırmaya sahip.

SSD fiyatlarının son bir yılda %48 oranında düşüş yaşaması ve birçok modelin gigabyte için 1 dolar eşiğine yaklaşması SSD'leri geleneksel sabit disklere alternatif haline getiriyor. Fakat sabit disk sürücülerinin SSD'lere göre hala daha düşük bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

http://techreport.com/articles.x/23149 Yorum Yaz
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Atmin 6 yıl en beğenilen
Konu yanlış yerde admin hdd bölümüne aç yoksa siler öbür admin kankilerin.
1 Yanıt Yanıtla +174
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cypas 6 yıl
Levopron
cepte 5 kuruş para yok neyle alcaz bilmiyom

parası olmayanlar almak zorunda değil üzülmeyin.
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karaköy_soğancısı 6 yıl
şu sel baskınından önce 2 tb 200 tl di şimdi okadar pişmanımki buda alınabilcek seviyeye gelirse alırım ama 240 gb 300 350 lira olmadığı sürece alınmaz çok fazla
şu sel baskınından önce 2 tb 200 tl di şimdi okadar pişmanımki buda alınabilcek seviyeye gelirse alırım ama 240 gb 300 350 lira olmadığı sürece alınmaz çok faz...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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Inque 4 yıl
Dolarla tam ilgisi de yok. Cunku dolar olarak da yurtdisinda halen pahali.
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Inque 4 yıl
Hala istenen seviyelere düşmedi nedense.
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JessieJ 4 yıl
Inanmayin beyler, şehir efsanesi bunlar.
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***Leopard*** 4 yıl
Umarim seneye duser fiyatlar
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Guest-385926BEA 4 yıl
Sözde 2 senedir düşüyor ama biz nedense alamıyoruz.
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sis651 4 yıl
2012'den beri düşe düşe fiyatlar daha şöyle bir 500GB SSD'yi gönül rahatlığı ile alıp dizüstünün içine koyamadık. :D
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aycibin 4 yıl sis651
sis651

2012'den beri düşe düşe fiyatlar daha şöyle bir 500GB SSD'yi gönül rahatlığı ile alıp dizüstünün içine koyamadık. :D

seagate sshd (hybrid) araştırın.8GB'ı ssd ve çalışma hızları çok yakın ve 500GB civarı ihtiyaç varsa makul fiyatlara bulunuyor.
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Yossi Kohler 4 yıl
2012 128 gb vertex4 ssd 180 liraya kadar dusmusken suan 250 lira civari.
bu nasil dusmedir?
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KIZIL ORDU 4 yıl
Ocaga kadar daha da duser umarim
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Bannedfromdh 4 yıl
Süper , seneye pc alacağım gibi bakalım neler olacak daha
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00FFCC 4 yıl
Nanay düşer dolar daha düşmez, tl bazında fiyatlar en fazzla stabil kalır. Geçmiş olsun.
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losttime35 4 yıl
Ssd i asgari ucret kazanan herkes takabilcek mi başkan
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rorschach_ 4 yıl
Sincandaki selden kaynakli düşüş
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