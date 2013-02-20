ST-Ericsson, 4 çekirdekli Cortex-A9 işlemcisini MWC 2013 fuarında sergileyecek





Genelde orta ve giriş seviyesi cihazlara güç veren NovaThor işlemci ailesi ile tanıdığımız ST-Ericsson, MWC 2013 etkinliğinde ailenin yeni üyesini tanıtacak.





Firma, Cortex-A15 tabanlı ve PowerVR 6 grafik birimli yeni bir işlemci üzerinde çalıştığını kısa bir süre önce duyurmuştu. Ancak etkinlikte karşımıza çıkacak olan işlemci Cortex-A9 tabanlı olacak.





NovaThor L858 adını alan yeni yongaseti yıl sonunda pazarda olmayı hedefliyor. 4 adet Cortex-A9 çekirdeğine sahip olacak işlemcinin saat hızı 3GHz seviyesine aşırtılmış. Bu bakımdan piyasadaki en hızlı Cortex-A9 tabanlı yongaseti denebilir. Yonga üzerinde yeni nesil 4G teknolojisi LTE Advanced modemi de entegre olarak geliyor.





Yongaseti 28nm fabrikasyon sürecine sahip. Grafik birimi olarak ise PowerVR serisi SGX 544 modeli 600MHz saat hızı ile geliyor. Birim muhtemelen bir veya iki adet çekirdek taşıyor.





Firmanın yeni yongaseti ile hangi segmenti hedeflediği bilinmiyor ancak 4 çekirdekli Cortex-A9 işlemcilerinin zaman zaman bellek bantgenişliği konusundaki sıkıntıları dikkate alındığında üst seviye cihazlar için yeterli olacak gibi görünmüyor.





Çözümün en büyük artısı ise tüm bantlara uyumlu LTE Advanced modemi sunması. Bu sayede operatörler açısından cazip bir çözüm olabilecek.

http://androidheadlines.com/2013/02/st-ericsson-to-demo-quad-core-3-ghz-cortex-a9-chip-at-mwc.html