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ST-Ericsson, 4 çekirdekli Cortex-A9 işlemcisini MWC 2013 fuarında sergileyecek

6 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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ST-Ericsson, 4 çekirdekli Cortex-A9 işlemcisini MWC 2013 fuarında sergileyecek

Genelde orta ve giriş seviyesi cihazlara güç veren NovaThor işlemci ailesi ile tanıdığımız ST-Ericsson, MWC 2013 etkinliğinde ailenin yeni üyesini tanıtacak.

Firma, Cortex-A15 tabanlı ve PowerVR 6 grafik birimli yeni bir işlemci üzerinde çalıştığını kısa bir süre önce duyurmuştu. Ancak etkinlikte karşımıza çıkacak olan işlemci Cortex-A9 tabanlı olacak.

NovaThor L858 adını alan yeni yongaseti yıl sonunda pazarda olmayı hedefliyor. 4 adet Cortex-A9 çekirdeğine sahip olacak işlemcinin saat hızı 3GHz seviyesine aşırtılmış. Bu bakımdan piyasadaki en hızlı Cortex-A9 tabanlı yongaseti denebilir. Yonga üzerinde yeni nesil 4G teknolojisi LTE Advanced modemi de entegre olarak geliyor.

Yongaseti 28nm fabrikasyon sürecine sahip. Grafik birimi olarak ise PowerVR serisi SGX 544 modeli 600MHz saat hızı ile geliyor. Birim muhtemelen bir veya iki adet çekirdek taşıyor.

Firmanın yeni yongaseti ile hangi segmenti hedeflediği bilinmiyor ancak 4 çekirdekli Cortex-A9 işlemcilerinin zaman zaman bellek bantgenişliği konusundaki sıkıntıları dikkate alındığında üst seviye cihazlar için yeterli olacak gibi görünmüyor.

Çözümün en büyük artısı ise tüm bantlara uyumlu LTE Advanced modemi sunması. Bu sayede operatörler açısından cazip bir çözüm olabilecek. 

http://androidheadlines.com/2013/02/st-ericsson-to-demo-quad-core-3-ghz-cortex-a9-chip-at-mwc.html Yorum Yaz
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V4LKyR 6 yıl
Evet, RISC işlemciler farklı, x86'lar farklıdır. :) x86'lar can yakar. (x86-64'ler ağlatır.)
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OverClocK1ng 6 yıl
Hehe. Nasıl da haklı çıkıyorum. İşte normal işlemcilerin saat hızlarıyla yakın seviyelere geldiler. Normal x86 işlemcilerden en az yakanları 35 watt falan tüketiyor olsa gerek. Tabi 3Ghz hızdan bahsediyorum. Fakat yukarıdaki işlemci 3Ghz de çok çok daha az güç tüketiyordur. Zaten her şey ortada ki Intel de farkında olduğu için o da yakın bir tarihten itibaren işlemcilerini SOC tarzında yapmaya başlayacak. Yoksa mobil ile rekabet edemez. Ne kadar o yöne doğru kayıp o yönde arge çalışması yaparsa o kadar gelişme gösterir. Bu yüzden benim tahminimce Haswell'den sonra anakarta entegre işlemcileri yapmaya başlayacaktır. Zaten haberi de vardı...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Psydia 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Hehe. Nasıl da haklı çıkıyorum. İşte normal işlemcilerin saat hızlarıyla yakın seviyelere geldiler. Normal x86 işlemcilerden en az yakanları 35 watt falan tüketiyor olsa gerek. Tabi 3Ghz hızdan bahsediyorum. Fakat yukarıdaki işlemci 3Ghz de çok çok daha az güç tüketiyordur. Zaten her şey ortada ki Intel de farkında olduğu için o da yakın bir tarihten itibaren işlemcilerini SOC tarzında yapmaya başlayacak. Yoksa mobil ile rekabet edemez. Ne kadar o yöne doğru kayıp o yönde arge çalışması yaparsa o kadar gelişme gösterir. Bu yüzden benim tahminimce Haswell'den sonra anakarta entegre işlemcileri yapmaya başlayacaktır. Zaten haberi de vardı...

Bunlar kategori olarak risc islemciler oldugu icin ayni frekansta daha az guc tuketmeleri dogal. Bunun yaninda HT frekanslari, bellek boyutu ve bant genisligi vs. enerji tuketimini azalmanin yani sira performansi da dusuren etmenler. Yani x86 islemci ile mobil islemciler pek ayni kefeye konulamaz.
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talerk 6 yıl
Böyle olursa çok iyi olur umarım orta seviye telefonlarda görürüz bu işlemci yi
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cCcDedelercCc 6 yıl
Livermorium
...4 adet Cortex-A9 çekirdeğine sahip olacak işlemcinin saat hızı 3GHz seviyesine aşırtılmış...
Nasııııl ?
XDAde dolusuyla 2.0 GHze aşırtılmış kernel var ama resmi firmalardan sonunda böyle iddialı şeyler görmek şaşırtıcı.

xda dakiler 4 çekirdeği aynı oranda aşırtıyolar bakalım bunlar ne yapıcak
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King ov Hell 6 yıl
...4 adet Cortex-A9 çekirdeğine sahip olacak işlemcinin saat hızı 3GHz seviyesine aşırtılmış...


Nasııııl ?


XDA'de dolusuyla 2.0 GHz'e aşırtılmış kernel var ama resmi firmalardan sonunda böyle iddialı şeyler görmek şaşırtıcı.
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