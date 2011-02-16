ST-Ericsson çift çekirdekli üç yeni mobil işlemci duyurdu

Ericsson ve STMicroelektronics ortaklığında kurulan ST-Ericsson firması, çift çekirdekli üç yeni modeli işlemci hazırladı. Nova A9600, A9540 ve A9500 isimlerini taşıyan yeni işlemcilerin tamamı akıllı telefon ve tablet bilgisayarları hedef alırken, model bazında değerlendirildiğinde üç işlemcinin de farklı özelliklere sahip olduğunu görüyoruz.

ST-Ericsson tarafından örneklendirme çalışmaları başlayan Nova A9500, 45nm üretim fabrikasyon süreciyle üretiliyor ve 1.2GHz'de çalışan iki adet Cortex-A9 çekirdeği ile geliyor. Entegre grafik birimi olarak, ARM'ın geliştirdiği Mali 400 tasarımını kullanan platform, Full HD video kaydına olanak tanıyor ve 20MP'e kadar sensör desteği sunuyor.

Firmanın yeni işlemcilerinden Nova A9540'ın örneklendirmesi ise yılın ikinci yarısında başlayacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcide, Cortex-A9 tabanlı iki çekirdek bulunuyor ve bu çekirdeklerin hızı 1.8GHz'e kadar ölçeklenebiliyor. Mali 400 GPU'su ile gelecek olan Nova A9540'ın, firmanın mevcut U8500 platformundan 5x kat daha yüksek grafik performansı sunduğu belirtiliyor.

ST-Ericsson tarafından diğer platform ise Nova A9600. ARM'ın yeni nesil Cortex-A15 tasarımını temel alan ve 2.5GHz'e kadar ölçeklenebilen işlemci, 20.000DMIPS performansına imza atabiliyor. 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemciye, saniyede 350 milyon poligon çizebilen PowerVR Rogue GPU'su eşlik edecek.

Bu yılın sonuna doğru örneklendirilecek çift çekirdekli Nova A9600'ü kullanan cihazların 2012 öncesinde çıkması beklenmiyor.