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ST-Ericsson çift çekirdekli üç yeni mobil işlemci duyurdu

8 yıl
13,2b
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10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ericsson ve STMicroelektronics ortaklığında kurulan ST-Ericsson firması, çift çekirdekli üç yeni modeli işlemci hazırladı. Nova A9600, A9540 ve A9500 isimlerini taşıyan yeni işlemcilerin tamamı akıllı telefon ve tablet bilgisayarları hedef alırken, model bazında değerlendirildiğinde üç işlemcinin de farklı özelliklere sahip olduğunu görüyoruz.

ST-Ericsson tarafından örneklendirme çalışmaları başlayan Nova A9500, 45nm üretim fabrikasyon süreciyle üretiliyor ve 1.2GHz'de çalışan iki adet Cortex-A9 çekirdeği ile geliyor. Entegre grafik birimi olarak, ARM'ın geliştirdiği Mali 400 tasarımını kullanan platform, Full HD video kaydına olanak tanıyor ve 20MP'e kadar sensör desteği sunuyor.

Firmanın yeni işlemcilerinden Nova A9540'ın örneklendirmesi ise yılın ikinci yarısında başlayacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcide, Cortex-A9 tabanlı iki çekirdek bulunuyor ve bu çekirdeklerin hızı 1.8GHz'e kadar ölçeklenebiliyor. Mali 400 GPU'su ile gelecek olan Nova A9540'ın, firmanın mevcut U8500 platformundan 5x kat daha yüksek grafik performansı sunduğu belirtiliyor.

ST-Ericsson tarafından diğer platform ise Nova A9600. ARM'ın yeni nesil Cortex-A15 tasarımını temel alan ve 2.5GHz'e kadar ölçeklenebilen işlemci, 20.000DMIPS performansına imza atabiliyor. 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemciye, saniyede 350 milyon poligon çizebilen PowerVR Rogue GPU'su eşlik edecek.

Bu yılın sonuna doğru örneklendirilecek çift çekirdekli Nova A9600'ü kullanan cihazların 2012 öncesinde çıkması beklenmiyor.


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yunuss.10 8 yıl
Vay anasını bu donanımlarla sony ericsson'lar coşar ins :-D
Arc heyecanla beklediğim tek model :)
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halog 8 yıl
kutsal telefon

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_-_bluedragon_-_ 8 yıl
Seneye se güzel teller çıkaracak gibi
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marcorcun 8 yıl
bekle bekle bitmez bu yenilikler her gün yeni teknolojiler piyasaya sunuluyor.. onun için dönemin en iyi f/p ürünü seçilip alınmalı..
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DH Misafiri 8 yıl
Kesinlikle bu aralar akıllı telefon almamak lazım, rekabet gittikçe artıyor bununda beraber fiyat konusunda da düşmeler yaşanabilir yaza kadar beklemek lazım iphone 4, samsung galaxy s ve htc hd desire modellerini bile çatlatacak ürünler geliyor sadece biraz bekleyeceğiz :-)
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wentworthscofield 8 yıl
qualcomm yapmış biri ihtiyasç duyup alsa keşke diye bekliyor
ama ericsson 1 yıldan önce bir şey yapamayız diyor
sony gibi büyük bir şirketin bu konuda geri kalması beni üzüyor
örneğin ps3 move entegrasyonu için uğraşması gereken firma sürekli rakiplerini yakalamak için uğraşıyor
bu da tüketici sony'i sevmese bile olumsuz etkiliyor
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xxxx1 8 yıl
Sırf Ericsson yüzünden Sony Ericsson dan vazgecmiyorum...kalite olarak inaılmaz sağlamlar...
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Python 8 yıl
şu sıralar ortalık iyice kızışıyor bence beklemek lazım bir düzen otursun ozaman telefon alınır diye düşünüyorum
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JrMaster 8 yıl
Piyasa iyice şenleniyor
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