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    SoftBank, çip tasarımcısı Ampere'i 6,5 milyar dolara alıyor

    SoftBank Group Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Arm tabanlı sunucu çipleri tasarlayan Ampere Computing'i 6,5 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurdu.
    SoftBank, çip tasarımcısı Ampere'i 6,5 milyar dolara alıyor Tam Boyutta Gör
    Japon teknoloji devi SoftBank, Arm tabanlı sunucu çipi tasarlayan Ampere Computing’i 6,5 milyar dolara satın alacağını açıkladı. SoftBank, anlaşmanın 2025 yılının ikinci yarısında tamamlanmasını bekliyor. Yapılan açıklamada, Carlyle Group ve Oracle’ın da Ampere’deki hisselerini satmayı taahhüt ettiği belirtilirken, şirketin bağımsız bir yan kuruluş olarak faaliyet göstermeye devam edeceği ve merkezi Kaliforniya’da kalacağı vurgulandı.

    Ampere için yeni dönem

    SoftBank CEO’su Masayoshi Son, “Ampere'in yarı iletkenler ve yüksek performanslı bilgi işlem alanındaki uzmanlığı bu vizyonu hızlandırmaya yardımcı olacak ve ABD'de yapay zeka inovasyonuna olan bağlılığımızı derinleştirecek” ifadelerini kullandı.

    Ampere, 1.000 yarı iletken mühendisine sahip bir startup olarak dikkat çekiyor. SoftBank, son zamanlarda yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarını artırarak, OpenAI ile yaptığı ortaklık ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 500 milyar dolarlık özel yapay zeka yatırım projelerinden biri olan Stargate’e katılımıyla adından öne çıkmıştı.

    Ampere'nin kurucusu ve CEO’su Renee James, “Yapay zekayı ilerletmeye yönelik ortak bir vizyonla, SoftBank Group'a katılmaktan ve önde gelen teknoloji şirketlerinden oluşan portföyüne ortak olmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, ekibimiz için harika bir sonuç ve yüksek performanslı Arm işlemciler ve yapay zeka için AmpereOne yol haritamızı ilerletmekten heyecan duyuyoruz.”

    Softbank, İngiliz çip tasarımcısı Arm'ı 2016 yılında 32 milyar dolara satın almış ve şirket 2023 yılında ilk halka arzını gerçekleştirmişti. Arm'ın komut setini kullanan yongalar, Intel ve AMD'nin sattığı x86 mimarisine dayalı yongalara bir alternatif oluşturuyor. Ampere'in müşterileri arasında Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud, Alibaba ve Tencent'in yanı sıra HPE ve Supermicro gibi şirketler de bulunuyor.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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