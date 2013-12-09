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Saatte 75 km hız yapabilen kişisel su aracı: Wokart

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Saatte 75 km hız yapabilen kişisel su aracı: Wokart
Karada olduğu gibi su üzerinde de yüksek adrenalin yaşamak isteyenler için birçok farklı araç geliştiriliyor. Bunu gerçeğe dönüştüren modellerden WoKart, su Go-kart'ı olarak gösteriliyor ve kompakt yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
İsviçre merkezli olarak geliştirilen kişisel su aracı Wokart, üzerinde merkeze yerleştirilmiş 70 beygir gücünde bir motor barındırıyor ve bu sayede saatte 75 km gibi yüksek sayılabilecek hızlara rahatlıkla çıkabiliyor. Katamaran tarzı gövde şekliyle de denge konusunda sorun yaşamayan araç, ayrıca bu sayede yüksek hızlarda dahi sert dönüşler yapabiliyor ve motor hariç 210 kg ağırlık değeriyle taşıma kolaylığı sağlıyor. Üzerinde kontrol amaçlı bir adet direksiyon yer alan Wokart, gerçek karbon fiberden üretilmiş gösterge paneliyle de anlık olarak hız ve yakıt gibi bilgileri sürücüsüne sağlayabiliyor.
2014 Ocak ayında üretimine başlanacağı ve ortalama 27,000$ fiyat etiketiyle satılacağı belirtilen bu ilginç araç hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Saatte 75 km hız yapabilen kişisel su aracı: Wokart
Saatte 75 km hız yapabilen kişisel su aracı: Wokart

http://wokart.com Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Okisht 6 yıl en beğenilen
video'nun adında 2012 yazıyor
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vahcan4444 5 yıl
Iyidir iyi simdiki fiyatını bilen var mı ?
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Automobilista 5 yıl
27dolar dediğimiz şeye zaten ufak bir tekne alabiliyoruz şu an gereksiz bir alet olmuş jet ski varken anaca yarışları yapılırsa belki ama jetski rakibi olamaz.
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ensar_cakmak 6 yıl
Jet-ski ye benziyo
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Bradley Cooper 6 yıl
nick konu uyumu

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JoeyBane 6 yıl
Erikli ile 90km hız gören olmuş.
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OverClocK1ng 6 yıl
Wokart!

Hımmm.


Go Kart gibi yani.
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SuperSantorelli 6 yıl
Lakin jet-sky bunun gibi bir nevi kapalı değil ve bir müddet sonra el ve kollar da muazzam bir ağrı ve hissizlik oluşur :)

Denge ve kullanım konfor,rahatlığı ile jet sky'den iki adım önde.
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alito 6 yıl
Saçmalık, Jet-Ski bence daha eğlenceli.
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carman 6 yıl
jet skinin aynısı çok bi fark yok en kral yetsiki bu fiyata satılıyor ama
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kahraman0991 6 yıl
Fiyat çok fazla..
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ozqur333 6 yıl
ciddiyim 2 gün önce bunu düşünmüştüm fikir var üretim yok bende de
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Lord of the Shadows 6 yıl
Adamlar jet skiyi icat etmiş.
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