Saatte 75 km hız yapabilen kişisel su aracı: Wokart

Karada olduğu gibi su üzerinde de yüksek adrenalin yaşamak isteyenler için birçok farklı araç geliştiriliyor. Bunu gerçeğe dönüştüren modellerden WoKart, su Go-kart'ı olarak gösteriliyor ve kompakt yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İsviçre merkezli olarak geliştirilen kişisel su aracı Wokart, üzerinde merkeze yerleştirilmiş 70 beygir gücünde bir motor barındırıyor ve bu sayede saatte 75 km gibi yüksek sayılabilecek hızlara rahatlıkla çıkabiliyor. Katamaran tarzı gövde şekliyle de denge konusunda sorun yaşamayan araç, ayrıca bu sayede yüksek hızlarda dahi sert dönüşler yapabiliyor ve motor hariç 210 kg ağırlık değeriyle taşıma kolaylığı sağlıyor. Üzerinde kontrol amaçlı bir adet direksiyon yer alan Wokart, gerçek karbon fiberden üretilmiş gösterge paneliyle de anlık olarak hız ve yakıt gibi bilgileri sürücüsüne sağlayabiliyor.

2014 Ocak ayında üretimine başlanacağı ve ortalama 27,000$ fiyat etiketiyle satılacağı belirtilen bu ilginç araç hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://wokart.com