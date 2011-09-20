Sabit internet kullanımı %70, mobil internet abone sayısı ise 2.8 milyon arttı

Bağımsız karşılaştırma sitesi Enuygun.com, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerini derleyerek yaptığı analizin raporunu yayınladı. Rapora göre, ülkemizde sabit internet abone sayısı geçen senenin aynı dönemine göre %8, sabit internet kullanımı ise %67 artarken; abone sayısı 2,8 milyon kadar artan mobil internet ise son bir seneye damgasını vurdu.
|Sabit genişbant internet kullanımı (TB)
|Sabit internet abone sayısı
|2. Çeyrek, 2010
|
240.000
|
6.910.488
|3. Çeyrek, 2010
|
245.000
|
6.999.141
|4. Çeyrek, 2010
|
293.000
|
7.224.356
|1. Çeyrek 2011
|
365.000
|
7.342.113
|2. Çeyrek 2011
|
401.000
|
7.449.059
ADSL ile fiber internet bağlantı tarifeleri arasındaki fiyat aralığının daraldığını ve tüketicilerin ise bunu yavaş yavaş fark etmeye başladığını gözlemlediklerini belirten Enuygun'un Baş Analisti Betül Sungurlu, “Şu anda ADSL ya da fiber gibi internet tarifelerinde veri yükleme hızı, ortalama olarak veri indirme hızının sekiz ile onda biri oranında veriliyor. Veri yükleme ile indirme arasındaki bu oranda, sunulan hızların da payı bulunuyor. Özellikle sosyal medya kullanımının artışına paralel olarak, zaman içerisinde veri yükleme hızının artırılmasının da gündeme geleceğini tahmin ediyoruz. Kullanıcılarımızın bir kısmından internet sağlayıcılarının sunduğu veri yükleme hızlarının düşüklüğü konusunda şikâyetler alıyoruz” dedi.
|ADSL
|Kablo
|Fiber
|Diğer
|Toplam
|2. Çeyrek, 2010
|
6.464.418
|
191.331
|
100.601
|
154.138
|
6.910.488
|2. Çeyrek, 2011
|
6.726.981
|
368.055
|
189.597
|
164.426
|
7.449.059
Sabit internet sistemlerine göre son bir yıldaki abone sayıları
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zorent vs bağlayanlar yüzünden yakında musluğu kapatırlar
ne kadar ki fiyatları?
ben avea 1 gb internete ayda 9 tl para ödüyorum?