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Sabit internet kullanımı %70, mobil internet abone sayısı ise 2.8 milyon arttı

7 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Bağımsız karşılaştırma sitesi Enuygun.com, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerini derleyerek yaptığı analizin raporunu yayınladı. Rapora göre, ülkemizde sabit internet abone sayısı geçen senenin aynı dönemine göre %8, sabit internet kullanımı ise %67 artarken; abone sayısı 2,8 milyon kadar artan mobil internet ise son bir seneye damgasını vurdu.

Verilere göre xDSL, fiber, kablo ve diğer bağlantı sistemlerini kullanan sabit geniş bant abone sayısı 2011 yılının ikinci çeyreği itibariyle, son bir senede 540 bin yeni abone ile 7,45 milyona ulaşırken; mobil internet kullanıcı sayısı ise aynı dönemde 2.8 milyon kişi artarak, sabit internete göre çok daha yüksek bir büyüme gerçekleştirdi. Elbette, mobil internet kullanıcı sayısının bu denli artmasının temel sebebinin akıllı telefon pazarındaki büyüme olduğu aşikar.
2010 yılının 2.çeyreğinde 240k TB olan sabit internet kullanımı ise 2011 yılının aynı dönemi itibariyle 401k TB'a yükseldi.
Sabit genişbant internet kullanımı (TB) Sabit internet abone sayısı
2. Çeyrek, 2010

240.000

6.910.488
3. Çeyrek, 2010

245.000

6.999.141
4. Çeyrek, 2010

293.000

7.224.356
1. Çeyrek 2011

365.000

7.342.113
2. Çeyrek 2011

401.000

7.449.059
Raporda yayınlanan diğer sonuçlar ise abonelerin internet kullanım tercihlerine ışık tutuyor. Rapora göre, sabit internet kullanımın yaklaşık %89'ı veri indirme; %11'i ise veri yükleme şeklinde gerçekleşirken; abonelerin yaklaşık %75'inin sahip olduğu internet bağlantısının hızı ise 8Mbit/s'a kadar yükseliyor. Sabit internet pazarında ise en büyük payı kablo ve fiber internet alıyor. Buna göre genel abone sayısında %8'lik artışın %49'unu yeni ADSL kullanıcıları oluştururken; %50'sini ise fiber ve kablo internet aboneleri oluşturmuş durumda.

ADSL ile fiber internet bağlantı tarifeleri arasındaki fiyat aralığının daraldığını ve tüketicilerin ise bunu yavaş yavaş fark etmeye başladığını gözlemlediklerini belirten Enuygun'un Baş Analisti Betül Sungurlu, “Şu anda ADSL ya da fiber gibi internet tarifelerinde veri yükleme hızı, ortalama olarak veri indirme hızının sekiz ile onda biri oranında veriliyor. Veri yükleme ile indirme arasındaki bu oranda, sunulan hızların da payı bulunuyor. Özellikle sosyal medya kullanımının artışına paralel olarak, zaman içerisinde veri yükleme hızının artırılmasının da gündeme geleceğini tahmin ediyoruz. Kullanıcılarımızın bir kısmından internet sağlayıcılarının sunduğu veri yükleme hızlarının düşüklüğü konusunda şikâyetler alıyoruz” dedi.

ADSL Kablo Fiber Diğer Toplam
2. Çeyrek, 2010

6.464.418

191.331

100.601

154.138

6.910.488
2. Çeyrek, 2011

6.726.981

368.055

189.597

164.426

7.449.059

Sabit internet sistemlerine göre son bir yıldaki abone sayıları


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Lord Kinross 7 yıl
Avea 1 GB 9 lira paketi, veya Wifi ile bağlanıyorum. Vodafonea geçsem mi diye düşündüm bir ara, fakat 1 GBlık paketi bile bitiremiyorum.
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darkman355 7 yıl
superonline fiber kullanıyorum 20 mb download,upload ise 5 mb.ilk defa hayatımda söylediğini fazlasıyla yapan bir firma ile karşılaşıyorum.fiber altyapısı olanlar bırakın artık adsl ile uğraşmayı :)
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Mellkor 7 yıl
Fiyatlarda buna gore azalsa artik
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artcraft35 7 yıl
upload hızı en azından 2mbit olmalı bence amerikalılar torrentten saniyede 500-600 kb gönderebiliyorken biz en fazla 75-80 kb gönderebiliyoruz
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İrfan 7 yıl
Vodafone sağolsun.. Torrente bağlayan tanıyorum
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selenga_68 7 yıl
millet artık adsl de telefona sabit ücret ödemekden bıkmış durumda eee ne oluyor bu sefer mobil internet kullanırım diyor 4gb 29 lira telefon ücretide yok hızda zaten adsl le aynı bence de mantıklısı olan bu 3g nin çekdiği yerde adsl kullanmayacaksın aslında telekom müşteri kaybetsin artık bıktı millet...
1 Yanıt Yanıtla +1
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kst37 7 yıl

irFaNLiNe

Vodafone sağolsun.. Torrente bağlayan tanıyorum



zorent vs bağlayanlar yüzünden yakında musluğu kapatırlar
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swat882 7 yıl İrfan
irFaNLiNe

Vodafone sağolsun.. Torrente bağlayan tanıyorum


ne kadar ki fiyatları?

ben avea 1 gb internete ayda 9 tl para ödüyorum?
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