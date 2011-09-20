Sabit internet kullanımı %70, mobil internet abone sayısı ise 2.8 milyon arttı

Bağımsız karşılaştırma sitesi Enuygun.com, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerini derleyerek yaptığı analizin raporunu yayınladı. Rapora göre, ülkemizde sabit internet abone sayısı geçen senenin aynı dönemine göre %8, sabit internet kullanımı ise %67 artarken; abone sayısı 2,8 milyon kadar artan mobil internet ise son bir seneye damgasını vurdu.

Verilere göre xDSL, fiber, kablo ve diğer bağlantı sistemlerini kullanan sabit geniş bant abone sayısı 2011 yılının ikinci çeyreği itibariyle, son bir senede 540 bin yeni abone ile 7,45 milyona ulaşırken; mobil internet kullanıcı sayısı ise aynı dönemde 2.8 milyon kişi artarak, sabit internete göre çok daha yüksek bir büyüme gerçekleştirdi. Elbette, mobil internet kullanıcı sayısının bu denli artmasının temel sebebinin akıllı telefon pazarındaki büyüme olduğu aşikar.

2010 yılının 2.çeyreğinde 240k TB olan sabit internet kullanımı ise 2011 yılının aynı dönemi itibariyle 401k TB'a yükseldi.

Sabit genişbant internet kullanımı (TB) Sabit internet abone sayısı 2. Çeyrek, 2010 240.000 6.910.488 3. Çeyrek, 2010 245.000 6.999.141 4. Çeyrek, 2010 293.000 7.224.356 1. Çeyrek 2011 365.000 7.342.113 2. Çeyrek 2011 401.000 7.449.059

Raporda yayınlanan diğer sonuçlar ise abonelerin internet kullanım tercihlerine ışık tutuyor. Rapora göre, sabit internet kullanımın yaklaşık %89'ı veri indirme; %11'i ise veri yükleme şeklinde gerçekleşirken; abonelerin yaklaşık %75'inin sahip olduğu internet bağlantısının hızı ise 8Mbit/s'a kadar yükseliyor. Sabit internet pazarında ise en büyük payı kablo ve fiber internet alıyor. Buna göre genel abone sayısında %8'lik artışın %49'unu yeni ADSL kullanıcıları oluştururken; %50'sini ise fiber ve kablo internet aboneleri oluşturmuş durumda.

ADSL ile fiber internet bağlantı tarifeleri arasındaki fiyat aralığının daraldığını ve tüketicilerin ise bunu yavaş yavaş fark etmeye başladığını gözlemlediklerini belirten Enuygun'un Baş Analisti Betül Sungurlu, “Şu anda ADSL ya da fiber gibi internet tarifelerinde veri yükleme hızı, ortalama olarak veri indirme hızının sekiz ile onda biri oranında veriliyor. Veri yükleme ile indirme arasındaki bu oranda, sunulan hızların da payı bulunuyor. Özellikle sosyal medya kullanımının artışına paralel olarak, zaman içerisinde veri yükleme hızının artırılmasının da gündeme geleceğini tahmin ediyoruz. Kullanıcılarımızın bir kısmından internet sağlayıcılarının sunduğu veri yükleme hızlarının düşüklüğü konusunda şikâyetler alıyoruz” dedi.

ADSL Kablo Fiber Diğer Toplam 2. Çeyrek, 2010 6.464.418 191.331 100.601 154.138 6.910.488 2. Çeyrek, 2011 6.726.981 368.055 189.597 164.426 7.449.059

Sabit internet sistemlerine göre son bir yıldaki abone sayıları