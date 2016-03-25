Sadece 99 dolara akıllı telefonunuzu 3D yazıcıya çevirin

3D yazıcılar geleceğin en önemli teknolojilerinden birisi olarak gösteriliyor, ancak bu teknolojiye ulaşmak şu an için pek kolay bir iş değil. Peki sadece 99 dolara cep telefonunuzu bir 3 boyutlu yazıcıya çevirmek ister misiniz?
OLO isimli yeni bir Kickstarter projesi yalnızca 99 dolara akıllı telefonunuzu bir 3D yazıcıya çevirme vaadi sunuyor. 780 gramlık ağırlığıyla dikkat çeken cihaz oldukça basit bir kullanıma ve portatif bir dizayna sahip. 400 santimetreküplük bir yazıcı bölümü, objelerin yapımında kullanılacak 100 gramlık fotopolimer(ışığa duyarlı polimer) kısmı ve cep telefonunuzu yerleştireceğiniz alan olmak üzere 3 önemli kısımdan oluşan OLO akıllı telefonunuzdaki dokunmatik ekranın ışığı yardımıyla çizdiğiniz herhangi bir objeyi yazabiliyor.
Yazıcı iOS, Android ve Windows marketlerindeki OLO mobil uygulamasını kullanıyor. Bu uygulama, temel anlamda, telefon ekranının ışığı yardımıyla özel bir desen oluşturuyor ve yazıcının alt kısmındaki polarize cam bu ışığı yazdırma alanına doğru yönlendiriyor. Bu şekilde yazdırma alanına ulaşan ışık giderek sertleşen bir fotopolimer madde tabakası oluşturuyor. Oluşan her tabaka yukarıya doğru yönleniyor ve objeniz de böylece yavaş yavaş oluşmaya başlıyor.
Kickstarter projesine sadece 80,000 dolar hedefle başlayan OLO yalnızca 4 günde 720,000 bin dolar bağış toplamayı başardı. Hala 26 günlük süresi bulunan OLO'nun şimdiden oldukça popüler bir cihaz haline geldiğini söyleyebiliriz. OLO'nun ilk kullanıcılara önümüzdeki Eylül ayında ulaşması bekleniyor.
OLO isimli yeni bir Kickstarter projesi yalnızca 99 dolara akıllı telefonunuzu bir 3D yazıcıya çevirme vaadi sunuyor. 780 gramlık ağırlığıyla dikkat çeken cihaz oldukça basit bir kullanıma ve portatif bir dizayna sahip. 400 santimetreküplük bir yazıcı bölümü, objelerin yapımında kullanılacak 100 gramlık fotopolimer(ışığa duyarlı polimer) kısmı ve cep telefonunuzu yerleştireceğiniz alan olmak üzere 3 önemli kısımdan oluşan OLO akıllı telefonunuzdaki dokunmatik ekranın ışığı yardımıyla çizdiğiniz herhangi bir objeyi yazabiliyor.
Yazıcı iOS, Android ve Windows marketlerindeki OLO mobil uygulamasını kullanıyor. Bu uygulama, temel anlamda, telefon ekranının ışığı yardımıyla özel bir desen oluşturuyor ve yazıcının alt kısmındaki polarize cam bu ışığı yazdırma alanına doğru yönlendiriyor. Bu şekilde yazdırma alanına ulaşan ışık giderek sertleşen bir fotopolimer madde tabakası oluşturuyor. Oluşan her tabaka yukarıya doğru yönleniyor ve objeniz de böylece yavaş yavaş oluşmaya başlıyor.
Kickstarter projesine sadece 80,000 dolar hedefle başlayan OLO yalnızca 4 günde 720,000 bin dolar bağış toplamayı başardı. Hala 26 günlük süresi bulunan OLO'nun şimdiden oldukça popüler bir cihaz haline geldiğini söyleyebiliriz. OLO'nun ilk kullanıcılara önümüzdeki Eylül ayında ulaşması bekleniyor.
http://www.gizmag.com/olo-smartphone-3d-printer/42432/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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