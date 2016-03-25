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Sadece 99 dolara akıllı telefonunuzu 3D yazıcıya çevirin

Yalnızca 99 dolara bir 3 boyutlu yazıcı sahibi olmak ister misiniz? Kickstarter üzerinden geçtiğimiz günlerde başlayan proje akıllı telefonunuzu 3D yazıcı haline getiriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,7b
1
16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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3D yazıcılar geleceğin en önemli teknolojilerinden birisi olarak gösteriliyor, ancak bu teknolojiye ulaşmak şu an için pek kolay bir iş değil. Peki sadece 99 dolara cep telefonunuzu bir 3 boyutlu yazıcıya çevirmek ister misiniz?

OLO isimli yeni bir Kickstarter projesi yalnızca 99 dolara akıllı telefonunuzu bir 3D yazıcıya çevirme vaadi sunuyor. 780 gramlık ağırlığıyla dikkat çeken cihaz oldukça basit bir kullanıma ve portatif bir dizayna sahip. 400 santimetreküplük bir yazıcı bölümü, objelerin yapımında kullanılacak 100 gramlık fotopolimer(ışığa duyarlı polimer) kısmı ve cep telefonunuzu yerleştireceğiniz alan olmak üzere 3 önemli kısımdan oluşan OLO akıllı telefonunuzdaki dokunmatik ekranın ışığı yardımıyla çizdiğiniz herhangi bir objeyi yazabiliyor.

Yazıcı iOS, Android ve Windows marketlerindeki OLO mobil uygulamasını kullanıyor. Bu uygulama, temel anlamda, telefon ekranının ışığı yardımıyla özel bir desen oluşturuyor ve yazıcının alt kısmındaki polarize cam bu ışığı yazdırma alanına doğru yönlendiriyor. Bu şekilde yazdırma alanına ulaşan ışık giderek sertleşen bir fotopolimer madde tabakası oluşturuyor. Oluşan her tabaka yukarıya doğru yönleniyor ve objeniz de böylece yavaş yavaş oluşmaya başlıyor.

Kickstarter projesine sadece 80,000 dolar hedefle başlayan OLO yalnızca 4 günde 720,000 bin dolar bağış toplamayı başardı. Hala 26 günlük süresi bulunan OLO'nun şimdiden oldukça popüler bir cihaz haline geldiğini söyleyebiliriz. OLO'nun ilk kullanıcılara önümüzdeki Eylül ayında ulaşması bekleniyor. 

http://www.gizmag.com/olo-smartphone-3d-printer/42432/ Yorum Yaz
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1BilimAdamı 3 yıl en beğenilen Bender B. Rodriquez
Bender B. Rodriquez
Tam yazdirmanin ortasinda arama gelse bitti o is

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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Tam yazdirmanin ortasinda arama gelse bitti o is
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DH Misafiri 3 yıl
Büyük cisimler yazdırmaya iphone'un şarjı yetmez :))
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selcuk_ 3 yıl
cagan1234
selcuk_ Telefonun fonksiyonunu tam olarak bilen var mı?
Lazer ışıması yapıyor her yukarı çıktığında.

Keşke bunuda açıklasalardı videoda. Benim gibi tam detay isteyen kullanıcılarda vardır. Kullanmaktan ziyade teknolojisini öğrenmek isterdim. Bu projede anladığım kadarıyla gizlenecek birşeyi yok. Telefonun fonksiyonu hakkında net bilgi veren bir link bilen varsa yazsın. Sevinirim.
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kadirirdem 3 yıl
90 dolar gayet iyi olmuş fiyatı....
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OverClocK1ng 3 yıl
selcuk_
Telefonun fonksiyonunu tam olarak bilen var mı?

Valla ekrandan çıkan ışık, ısı ve titreşim yaymasına benziyor. Bir de yazılım yüklüyorsun olsa gerek...
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selcuk_ 3 yıl
Telefonun fonksiyonunu tam olarak bilen var mı?
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cagan1234 3 yıl selcuk_
selcuk_

Telefonun fonksiyonunu tam olarak bilen var mı?

Lazer ışıması yapıyor her yukarı çıktığında.
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DH Misafiri 3 yıl
İyi ama daha gelişmesi gerek şunan için gereksiZ
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RaptorFX 3 yıl
Çakması çıkar nasılsa :P
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Jack Rabbit Slims 3 yıl
Şu 3D yazıcı teknolojisi yaygınlaşınca yaratıcı insanlar neler yapacak kimbilir. İnternetten modelini indirip action figür falan yaparız evde.
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crazywinner3 3 yıl
Yanlız hızlı da. Kickstarter'a güvenemiyorum fakat gerçekten böyle bir ürün piyasaya girerse yok satar
Edit: Ha birde sormayı unuttum fotopolimerin fiyatı ne kadar acaba ?
Edit: ben 3 dakika sandıydım
3 saat mi o. Bide hızlı yazdım fail
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shadowtr 3 yıl
3 saatte anca bitirdi. Telefonun şarjı dayanmaz o kadar.
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cagan1234 3 yıl crazywinner3
crazywinner3

Yanlız hızlı da. Kickstarter'a güvenemiyorum fakat gerçekten böyle bir ürün piyasaya girerse yok satar
Edit: Ha birde sormayı unuttum fotopolimerin fiyatı ne kadar acaba ?

100ml'si yaklaşık 110 tl ye geliyor.
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*siteci* 3 yıl
Çok güzel düşünülmüş bir ürünmüş ama Kickstarter'a o kadar güvenemiyorum. Piyasaya çıkarsa alırız.
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Tam yazdirmanin ortasinda arama gelse bitti o is
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1BilimAdamı 3 yıl Bender B. Rodriquez
Bender B. Rodriquez
Tam yazdirmanin ortasinda arama gelse bitti o is

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