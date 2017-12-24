Sadece isminde blockchain kullandı, hisseleri beşe katladı

Son dönemde blockchain teknolojisine oldukça büyük yatırımlar yapılıyor ve pek çok önemli şirket bu teknolojiyi altyapısında kullanmaya başladı. Firmaların da mevcut iş modellerini değiştirerek blockchain teknolojisine yöneldiğini görüyoruz.

Çok değerli görülüyor

Meşrubat şirketi olarak faaliyet gösteren ABD’li Long Island Iced Tea Corp, borsada işlem gören 9.76 milyon adet hissesi ile 24 milyon dolar civarında bir pazar değerine sahipti. Firma yeni dönemde kripto para ve blockchain teknolojisini değerlendiren bir yapıya geçme kararı aldı ve ismini değiştirdi.

Long Blockchain Corp olarak ismini değiştiren firmanın sadece bu hareketi bile patlama yapmasına yetti. Firmanın hisseleri borsada yüzde 500 civarında değer kazandı ve pazar değeri 138 milyon dolara kadar çıktı. Sonrasında ise yüzde 200 artışla günü kapattı.

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Elbette firma sadece isminde blockchain tanımını kullanıyor. Hali hazırda bu teknoloji ile pek bir ilgisi yok. Sonraki dönemde Buna rağmen yatırım dünyasının isim değişikliğine verdiği tepki çılgınlık olarak görülüyor.

Long Blockchain Corp yakın zamanda iki önemli satın alım yapacak. Blockchain yazılımı geliştiren bir firma ve kripto para birimi değişimi yapan diğer bir firma ile görüşmeler sürüyor. Firma blockchain alanında önemli hamleler yaparken diğer taraftan meşrubat üretimine de devam edecek.