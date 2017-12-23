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Yapay zekâ tabanlı Adwords danışmanı Avrupa Komisyonu’ndan hibe aldı

Artık reklam ağlarında danışman aramanıza gerek yok. Cobiro girişimi tüm işlemleri otonom yerine getiren yapay zekâ tabanlı bir Adwords danışmanı geliştirdi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zekâ tabanlı Adwords danışmanı Avrupa Komisyonu’ndan hibe aldı

2017 yılının en çok öne çıkan konularından birisi şüphesiz yapay zekâ teknolojileri. Potansiyel olarak her alana hükmetme imkânı bulunan yapay zekâ, bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. Şimdi sırada reklamcılık var.

Daha detaylı analiz ediyor

Danimarka’da kurulan Cobiro girişimi belki de en fazla ihtiyaç duyulan bir alana el atmayı tercih etmiş. Bilindiği üzere reklam ağı platformlarında reklam danışmanlığı çok aranan bir alan. Cobiro gelişmiş yapay zekâ teknolojilerini kullanarak temel anlamda bir Adwords danışmanlık hizmeti başlatmış.

Temel anlamda diyoruz zira şimdilik e-ticaret siteleri ve standart siteler için danışmanlık yapıyor. Mobil uygulama tarafı mevcut değil. Google hesabınızı bağladıktan sonra gerekli izinleri veriyorsunuz ve Cobiro en etkili reklam şeklini sizin için oluşturuyor.

Cobiro tamamen otonom ve herhangi bir kişi müdahalesi olmuyor. Doğal dil işleme teknolojisini kullanan Cobiro, kullanıcının sitesini veri tabanındaki milyonlarca site haritası ile karşılaştırıyor. Sitenin sektörünü, alt sektörünü ve odak alanını analiz eden yapay zekâ, en iyi anahtar kelimeleri oluşturmaya çalışıyor. Yapay zekâ 39 farklı dili destekliyor.

Ayrıca Bkz. "Facebook sahte haberler için etiketleme uygulamasından vazgeçti"

Gerekli analizlerden sonra anahtar kelime temelinde reklam birimleri oluşturuluyor. Yine şimdilik sadece metin tabanlı reklamlar hazırlanıyor. Cobiro gerçek zamanlı olarak reklam birimlerini takip ediyor ve optimize ediyor.

Reklam danışmanlığı konusunda yeterli bütçesi olmayan KOBİ’ler için adeta ilaç gibi gelecek Cobiro, Avrupa Komisyonu’ndan da 2 milyon Avro hibe aldı. Girişim daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Cobiro giriş seviyesi hizmeti ücretsiz olarak sunuyor. Sadece KOBİ’ler değil web sitesi sahipleri de bu imkândan faydalanabilir. Daha detaylı raporlama ve telefon desteği için aylık 49$’lık premium üyelik seçeneği de mevcut.

 

https://venturebeat.com/2017/12/22/cobiro-lands-2-million-from-european-commission-for-its-ai-adwords-solution/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
qooqie 1 yıl
Sizde yapay zeka varsa bizde de rte var
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Ekrem71.5 1 yıl
Apple Yeni Yapay Zeka işlemcisi ile gümbür gümbür geliyor !!!!
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