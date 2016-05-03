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Sadece ön lastiğinizi değiştirerek bisikletinizi elektrikli yapmak ister misiniz?

Elektrikli bisikletler oldukça ilgi çekici, ancak bisiklet sevdalıları yeni bir bisiklet alıp eskisini rafa kaldırma fikrinden pek hoşlanmıyor.GeoOrbital ise bu durumu ön tekerleği değiştirerek çözmüş
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,9b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Elektrikli otomobil furyasının ardından iki tekerlekli araçlara da elektrikli motor desteği bolca gündeme gelmişti. Fiyatların yüksek olması, elektrikli bisiklet alınca eski bisikletin rafa kaldırılması gibi önemli dezavantajlar ise kullanıcıları elektrikli bisiklet alıp almama konusunda ikilemde bıraktı. GeoOrbital isimli şirket ise geliştirdiği yeni tekerlek ile birlikte kullandığınız bisikletleri elektrikli hale getirecek.
Şirketin çözümüne göre bisikletinizi elektrikli yapmak için ön tekerleği değiştirmeniz yeterli. GeoOrbital'den alacağınız yeni ön tekerlek hem batarya hem de elektrikli motoru bünyesinde barındıracak. Elektrikli motora sahip tekerleği eskisi ile değiştirmek için yaklaşık 60 saniyelik bir sürenin yeterli olacağı iddia ediliyor. 26 inç ve 700c boyutları için geliştirilen ürün 80 km'lik (26 inçlik modelde 50km) yol boyunca pedal yükünüzü hafifletebiliyor. Pedalı çevirmekten tamamen vazgeçtiğinizde ise 32 km (26 inç model 20 km) yol katedebiliyorsunuz.
Bataryanın değiştirilebilir olması uzun yola çıkacaklar için avantaj sağlayabilir. Böylece yolda kalanlar yedek batarya taşıyarak daha uzak mesafeye gidebilecekler. Tekerlek üzerindeki USB portu ise üründeki pili farklı amaçlarla kullanmanıza da olanak sağlıyor, bunun yanı sıra frene basmak, pedal çevirmek veya yokuş aşağı süzülmek gibi eylemler de pili doldurmanıza yardımcı oluyor.
Bisiklete 5 - 8 kg arasında bir ağırlık kata GeoOrbital Wheel'e Kickstarter ön siparişi ile 650 dolardan sahip olmak mümkün. Ürün kısa bir süre önce daha uygun fiyatlarla da satın alınabiliyordu ancak uygun fiyat kontenjanı şimdilik dolmuş durumda. Yine de ürünün 950 dolardan satışa çıkacağını düşünürsek sahip olmak isteyenlerin elini çabuk tutması iyi olacaktır. 75 bin dolar bağış toplamak için yola çıkan ürün şimdiden hedefin 2 katını rahatlıkla geçmiş durumda.

http://www.engadget.com/2016/05/02/make-your-bike-electric-with-a-geoorbital-tire/ Yorum Yaz
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Barbaroscakir 3 yıl en beğenilen
Neden bu tür şeyler pahalı olur ki.. O kadar uğraşıyorlar sonra ellerinde kalıyor.
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hamunpatra 3 yıl BiilimAdamı
İnsanlar yorum yapıyor ama ne yazdığını bilmiyor. bisiklet ve donanımları hakkında hiç bir fikrin yok anlaşılan. Bisikleti gectim teknoloji ve fiyatları hakkında da bir bilgin yok. iphone telefona bir batarya almaya kalk kaç para istiyorlar. Dediğin fiyatlarla ancak 3310 alırsın.
İnsanlar yorum yapıyor ama ne yazdığını bilmiyor. bisiklet ve donanımları hakkında hiç bir fikrin yok anlaşılan. Bisikleti gectim teknoloji ve fiyatları hakkın...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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_riboflavin 3 yıl
sistem iyi fakat oldukça pahalı
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Drfalcon 3 yıl
İyi güzelde ön tekere çok fazla ağırlık biniyor bisikletin hafifi makbuldür. Ayrıca dengesiz bir ağırlık artışı.
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tugares 3 yıl
650 $ a teker almam :D
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Pi 3 yıl
650 dolara zaten tamamen elektrikli bisiklet alirsin zaten
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kadirirdem 3 yıl
sistem güzel ama çok pahalı...
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OverClocK1ng 3 yıl
950 Dolar fiyat yüksek görünse de, geçen gün gördüğüm bir abi'ye bisikletinin fiyatını sorduğumda 22.000 lira demesinden sonra bisikletler ve parçaları hakkında yorum yapmayacağım...
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asosyal mühendis 3 yıl
Hah tamamdır. Yakında bisikletlere de ehliyet getirirler bununla. Elektrikli bisikletlere getirildi zaten. Çok komik bir ülkede yaşıyoruz. İnşallah daha güleriz.


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elektroman91 3 yıl
Barbaroscakir

Neden bu tür şeyler pahalı olur ki.. O kadar uğraşıyorlar sonra ellerinde kalıyor.


ar-ge!!!!!
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AntiClon 3 yıl
bianchi bunu beğenmedi...
Her bisiklete binen Bİsana binemeyen arkadaş vardı hala burdamı o ?
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Spiderhip 3 yıl
Bende pahalı olduğunu düşünüyorum. Harbiden o fiyata elektrikli motor alırım. Motor ehliyetim de var sıkıntı olmaz. Hani 1000TL olsa anlardım ama 2700-3000TL aşırı. Hatta kimisi hem öne hem arkaya takayım demiş. Olmaz mı olur tabi ama 6000TL ye çoğu insan başka ürünlere yönelir.
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S_O_S 3 yıl
yıllar evvel copenhagen wheel isimli bir proje vardı, bu olayın hemen hemen aynı, noldu ona? bu tarz teknolojiler bisiklete aykırı diyen arkadaşlar, bu teknoloji bizim ülkemizdeki gibi inişli çıkışlı yolları bol olan yerlerde yokuş çıkmak konusunda oldukça faydalı olur. ayrıca uzun mesafe bisiklet kullanımlarını da teşvik eder. yoksa hollanda'da ya da konya'da 3km git, 3km dön şeklinde kullanıyorsanız evet gerek yok.
bkz.copenhagen wheel superpedestrian.com/...
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mpolat35 3 yıl
Seyrim
Pedal çevirmeyeceksem bisiklete ne gerek var ki.. Alırım elektrikli motor keyfime bakarım..

Pedal çevirmeye engel bir durum yok hocam fakat yorulduğun zamanlar sistemi devreye sokar dinlenirsin. Hem sağlık, hem teknolojiyi bir arada içeriyor fakat fiyat gerçekten pahalı.
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