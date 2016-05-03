Sadece ön lastiğinizi değiştirerek bisikletinizi elektrikli yapmak ister misiniz?

Elektrikli otomobil furyasının ardından iki tekerlekli araçlara da elektrikli motor desteği bolca gündeme gelmişti. Fiyatların yüksek olması, elektrikli bisiklet alınca eski bisikletin rafa kaldırılması gibi önemli dezavantajlar ise kullanıcıları elektrikli bisiklet alıp almama konusunda ikilemde bıraktı. GeoOrbital isimli şirket ise geliştirdiği yeni tekerlek ile birlikte kullandığınız bisikletleri elektrikli hale getirecek.

Şirketin çözümüne göre bisikletinizi elektrikli yapmak için ön tekerleği değiştirmeniz yeterli. GeoOrbital'den alacağınız yeni ön tekerlek hem batarya hem de elektrikli motoru bünyesinde barındıracak. Elektrikli motora sahip tekerleği eskisi ile değiştirmek için yaklaşık 60 saniyelik bir sürenin yeterli olacağı iddia ediliyor. 26 inç ve 700c boyutları için geliştirilen ürün 80 km'lik (26 inçlik modelde 50km) yol boyunca pedal yükünüzü hafifletebiliyor. Pedalı çevirmekten tamamen vazgeçtiğinizde ise 32 km (26 inç model 20 km) yol katedebiliyorsunuz.

Bataryanın değiştirilebilir olması uzun yola çıkacaklar için avantaj sağlayabilir. Böylece yolda kalanlar yedek batarya taşıyarak daha uzak mesafeye gidebilecekler. Tekerlek üzerindeki USB portu ise üründeki pili farklı amaçlarla kullanmanıza da olanak sağlıyor, bunun yanı sıra frene basmak, pedal çevirmek veya yokuş aşağı süzülmek gibi eylemler de pili doldurmanıza yardımcı oluyor.

Bisiklete 5 - 8 kg arasında bir ağırlık kata GeoOrbital Wheel'e Kickstarter ön siparişi ile 650 dolardan sahip olmak mümkün. Ürün kısa bir süre önce daha uygun fiyatlarla da satın alınabiliyordu ancak uygun fiyat kontenjanı şimdilik dolmuş durumda. Yine de ürünün 950 dolardan satışa çıkacağını düşünürsek sahip olmak isteyenlerin elini çabuk tutması iyi olacaktır. 75 bin dolar bağış toplamak için yola çıkan ürün şimdiden hedefin 2 katını rahatlıkla geçmiş durumda.

http://www.engadget.com/2016/05/02/make-your-bike-electric-with-a-geoorbital-tire/