Safari tarayıcısı 10 yaşını doldurdu





Internet Explorer'ın tarayıcı pazarında büyük hakimiyetini sürdürdüğü ve karşısında ciddi bir rakibin olmadığı 2002 yılı sonlarında, Apple ağırlıklı olarak kendi Mac ürünlerinde kullanmak için tasarladığı Safari tarayıcısının son hazırlıklarını yapmaktaydı.





Steve Jobs yeni tarayıcı için Freedom kelimesini benimsese de hararetli tartışmaların ardından proje lideri Don Melton ve ekibinin istediği Safari isim olarak belirlenmişti. 7 Ocak 2003 tarihinde de Safari tarayıcısı resmen pazara girmiş oldu.





Büyük pazar payı elde etme iddiasında olmayan Safari, halen çok küçük bir kullanım oranına sahip olsa da tarayıcı dünyasında dengeleri değiştirmeyi başarmıştı. Safari tarayıcısının üzerinde yükseldiği KHTML tabanlı Webkit işleme motoru, iOS işletim sistemine hayat verirken, Chrome gibi bugünün tarayıcılarına da temel oluşturmuştu.





Safari Mac sistemlerinde başladığı macerasına ise bugün iPad, iPod touch ve iPhone üzerinde devam ediyor ve masaüstünde olmasa da mobil platformlarda önemli bir pazar payı yakalamış durumda.





http://donmelton.com/2012/12/19/when-i-first-heard-the-name-safari/