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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Safari tarayıcısı 10 yaşını doldurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Internet Explorer'ın tarayıcı pazarında büyük hakimiyetini sürdürdüğü ve karşısında ciddi bir rakibin olmadığı 2002 yılı sonlarında, Apple ağırlıklı olarak kendi Mac ürünlerinde kullanmak için tasarladığı Safari tarayıcısının son hazırlıklarını yapmaktaydı.

Steve Jobs yeni tarayıcı için Freedom kelimesini benimsese de hararetli tartışmaların ardından proje lideri Don Melton ve ekibinin istediği Safari isim olarak belirlenmişti. 7 Ocak 2003 tarihinde de Safari tarayıcısı resmen pazara girmiş oldu.

Büyük pazar payı elde etme iddiasında olmayan Safari, halen çok küçük bir kullanım oranına sahip olsa da tarayıcı dünyasında dengeleri değiştirmeyi başarmıştı. Safari tarayıcısının üzerinde yükseldiği KHTML tabanlı Webkit işleme motoru, iOS işletim sistemine hayat verirken, Chrome gibi bugünün tarayıcılarına da temel oluşturmuştu.

Safari Mac sistemlerinde başladığı macerasına ise bugün iPad, iPod touch ve iPhone üzerinde devam ediyor ve masaüstünde olmasa da mobil platformlarda önemli bir pazar payı yakalamış durumda.


http://donmelton.com/2012/12/19/when-i-first-heard-the-name-safari/ Yorum Yaz
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ayyan 6 yıl en beğenilen
masaüstünde hiç kullanmadım ama iphone ve ipad'de gayet hızlı.özellikle ios6 sonrası bariz bi hızlanma oldu.
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fbkaya 6 yıl
opera iyidir
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Recharged 6 yıl
Bende iPhone ve iPad'de kullandım.Alternatif bir tarayıcı aramadım o cihazlada çünkü gerçekten stabil çalışıyor ve iyi performans sağlıyordu.
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Joyeux 6 yıl
Mac ve iOS işletim sisteminde en iyi çalışan tarayıcı safari.
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hayal@t 6 yıl
bu safari yi android telefonlarda kullanamıyormuyuz.
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mogosan 6 yıl
Telefonumda ve bilgisayarımda safari kullanıyorum.Her 2 platformdada retina desteği mükemmel.Masaüstünde chrome da denedim ama safarinin retina desteği,facebook,twitter paylaşma butonu birde en önemlisi flash yerine html5 kullanıyor olması(clicktoflash) en büyük avantajı benim için.
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Smile75 6 yıl
iPad ve iPhone'da vazgeçilmezim Safari'dir ama masaüstünde Chrome'un üstüne de tarayıcı tanımam. Hele ki Explorer'a lafım bile yok, o kadar berbat. Bu BENİM görüşüm.
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spencermila 6 yıl Smile75
ErennIsk

iPad ve iPhone'da vazgeçilmezim Safari'dir ama masaüstünde Chrome'un üstüne de tarayıcı tanımam. Hele ki Explorer'a lafım bile yok, o kadar berbat. Bu BENİM görüşüm.


unutma opera var
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xconnect 6 yıl
PC de Crome kullanan pek çok arkadaşım Mac da Crome kullamaya devam ediyor. Safarinin son versiyonunda TAP kısmını beğenmedim. menü otamatik genişliyor.
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T0L6@ 6 yıl
Mac te firefox, iphone de safari
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Evolution 6 yıl
Masaustunde bi turlu alisamadigim tarayici.Chrome hala vazgecilmez benim icin.
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akmac 6 yıl
Windows'ta hiç denemedim ama Mac üzerindeki performansı gayet iyi, iCloud, Okuma Listesi gibi çok iyi özellikleri de var.
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Cankano 6 yıl
Aslinda masaustunde de buyuk bir pay etmesi gereken bir tarayici...
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ayyan 6 yıl en beğenilen
masaüstünde hiç kullanmadım ama iphone ve ipad'de gayet hızlı.özellikle ios6 sonrası bariz bi hızlanma oldu.
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