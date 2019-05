Sailfish OS platformu mevcut Android donanımlarına kurulabilecek

Nokia'nın eski çalışanlarının kurduğu ve Sailfish adlı MeeGo temelli bir mobil işletim sistemi geliştiren Jolla firması, The First One adlı ilk akıllı telefonunu da geçtiğimiz hafta lanse etmişti. Akıllı telefon pazarında yeni bir soluk olmak isteyen Jolla, işletim sistemi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.





Jolla patronu Tomi Pienimaki tarafından yapılan açıklamaya göre Sailfish işletim sistemi mevcut Android donanımları üzerine de kurulabilecek. Böylece Sailfish platformunu tecrübe etmek isteyenler bir akıllı telefon satın almak zorunda kalmayacak.





Hali hazırda Sailfish platformu sanal makine üzerinde Android uygulamalarını çalıştırabilmekteydi. Android donanımı üzerine Sailfish OS kurmanın oldukça kolay olacağı belirtiliyor.





Jolla şimdilik The First One modelini çok kısıtlı bir bölgede satışa sundu. Platformun yayılabilmesi adına farklı cihazlara port edilebilmesi önem taşıyor. Pienimaki bu sayede platformun büyüyeceğini düşünüyor.

Ayrıca Android platformunun geniş bir geliştirici desteği olduğu için, Sailfish işletim sistemi de farklı özellikler ve modifikasyonlar kazanabilecek.





Pienimaki şimdilik The First One üzerinden büyük kar elde etme amacında değil. Daha çok uygulama ve reklam gelirlerinden maliyetlerini karşılamayı planlıyor. 4.5 inçlik 960x540 piksel çözünürlükte ekran, 1.4GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi gibi özellikler sunan The First One 400 Avro fiyat etiketine sahip ve Finlandiya'da satışa sunuldu.

http://www.phonedog.com/2013/11/30/jolla-planning-to-allow-installation-of-sailfish-os-onto-android-hardware