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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sailfish OS platformu mevcut Android donanımlarına kurulabilecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sailfish OS platformu mevcut Android donanımlarına kurulabilecek

Nokia'nın eski çalışanlarının kurduğu ve Sailfish adlı MeeGo temelli bir mobil işletim sistemi geliştiren Jolla firması, The First One adlı ilk akıllı telefonunu da geçtiğimiz hafta lanse etmişti. Akıllı telefon pazarında yeni bir soluk olmak isteyen Jolla, işletim sistemi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Jolla patronu Tomi Pienimaki tarafından yapılan açıklamaya göre Sailfish işletim sistemi mevcut Android donanımları üzerine de kurulabilecek. Böylece Sailfish platformunu tecrübe etmek isteyenler bir akıllı telefon satın almak zorunda kalmayacak.

Hali hazırda Sailfish platformu sanal makine üzerinde Android uygulamalarını çalıştırabilmekteydi. Android donanımı üzerine Sailfish OS kurmanın oldukça kolay olacağı belirtiliyor. 

Jolla şimdilik The First One modelini çok kısıtlı bir bölgede satışa sundu. Platformun yayılabilmesi adına farklı cihazlara port edilebilmesi önem taşıyor. Pienimaki bu sayede platformun büyüyeceğini düşünüyor.
Ayrıca Android platformunun geniş bir geliştirici desteği olduğu için, Sailfish işletim sistemi de farklı özellikler ve modifikasyonlar kazanabilecek. 

Pienimaki şimdilik The First One üzerinden büyük kar elde etme amacında değil. Daha çok uygulama ve reklam gelirlerinden maliyetlerini karşılamayı planlıyor. 4.5 inçlik 960x540 piksel çözünürlükte ekran, 1.4GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi gibi özellikler sunan The First One 400 Avro fiyat etiketine sahip ve Finlandiya'da satışa sunuldu.  

http://www.phonedog.com/2013/11/30/jolla-planning-to-allow-installation-of-sailfish-os-onto-android-hardware Yorum Yaz
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giogo 5 yıl en beğenilen
Ahh Nokia ahh firmadan kovduğun adamların potansiyeline bakarmısın.Adamlar firma kurup kendi işletim sistemlerini yapıyorlar ve Android`in uygulamalarını kurabilmeyi sunuyorlar.

Şu Elop bu adamları göndermeyip Meego projesini devam ettirseydi bu adamlardan Nokia çatısı altında ne fikirler çıkardı siz tahmin edin.
Ahh Nokia ahh firmadan kovduğun adamların potansiyeline bakarmısın.Adamlar firma kurup kendi işletim sistemlerini yapıyorlar ve Android`in uygulamalarını kurab...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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Led Zeppelin 5 yıl
Dünyada en az kullanılan akıllı işletim sisteminin yüzbinlerce uygulama desteği var
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onurair 5 yıl giogo
giogo
Ahh Nokia ahh firmadan kovduğun adamların potansiyeline bakarmısın.Adamlar firma kurup kendi işletim sistemlerini yapıyorlar ve Android`in uygulamalarını kurabilmeyi sunuyorlar.

Şu Elop bu adamları göndermeyip Meego projesini devam ettirseydi bu adamlardan Nokia çatısı altında ne fikirler çıkardı siz tahmin edin.

Sence elop un oradaki amacı neydi ? :)
giogoAhh Nokia ahh firmadan kovduğun adamların potansiyeline bakarmısın.Adamlar firma kurup kendi işletim sistemlerini yapıyorlar ve Android`...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
Samsung Galaxy W için uygun Sailfish os ne zaman çıkar bilginiz var mı ?
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WeiLSiDe 5 yıl
Merhaba;
Hortlatmak gibi olmasın ama bu konu hakkında (Android cihazlara sailfish yüklenebilmesi) bi gelişme var mıdır acaba?
İyi Forumlar
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praja 5 yıl
512 mb ramli android cihazlara kurulursa daş gibi olur şahsen ben 2 senelik xperia arc s e yüklerim.. Geçişleri falan çok hoş geldi bana bu işlerden hiç anlamasam da uğraşıp yaparım :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
400 avr çok port edilmesi gzel olmuş beklemedeyiz denicem
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Mr. Jingles 5 yıl
Nokia’yı Nokia yapan, zamanında onu zirveye taşıyan adamların yazdığı işletim sistemidir SailFish. Dolayısıyla o adamlar artık Nokia'da olmadığı için Nokia'nın sadece adı Nokia'dır, özü değil. Şu an gördüğünüz The First One, N9'dan sonra çıkan ilk gerçek Nokia cihazıdır. Jolla gerçek manada Nokia'nın özüne sahiptir ve adı Nokia olmasa da özünde gerçek Nokia'nın ta kendisidir. Gerçek Nokia cihazlarını ve işletim sistemini Jolla ile göreceğiz.

Bence Android'e kurulma olayını çok iyi düşünmüşler. Bu sayede kendilerini tanıtma fırsatını yakalayacaklar. Zaten geliştiriciler o stabiliteyi gördüklerinde fikirleri değişecektir ve destek almaya başlayacaktır.
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m_turkm 5 yıl
Tizen ve Sailfish OS'nin kökeni MeeGo değil mi?
Sailfish'in android uygulamalarını desteklemesi güzel ama çok da süpriz değil,sonuçta MeeGo,Tizen,Sailfish,Ubuntu,Android hepsi Linux tabanlı işletim sistemleri.
Fakat Google Play uygulamasından değil sadece Yandex.Store'da olan Android uygulamaları yüklenebilecek diye biliyorum.

Ve herşeyden önemlisi Sailfish gibi kendisini daha kanıtlamamış, emekleme çağında bir işletim sistemini tek bir telefonla ve 500 USD civarı fiyata sunmak kumardır, daha ucuz,ulaşılabilir olmalıdır. WP8 bile alt ve giriş seviyede bir çok alternatif sunabiliyor.
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keskin53 5 yıl
x5 kurarız artık
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kucukyenici 5 yıl
O donanıma 400 Euro çok değil mi? LG G2 fiyatında...
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captor34 5 yıl kucukyenici
kucukyenici
O donanıma 400 Euro çok değil mi? LG G2 fiyatında...

İphone 5 in donanim g2 gibi mi ama g2 den pahali (: hersey 373838 cekirdekli islemci ya da 5-10 gb ram degil
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General. 5 yıl
Harika bir özellik
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wolf silver 5 yıl
Sailfish işletim sistemini android telefonlara kurmak için beklemekteyiz reyizzz :D :D
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kpln04 5 yıl
umarım güçlü donanımı olmayan android tellerde akıcı bir kullanım sunar
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