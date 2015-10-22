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Samanyolu Galaksisi'ni 46 milyar piksellik fotoğraf ile keşfedin

Kendisine hayranlık bırakan Samanyolu Galaksisi'ni incelemek için 20 milyar piksellik fotoğraf yeterli gelmiyorsa, bir de yeni yayınlanan 46 milyar piksellik fotoğrafı deneyin.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samanyolu Galaksisi'ni 46 milyar piksellik fotoğraf ile keşfedin
 
En az 200 milyar yıldız içeren ve sarmal bir gök ada olan Samanyolu'nun (Diğer adıyla Milky Way) NASA tarafından 20 milyar piksellik bir fotoğraf geçtiğimiz yıl içerisinde paylaşılmıştı. Rolf Chini öncülüğünde Şili'nin Atacama Çölü'nde Ruhr Üniversitesi Bochum gözlemevi tarafından çekilen yeni fotoğraf ise bu değeri ikiye katladı.
Büyüklüğü ve çekim zamanı nedeniyle Samanyolunu 268 bölüme ayırarak çeken ekip, her bölümü kayıt altına almak için birden fazla gün harcamış ve sonuçta ortaya 194 GB boyuta ve tam 46 milyar piksel büyüklüğe sahip bir fotoğraf çıkartmış. Bu değer ile şimdiye kadar çekilmiş en büyük astronomik görüntü ünvanını üzerine alan fotoğraf, daha önceki Milky Way fotoğraflarından da biraz daha solgun / renksiz gözüküyor ancak bunun bir nedeni bulunuyor.
Bu neden fotoğraf çekiminde "dar bant" filtre kullanılmasından kaynaklanıyor. Bu filtre tüm renkleri kayıt altına alamıyor ancak bu sayede ışık değişikenleri daha iyi okunarak ekstra bilgiler elde edilebiliyor. 46 milyar piksellik fotoğrafı buradan inceleyebilirsiniz. (Not: Fotoğraf interaktif bir sistem ile çalışıyor. Yani yakınlaştıkça yükleme yapıyor.)

http://www.cnet.com/news/explore-the-milky-way-at-46-billion-pixels/ Yorum Yaz
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Firaristt 4 yıl
Adil kullanım olduğu için açıp bakamıyoruz maalesef.
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profecco 4 yıl en beğenilen
NASA, TTNET'i hesaba katmamış
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kadirirdem 4 yıl
Akk kahrolsun bakamiyoruz...
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Castiel 4 yıl
işini bitiren çıksın sıte kasıyor !
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CyberII 4 yıl
meraklısına google.com/...
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cntrl 4 yıl
çıktı alabilirmiyiz bunu
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Patren 4 yıl
bendede açılmıyor site
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0MG90 4 yıl
Bende site bile açılmıyor
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ozbey08 4 yıl
24mbps hipernet kullanmama rağmen çok yaş açıyor. bakamadım çıktım. 4.5G çıktığında bakarız,ama bu sefer onunda kotası 4gb,8gb ile sınırlı tutulur.
Türke kota koymak hadsizliktir.
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profecco 4 yıl en beğenilen
NASA, TTNET'i hesaba katmamış
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AMERICAN 4 yıl
Samanyolu deyince feto geldi birden aklıma
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Nu.D.38 4 yıl
Harika olmuş.
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Firaristt 4 yıl
Adil kullanım olduğu için açıp bakamıyoruz maalesef.
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JessieJ 4 yıl
İlkokul zamanı paintte sprey boya ile yaptığımız resimlere benzemiş
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