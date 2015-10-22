Samanyolu Galaksisi'ni 46 milyar piksellik fotoğraf ile keşfedin

En az 200 milyar yıldız içeren ve sarmal bir gök ada olan Samanyolu'nun (Diğer adıyla Milky Way) NASA tarafından 20 milyar piksellik bir fotoğraf geçtiğimiz yıl içerisinde paylaşılmıştı. Rolf Chini öncülüğünde Şili'nin Atacama Çölü'nde Ruhr Üniversitesi Bochum gözlemevi tarafından çekilen yeni fotoğraf ise bu değeri ikiye katladı.

Büyüklüğü ve çekim zamanı nedeniyle Samanyolunu 268 bölüme ayırarak çeken ekip, her bölümü kayıt altına almak için birden fazla gün harcamış ve sonuçta ortaya 194 GB boyuta ve tam 46 milyar piksel büyüklüğe sahip bir fotoğraf çıkartmış. Bu değer ile şimdiye kadar çekilmiş en büyük astronomik görüntü ünvanını üzerine alan fotoğraf, daha önceki Milky Way fotoğraflarından da biraz daha solgun / renksiz gözüküyor ancak bunun bir nedeni bulunuyor.

Not: Fotoğraf interaktif bir sistem ile çalışıyor. Yani yakınlaştıkça yükleme yapıyor.) Bu neden fotoğraf çekiminde "dar bant" filtre kullanılmasından kaynaklanıyor. Bu filtre tüm renkleri kayıt altına alamıyor ancak bu sayede ışık değişikenleri daha iyi okunarak ekstra bilgiler elde edilebiliyor. 46 milyar piksellik fotoğrafı buradan inceleyebilirsiniz. (Fotoğraf interaktif bir sistem ile çalışıyor. Yani yakınlaştıkça yükleme yapıyor.)

http://www.cnet.com/news/explore-the-milky-way-at-46-billion-pixels/