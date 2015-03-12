Samsun Galaxy S6 Active modeline ait teknik özelliklerin sızdırıldığı iddia ediliyor

*Görsel Samsung Galaxy S5 Active modeline aittir

Samsung'un Galaxy S6 modelinin bir de Active versiyonu hazırladığı iddiaları güçleniyor. Kısa bir süre önce Hindistan'da ki sevkiyat belgelerinde görülen S6 Active modelinin bu kez tüm özelliklerinin sızdırıldığı iddia ediliyor.

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Daha önceki iddialarda cihazın 5.5 inç ekrana sahip olacağı söyleniyordu ancak Sammobile sitesinde yayınlanan habere göre 5.1 inç ekrana sahip olacağı söylenen telefonun diğer S6 modelleri gibi 2K çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Exynos 7420 çipset, 3GB RAM, 32GB depolama alanı, 16MP arka kamera ve 5MP ön kamera gibi özelliklerin tümünün Galaxy S6 modeli ile aynı olacağı da söylenirken batarya kapasitesinin 3500 mAh'a yükseltileceği iddia edildi.S6'dan daha iyi bir bataryaya sahip olacağı söylenen modelin ayrıca diğer active modelleri gibi su ve toza karşı dayanıklı olması beklenirken kasanın da değişmesi kaçınılmaz oluyor. Ancak yeni kasa boyutlarının 146.9 x 73.6 x 8.8 mm (Galaxy S6 boyuları : 70.5 x 143.4 x 6.8 mm ) olacağı da iddialar arasında yer alıyor.Değiştirilebilir batarya, Micro SD kart gibi özellikler için ise henüz bir bilgi yok. Cihazın söylentilerinin son dönemde iyice arttığı ve sızıntıların gelmeye başladığına bakılırsa model kısa süre içerisinde resmiyete kavuşabilir.