Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsun Galaxy S6 Active modeline ait teknik özelliklerin sızdırıldığı iddia ediliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,5b
1
14
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsun Galaxy S6 Active modeline ait teknik özelliklerin sızdırıldığı iddia ediliyor
 *Görsel Samsung Galaxy S5 Active modeline aittir
Samsung'un Galaxy S6 modelinin bir de Active versiyonu hazırladığı iddiaları güçleniyor. Kısa bir süre önce Hindistan'da ki sevkiyat belgelerinde görülen S6 Active modelinin bu kez tüm özelliklerinin sızdırıldığı iddia ediliyor.

Daha önceki iddialarda cihazın 5.5 inç ekrana sahip olacağı söyleniyordu ancak Sammobile sitesinde yayınlanan habere göre 5.1 inç ekrana sahip olacağı söylenen telefonun diğer S6 modelleri gibi 2K çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Exynos 7420 çipset, 3GB RAM, 32GB depolama alanı, 16MP  arka kamera ve 5MP ön kamera gibi özelliklerin tümünün Galaxy S6 modeli ile aynı olacağı da söylenirken batarya kapasitesinin 3500 mAh'a yükseltileceği iddia edildi.

S6'dan daha iyi bir bataryaya sahip olacağı söylenen modelin ayrıca diğer active modelleri gibi su ve toza karşı dayanıklı olması beklenirken kasanın da değişmesi kaçınılmaz oluyor. Ancak yeni kasa boyutlarının 146.9 x 73.6 x 8.8 mm (Galaxy S6 boyuları : 70.5 x 143.4 x 6.8 mm ) olacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Değiştirilebilir batarya, Micro SD kart gibi özellikler için ise henüz bir bilgi yok. Cihazın söylentilerinin son dönemde iyice arttığı ve sızıntıların gelmeye başladığına bakılırsa model kısa süre içerisinde resmiyete kavuşabilir.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
ironman 4 yıl
gsmarena.com/...

ACTİVE modeli özellikle pili iyi duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
bu firma ile en doğru iddia yeni model çıkaracağı iddiası. önceden çıkmış tasarıma benzeyecegi kesin. 13.5 milyar dolar arge ye yatırım Yaparken yeni modeller için ne kadarını harcadılar. s6 mini de yakındadır s6edge neo gelir ardı sıra. yeter ki s6 ve edge modeli iyi satilsin. hoş ona da gerek yok. elemanlar boş durmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ounomaus 4 yıl
tek kelime ile samsungdan cacık olmaz adamlar bir ürünü çıkarıyorlar ama sonrasında suyucu çıkarmayı ihmal etmiyorlar bu ne ya galaxy s6 ve edge çıktı güzel hadi
mini vs çıktı active megası neo su .... daha çok ama yazmak istemiyorum
sonra bir değişiklik yapmak lazım ama gidip taklit gibi biraz yapıyorlar özgün tasarım yapamıyorsa yuhhh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 4 yıl
Daha S6 çıkmadan adam akıllı dağıtımına başlanmadan diğer versiyonları çıkmaya başladı . Samsung daha söylediğinin arkasında duramıyor .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur4154 4 yıl
Bir de 1080p olsa tadından yenmez.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatih-8 4 yıl
Zevk icin koymuyorlar. Haberin sonundaki ölçülere bakınca niye koymadiklari az cok belli oluyor bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 4 yıl
Bu resimdeki s6 active mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
i3e 4 yıl
gelmiyorki buraya :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 4 yıl
Batarya madem 3500 mah yapılabiliyor o zaman s6 veya note 4 e neden koymuyorsun derler adama?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2535 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, özellikler ve teknik
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Nvidia GTX960M taşıyan Monster Abra A5 v1.1 inceleme videosu 4 yıl Plantronics Voyager Edge inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim