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    Anlık Bildirim

    BOE'den Samsung ve LG'yi gölgede bırakan OLED panel

    Çinli BOE geliştirdiği yeni OLED paneliyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Şirketin tanıttığı yeni ekran Samsung ve LG'nin panellerindne daha üstün renk performansı sunuyor.

    BOE'den Samsung ve LG'yi gölgede bırakan OLED panel Tam Boyutta Gör

    OLED teknolojisi sunduğu avantajlar sayesinde son zamanlarda giderek daha fazla önem kazanıyor. Bununla birlikte LG ve Samsung hakimiyetindeki sektörde çok fazla rekabet yok. Ancak bu durum Çinli BOE'nin yeni OLED panelinin gelişiyle değişebilir.

    BOE Technology en son OLED panel prototipini Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen IPC konferansında gözler önüne çıkardı. Şirketin iddiasına göre bu yeni ekran, şu anda piyasada bulunanlardan daha üstün bir renk performansına sahip. BOE bu panelleri akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve televizyonlar gibi cihazlar için tedarik etmeyi planlıyor.

    Çinli üreticinin yeni panelinin BT.2020 renk standardının %95'ini kapsadığı belirtiliyor. Bu oran LG Display tarafından üretilen W-OLED (%70) ve Samsung Display'in QD-OLED (%90) panellerinden daha yüksek. Etkinlikte tanıtılan ürünün bir prototip olduğunu tekrar vurgulayalım.

    BOE'den Samsung ve LG'yi gölgede bırakan OLED panel

    BOE ve Samsung savaşı

    BOE'nin %95 BT.2020 OLED ekranını gerçekten üretime sokup sokmayacağını söylemek zor, fakat Çinli şirketin neredeyse Samsung'a meydan okuyacak seviyeye ulaşması etkileyici. BOE ve Samsung Display arasında patent davalarından tedarik anlaşmalarına kadar birçok anlaşmazlık var.

    Çinli BOE, fabrikasına Samsung'dan üç kat daha fazla yatırım yaptı ve bu yatırımın meyvelerini tanıttığı yeni ekranla toplamış gibi görünüyor. Ayrıca söylentilere göre BOE, Apple'ın iPhone SE 4 modeli için OLED ekran tedarikçisi olma yolunda ilerliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

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    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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