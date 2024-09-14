BOE'den Samsung ve LG'yi gölgede bırakan OLED panel

OLED teknolojisi sunduğu avantajlar sayesinde son zamanlarda giderek daha fazla önem kazanıyor. Bununla birlikte LG ve Samsung hakimiyetindeki sektörde çok fazla rekabet yok. Ancak bu durum Çinli BOE'nin yeni OLED panelinin gelişiyle değişebilir.
BOE Technology en son OLED panel prototipini Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen IPC konferansında gözler önüne çıkardı. Şirketin iddiasına göre bu yeni ekran, şu anda piyasada bulunanlardan daha üstün bir renk performansına sahip. BOE bu panelleri akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve televizyonlar gibi cihazlar için tedarik etmeyi planlıyor.
Çinli üreticinin yeni panelinin BT.2020 renk standardının %95'ini kapsadığı belirtiliyor. Bu oran LG Display tarafından üretilen W-OLED (%70) ve Samsung Display'in QD-OLED (%90) panellerinden daha yüksek. Etkinlikte tanıtılan ürünün bir prototip olduğunu tekrar vurgulayalım.
BOE ve Samsung savaşı
BOE'nin %95 BT.2020 OLED ekranını gerçekten üretime sokup sokmayacağını söylemek zor, fakat Çinli şirketin neredeyse Samsung'a meydan okuyacak seviyeye ulaşması etkileyici. BOE ve Samsung Display arasında patent davalarından tedarik anlaşmalarına kadar birçok anlaşmazlık var.
Çinli BOE, fabrikasına Samsung'dan üç kat daha fazla yatırım yaptı ve bu yatırımın meyvelerini tanıttığı yeni ekranla toplamış gibi görünüyor. Ayrıca söylentilere göre BOE, Apple'ın iPhone SE 4 modeli için OLED ekran tedarikçisi olma yolunda ilerliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.