Tam Boyutta Gör 2024 yılında iPad Pro serisinin ekranlarında önemli bir yenilik yapmaya hazırlanan Apple, üst düzey tabletlerinin daha gelişmiş görüntü kalitesi sunabilmesi için OLED teknolojisine geçiş yapacak. Bu önemli değişiklik için en iyi tedarikçileri seçmesi gereken Apple, kalite ve üretim kapasiteleriyle öne çıkan 2 tedarikçide karar kıldı.

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Cupertino merkezli şirket, bu önemli adımı atarken ekran endüstrisinin devleri Samsung Display ve LG Display ile işbirliği yapmayı tercih etti. Samsung, 11 inç iPad Pro'nun OLED ekran tedarikçisi olarak belirlendi. Buna paralel olarak LG'ye ise daha büyük olan 12.9 inçlik modelin OLED ekranlarını üretme sorumluluğu verildi.

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Ekran üretimi başladı

Son raporlara göre ekranların üretimine geçen ay başlandı ve bu durum, Apple'ın yakın zamanda (muhtemelen Mart) piyasaya sürülecek iPad Pro modelleri için önemli bir ekran stoğu oluşturduğunu gösteriyor. Apple'ın iPad Pro'da OLED ekrana geçişteki ana hedefi tabletin kalınlığını ve ağırlığını azaltarak aynı zamanda görüntü kalitesini artırmak.

Etkileyici kontrastları ve canlı renkleriyle öne çıkan OLED paneller LED ve mini-LED teknolojilerine kıyasla daha gelişmiş bir görsel deneyim vaat ediyor. OLED teknolojisinin iPad Pro'da kullanılmaya başlanması, 12.9 inçlik model için öngörülen 1 mm'den fazla incelme de dahil olmak üzere incelik ve hafiflikte önemli iyileştirmeleri beraberinde getirecek.

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Yeni iPad Pro'ların OLED ekranlarını Samsung ve LG üretiyor