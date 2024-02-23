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    Yeni iPad Pro'ların OLED ekranlarını Samsung ve LG üretiyor

    Apple bu yıl bir yeniliğe imza atarak iPad Pro serisinde OLED ekran teknolojisine geçiş yapacak. Cupertinolu şirket 11 inç ve 12.9 inçlik modellerin panellerini Samsung ve LG'ye emanet etmiş durumda.
    Yeni iPad Pro'ların OLED ekranlarını Samsung ve LG üretiyor Tam Boyutta Gör
    2024 yılında iPad Pro serisinin ekranlarında önemli bir yenilik yapmaya hazırlanan Apple, üst düzey tabletlerinin daha gelişmiş görüntü kalitesi sunabilmesi için OLED teknolojisine geçiş yapacak. Bu önemli değişiklik için en iyi tedarikçileri seçmesi gereken Apple, kalite ve üretim kapasiteleriyle öne çıkan 2 tedarikçide karar kıldı.

    Cupertino merkezli şirket, bu önemli adımı atarken ekran endüstrisinin devleri Samsung Display ve LG Display ile işbirliği yapmayı tercih etti. Samsung, 11 inç iPad Pro'nun OLED ekran tedarikçisi olarak belirlendi. Buna paralel olarak LG'ye ise daha büyük olan 12.9 inçlik modelin OLED ekranlarını üretme sorumluluğu verildi.

    Yeni iPad Pro'ların OLED ekranlarını Samsung ve LG üretiyor Tam Boyutta Gör

    Ekran üretimi başladı

    Son raporlara göre ekranların üretimine geçen ay başlandı ve bu durum, Apple'ın yakın zamanda (muhtemelen Mart) piyasaya sürülecek iPad Pro modelleri için önemli bir ekran stoğu oluşturduğunu gösteriyor. Apple'ın iPad Pro'da OLED ekrana geçişteki ana hedefi tabletin kalınlığını ve ağırlığını azaltarak aynı zamanda görüntü kalitesini artırmak.

    Etkileyici kontrastları ve canlı renkleriyle öne çıkan OLED paneller LED ve mini-LED teknolojilerine kıyasla daha gelişmiş bir görsel deneyim vaat ediyor. OLED teknolojisinin iPad Pro'da kullanılmaya başlanması, 12.9 inçlik model için öngörülen 1 mm'den fazla incelme de dahil olmak üzere incelik ve hafiflikte önemli iyileştirmeleri beraberinde getirecek.

    Kaynakça https://appuals.com/samsung-lg-ipad-pro-oled-display-supply/ https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=26128
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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