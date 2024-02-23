Yeni iPad Pro'ların OLED ekranlarını Samsung ve LG üretiyor

Cupertino merkezli şirket, bu önemli adımı atarken ekran endüstrisinin devleri Samsung Display ve LG Display ile işbirliği yapmayı tercih etti. Samsung, 11 inç iPad Pro'nun OLED ekran tedarikçisi olarak belirlendi. Buna paralel olarak LG'ye ise daha büyük olan 12.9 inçlik modelin OLED ekranlarını üretme sorumluluğu verildi.
Ekran üretimi başladı
Son raporlara göre ekranların üretimine geçen ay başlandı ve bu durum, Apple'ın yakın zamanda (muhtemelen Mart) piyasaya sürülecek iPad Pro modelleri için önemli bir ekran stoğu oluşturduğunu gösteriyor. Apple'ın iPad Pro'da OLED ekrana geçişteki ana hedefi tabletin kalınlığını ve ağırlığını azaltarak aynı zamanda görüntü kalitesini artırmak.
Etkileyici kontrastları ve canlı renkleriyle öne çıkan OLED paneller LED ve mini-LED teknolojilerine kıyasla daha gelişmiş bir görsel deneyim vaat ediyor. OLED teknolojisinin iPad Pro'da kullanılmaya başlanması, 12.9 inçlik model için öngörülen 1 mm'den fazla incelme de dahil olmak üzere incelik ve hafiflikte önemli iyileştirmeleri beraberinde getirecek.Kaynakça https://appuals.com/samsung-lg-ipad-pro-oled-display-supply/ https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=26128 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.