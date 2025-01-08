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    Samsung Galaxy S26 Ultra'da daha parlak ve verimli OLED ekran kullanılacak

    Samsung'un gelecek yılki amiral gemisi telefonu Galaxy S26 Ultra ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Buna göre telefonda daha verimli ve daha yüksek parlaklık sunan yeni bir OLED panel yer alacak.
    Galaxy S26 Ultra'da daha parlak ve verimli bir ekran kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın tanıtılmasına sayılı günler kala, gelecek seneki Galaxy S26 Ultra hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Yeni bir rapora göre Samsung'un gelecek yılki amiral gemisi telefonu daha parlak ve daha verimli bir ekrana sahip olacak.

    CoE teknolojili OLED ekrana geçiş yapılacak

    Güney Koreli The Elec'in haberine göre Samsung, Galaxy S26 Ultra'nın ekranı için Color Filter on Encapsulation (CoE) teknolojisini uygulamayı planlıyor. Bu teknoloji daha yüksek ekran parlaklığı sağlıyor ve panelin enerji verimliliğini artırıyor.

    CoE teknolojisi, OLED'lerdeki polarize plakaları renk filtreleriyle değiştiriyor. Ayrıca genel Piksel Tanımlama Katmanı'nı (PDL) siyah bir PDL ile değiştiriyor. Bu değişiklikler ile panel daha ince hale gelerek ışık geçirgenliği artıyor. Dolayısıyla aynı miktarda parlaklık üretmek için daha düşük güce ihtiyaç duyuluyor.

    Siyah PDL ayrıca, panelin içinden yansıyan ışığı azaltıyor. Bu değişikliği yapmak için mevcut turuncu ışığa duyarlı polimid (PSPI) malzemesi, kırmızı, yeşil ve mavi alt pikseller arasında siyah bir malzeme ile değiştiriliyor. Ayrıca, ince bir film kapsülleme (TFE) katmanına düşük bir sıcaklıkta bir renk filtresi (CF) basılıyor.

    CoE teknolojisi ilk olarak Galaxy Z Fold 3'ün katlanabilir OLED ekranında kullanıldı. Galaxy S26 Ultra, CoE teknolojisine sahip bir OLED panel kullanan ilk geleneksel formda akıllı telefon olacak. Samsung Display tarafından üretilen panellerin serinin diğer üyeleri tarafından kullanılıp kullanılmayacağı bilinmiyor.

    Kaynakça https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=32201 https://www.sammobile.com/news/galaxy-s26-ultra-oled-coe-screen-brighter-efficient/
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