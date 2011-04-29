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Samsung, 2011 yılı 1. çeyrek finansal raporunu açıkladı: 70 milyon telefon satışı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, 2011 yılı 1. çeyrek finansal raporunu internette açıkladı.

Yapılan açıklamalara göre, bu yıl 300 milyon cep telefonunu tüketicilerle buluşturmayı hedefleyen Güney Koreli firma 1. çeyrekte 70 milyon civarında cep telefonu satışı gerçekleştirdi. Satılan telefonların %18'ini yani 12.6 milyonunu akıllı telefonlar oluşturuyor. Bilindiği üzere firmanın akıllı telefon portföyünü Android, Bada ve Windows Phone 7'li modeller oluşturmakta. Akıllı telefon satışlarında 2010 yılının ilk çeyreğine göre %500'e yakın, 2010'un son çeyneğine göre %16'ya yakın artış söz konusu.

Son olarak bu yıl 60 milyon civarında akıllı telefon satışı yapılmasını öngören firmanın gelirleri 9.95 milyar dolar, faaliyet kârı 1.34 milyar dolar olarak gerçekleşti.


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f-a-t-i-h 8 yıl
Samsung firmasının yaptığı en iyi şey reklam ve pazarlama bugün dünyanın en büyük takımlarının bile maçlarında Samsung reklamı dönüyor.
inanılmaz bir büyüklüğe ulaştılar öyle görünüyor ki dahada büyüyecek...
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Technotronic 8 yıl
söz konusu samsung sa sasirmamak gerekir normal sonuc
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Rainbow6 8 yıl
Apple sagolsun yoksa nasil alirdik yada gorurduk bu kadar akilli telefonu piyasada :) adamlarin elde ettigi rakamlar inanilmaz keske bizim ulkede de boyle seyler yapilabilse ama bi cok insan bos beles seylerle ugrasiyor .. bu arada bu yil 300 milyon hedefi varsa demekki yeni cikacak urunlere cok guveniyor cunku bu yilin yarisina gelindi bile birde iphoneyi nasil kesecek onu merak ediyorum insanlar geberircesine yeni telefonu bekliyor :)
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M@U 8 yıl
Alt seviyede Nokia'nın elde ettiği başarıyı, akıllı telefon piyasasında Samsung elde edecek gibi. Şuan zaten akıllı telefon piyasasında gördüğümüz kadarıyla üç sağlam oyuncu var: Apple, Samsung, HTC.


Samsung'un hamleleri dikkat çekici. Galaxy serisini 250-400$ seviyesine indirdiği ve üst seviyede de sağlam modeller sunduğu için yükselişinin bu çeyrekte de devam edeceği ortada. Apple'ın açtığı davalar da zaten Samsung'un bu pazardaki potansiyelini gösteriyor aslında. Apple tek başına at koşturduğu piyasada artık yalnız olmayacağının farkına varmış olmalı ki kendine rakip gördüğü firmaya, ortaklığı bulunduğu halde dava açabiliyor.

Apple'ın karşısına kesinlikle bir rakip çıkması gerekiyordu ve Android gücünü de arkasına alan Samsung için bu yapılmayacak ya da çok uzak bir hedef gibi durmuyor. Bu haber de bunun bir göstergesi niteliğinde bana göre.
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yunuss.10 8 yıl
Deli gibi kar elde etmişler yav , daha bi bu kadar daha vardır karı da açıklanmaz
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EcZaNeT 8 yıl

M@U

Alt seviyede Nokia'nın elde ettiği başarıyı, akıllı telefon piyasasında Samsung elde edecek gibi. Şuan zaten akıllı telefon piyasasında gördüğümüz kadarıyla üç sağlam oyuncu var: Apple, Samsung, HTC.


Samsung'un hamleleri dikkat çekici. Galaxy serisini 250-400$ seviyesine indirdiği ve üst seviyede de sağlam modeller sunduğu için yükselişinin bu çeyrekte de devam edeceği ortada. Apple'ın açtığı davalar da zaten Samsung'un bu pazardaki potansiyelini gösteriyor aslında. Apple tek başına at koşturduğu piyasada artık yalnız olmayacağının farkına varmış olmalı ki kendine rakip gördüğü firmaya, ortaklığı bulunduğu halde dava açabiliyor.

Apple'ın karşısına kesinlikle bir rakip çıkması gerekiyordu ve Android gücünü de arkasına alan Samsung için bu yapılmayacak ya da çok uzak bir hedef gibi durmuyor. Bu haber de bunun bir göstergesi niteliğinde bana göre.



sony ericson / motorola / lg mobile gibi firmalarıda es geçmemek lazım.. Gerçi atrix ve xoom istediği başarıyı yakalamadı motorola için ama LG optimus 2x/3d ve SE ARC/ PLAY/ NEO ile güçlü girdiler piyasaya eğer uygun fiyat politikası izlerlerse ciddi pazar payı alırlar.. Motorolada kendini toparlayıp Atrix i daha albenili yaparsa oda çok satar.. Hatta ben atrix e SGS2 den sonra 2. en iyi PDA olur gözüyle bakarken tutmaması garip geldi..
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TheValoran 8 yıl
Samsung büyümeye devam ediyor.
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