Samsung, 2011 yılı 1. çeyrek finansal raporunu açıkladı: 70 milyon telefon satışı

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, 2011 yılı 1. çeyrek finansal raporunu internette açıkladı.
Yapılan açıklamalara göre, bu yıl 300 milyon cep telefonunu tüketicilerle buluşturmayı hedefleyen Güney Koreli firma 1. çeyrekte 70 milyon civarında cep telefonu satışı gerçekleştirdi. Satılan telefonların %18'ini yani 12.6 milyonunu akıllı telefonlar oluşturuyor. Bilindiği üzere firmanın akıllı telefon portföyünü Android, Bada ve Windows Phone 7'li modeller oluşturmakta. Akıllı telefon satışlarında 2010 yılının ilk çeyreğine göre %500'e yakın, 2010'un son çeyneğine göre %16'ya yakın artış söz konusu.
Son olarak bu yıl 60 milyon civarında akıllı telefon satışı yapılmasını öngören firmanın gelirleri 9.95 milyar dolar, faaliyet kârı 1.34 milyar dolar olarak gerçekleşti.
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inanılmaz bir büyüklüğe ulaştılar öyle görünüyor ki dahada büyüyecek...
Samsung'un hamleleri dikkat çekici. Galaxy serisini 250-400$ seviyesine indirdiği ve üst seviyede de sağlam modeller sunduğu için yükselişinin bu çeyrekte de devam edeceği ortada. Apple'ın açtığı davalar da zaten Samsung'un bu pazardaki potansiyelini gösteriyor aslında. Apple tek başına at koşturduğu piyasada artık yalnız olmayacağının farkına varmış olmalı ki kendine rakip gördüğü firmaya, ortaklığı bulunduğu halde dava açabiliyor.
Apple'ın karşısına kesinlikle bir rakip çıkması gerekiyordu ve Android gücünü de arkasına alan Samsung için bu yapılmayacak ya da çok uzak bir hedef gibi durmuyor. Bu haber de bunun bir göstergesi niteliğinde bana göre.
sony ericson / motorola / lg mobile gibi firmalarıda es geçmemek lazım.. Gerçi atrix ve xoom istediği başarıyı yakalamadı motorola için ama LG optimus 2x/3d ve SE ARC/ PLAY/ NEO ile güçlü girdiler piyasaya eğer uygun fiyat politikası izlerlerse ciddi pazar payı alırlar.. Motorolada kendini toparlayıp Atrix i daha albenili yaparsa oda çok satar.. Hatta ben atrix e SGS2 den sonra 2. en iyi PDA olur gözüyle bakarken tutmaması garip geldi..