Samsung, 2011 yılı 1. çeyrek finansal raporunu açıkladı: 70 milyon telefon satışı

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, 2011 yılı 1. çeyrek finansal raporunu internette açıkladı.

Yapılan açıklamalara göre, bu yıl 300 milyon cep telefonunu tüketicilerle buluşturmayı hedefleyen Güney Koreli firma 1. çeyrekte 70 milyon civarında cep telefonu satışı gerçekleştirdi. Satılan telefonların %18'ini yani 12.6 milyonunu akıllı telefonlar oluşturuyor. Bilindiği üzere firmanın akıllı telefon portföyünü Android, Bada ve Windows Phone 7'li modeller oluşturmakta. Akıllı telefon satışlarında 2010 yılının ilk çeyreğine göre %500'e yakın, 2010'un son çeyneğine göre %16'ya yakın artış söz konusu.

Son olarak bu yıl 60 milyon civarında akıllı telefon satışı yapılmasını öngören firmanın gelirleri 9.95 milyar dolar, faaliyet kârı 1.34 milyar dolar olarak gerçekleşti.