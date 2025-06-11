Huawei Pura 80 serisi tanıtıldı: Kamerasıyla fark yaratıyor

Tasarım ve ekran detayları
Serideki Pro, Pro+ ve Ultra modelleri yuvarlatılmış çerçeve ve çok katmanlı kamera çıkıntısıyla gelirken, standart Pura 80 daha düz bir tasarıma sahip.
Ana odak kamera
Yeni serideki en büyük sıçramalardan biri kamera tarafında yaşanıyor. Tüm modellerde 50MP çözünürlüğünde, 1 inç büyüklüğünde RYYB sensörlü ultra geniş ana kamera yer alıyor. Bu kamera, önceki Pura modellerine kıyasla gerçek zamanlı görüntü işleme performansını yüzde 200 oranında artırıyor. AI destekli gürültü azaltma ve renk iyileştirme özellikleri ise görsel kalitede çıtayı yukarı taşıyor.
Özellikle Pura 80 Ultra modeli, TCG üçlü gerçek zamanlı füzyon teknolojisi sayesinde 16EV dinamik aralık sunuyor. Bu da telefonun çok düşük ya da aşırı parlak ışık koşullarında bile doğal ve detaylı görüntüler yakalamasını sağlıyor.
Yeni Pura serisi, Huawei’nin kendi geliştirdiği HarmonyOS NEXT işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. Amiral gemisine özel animasyonlar ve sistem temaları sunan bu yazılım, şirketin yeni Ark motoru sayesinde genel performansta %36’lık bir iyileşme sağlıyor.
Pura 80 Pro, Pro+ ve Ultra modelleri 5700mAh kapasiteli batarya taşıyor. Bu modeller, 100W kablolu ve 80W kablosuz süper hızlı şarj desteği sunuyor. Standart Pura 80 ise 5600mAh batarya kapasitesine sahip ve 66W kablolu ile 50W kablosuz şarj desteği ile geliyor. Tüm seride IP68/IP69 sertifikası da bulunuyor.
Huawei Pura 80 Ultra özellikleri
- Ekran: 6.8 inç OLED 2848 × 1276 piksel (FHD+) 1-120 Hz LTPO, 3000 nit
- İşlemci: Açıklanmadı
- Depolama: 512 GB / 1 TB
- RAM: 16 GB
- Arka kamera:
- Ana 50 MP sensör, 1 inç sensör, F1.6–F4.0 diyafram, OIS (optik sabitleyici)
- Telefoto 50 MP, F2.4 diyafram, sensör kaydırmalı sabitleme
- Ultra telefoto 12.5 MP, F3.6 diyafram, sensör kaydırmalı sabitleme
- Ultra geniş açı 40 MP, F2.2 diyafram
- Ön kamera: 13 MP (F2.0)
- Batarya: 5700 mAh / 100W Kablolu, 80W Kablosuz
- İşletim sistemi: HarmonyOS 5.1
Huawei Pura 80 Pro+ teknik özellikleri
- Ekran: 6.8 inç OLED 2848 × 1276 piksel (FHD+) 1-120 Hz LTPO adaptif, 3000 nit
- İşlemci: Açıklanmadı
- Depolama: 512 GB / 1 TB
- RAM: 16 GB
- Arka kamera:
- Ana 50 MP, 1 inç yüksek dinamik aralıklı sensör, F1.6–F4.0 diyafram, OIS
- Telefoto 48 MP süper ışık yakalama telefoto-makro lens, F2.1 diyafram, OIS
- Ultra geniş açı 40 MP, F2.2 diyafram
- Ön kamera: 13 MP (F2.0)
- Batarya: 5700 mAh / 100W Kablolu, 80W Kablosuz
- İşletim sistemi: HarmonyOS 5.1
Huawei Pura 80 Pro teknik özellikleri
- Ekran: 6.8 inç OLED 2848 × 1276 piksel (FHD+) 1-120 Hz LTPO adaptif, 3000 nit
- İşlemci: Açıklanmadı
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- RAM: 12 GB
- Arka kamera:
- Ana 50 MP, 1 inç sensör, F1.6–F4.0 diyafram, OIS
- Telefoto 48 MP süper ışık yakalama telefoto-makro lens, F2.1 diyafram, OIS
- Ultra geniş açı 40 MP, F2.2 diyafram
- Ön kamera: 13 MP (F2.0)
- Batarya: 5700 mAh / 100W Kablolu, 80W Kablosuz
- İşletim sistemi: HarmonyOS 5.1
Huawei Pura 80 teknik özellikleri
- Ekran: 6.6 inç OLED 2760 × 1256 piksel (FHD+) 1-120 Hz LTPO adaptif, 3000 nit
- İşlemci: Açıklanmadı
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- RAM: 12 GB
- Arka kamera:
- Ana 50 MP, 1 inç sensör, F1.6–F4.0 diyafram, OIS
- Telefoto12 MP (F3.4, OIS)
- Ultra geniş açı 13 MP (F2.2)
- Ön kamera: 13 MP (F2.0)
- Batarya: 5600 mAh / 66W Kablolu, 50W Kablosuz
- İşletim sistemi: HarmonyOS 5.1
Huawei Pura 80 serisi fiyatları
Yeni Huawei Pura 80 serisi, Çin pazarında şu fiyatlarla satışa sunulacak:
- Pura 80 Pro: 6499 yuan (~904 dolar)
- Pura 80 Pro+: 7999 yuan (~1110 dolar)
- Pura 80 Ultra: 9999 yuan (~1390 dolar)
Huawei Pura 80 Pro ve Pro+ modeli 14 Haziran’da, Ultra ise 26 Haziran’da satışa çıkacak. Temel model Huawei Pura 80 ise Temmuz ayında satışa sunulacak.Kaynakça https://www.huaweicentral.com/huawei-pura-80-series-launched-with-6-8-screen-1-inch-main-camera-switchable-telephoto-lens-harmonyos-next-and-more/ https://consumer.huawei.com/cn/phones/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.