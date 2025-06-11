Huawei Pura 80 serisi tanıtıldı: Kamerasıyla fark yaratıyor

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Tam Boyutta Gör Huawei, merakla beklenen Pura 80 serisini resmi olarak tanıttı. Amiral gemisi segmentine hitap eden yeni akıllı telefon serisi; Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ ve Pura 80 Ultra olmak üzere dört farklı modelden oluşuyor. Huawei'nin çip teknolojilerinde attığı adımlar ve akıllı telefon satışlarındaki ivmelenme ile birlikte gelen bu lansman, sektörde dikkatleri üzerine çekti.

Tasarım ve ekran detayları

Serideki Pro, Pro+ ve Ultra modelleri yuvarlatılmış çerçeve ve çok katmanlı kamera çıkıntısıyla gelirken, standart Pura 80 daha düz bir tasarıma sahip.

Tam Boyutta Gör Pura 80, 6.6 inç düz OLED ekranla sunulurken; üst modeller 6.8 inç dört kenarı kavisli OLED ekran taşıyor. Tüm modellerde 3000 nit tepe parlaklık, 1-120Hz LTPO adaptif yenileme hızı, 1.07 milyar renk, P3 geniş renk gamı, 460 ppi piksel yoğunluğu ve HDR Vivid desteği bulunuyor.

Ana odak kamera

Yeni serideki en büyük sıçramalardan biri kamera tarafında yaşanıyor. Tüm modellerde 50MP çözünürlüğünde, 1 inç büyüklüğünde RYYB sensörlü ultra geniş ana kamera yer alıyor. Bu kamera, önceki Pura modellerine kıyasla gerçek zamanlı görüntü işleme performansını yüzde 200 oranında artırıyor. AI destekli gürültü azaltma ve renk iyileştirme özellikleri ise görsel kalitede çıtayı yukarı taşıyor.

Özellikle Pura 80 Ultra modeli, TCG üçlü gerçek zamanlı füzyon teknolojisi sayesinde 16EV dinamik aralık sunuyor. Bu da telefonun çok düşük ya da aşırı parlak ışık koşullarında bile doğal ve detaylı görüntüler yakalamasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Pura 80 Ultra, sektörde bir ilke imza atarak çift lensli, değiştirilebilir telefoto sistemiyle geliyor. Bu sistemde yer alan iki aynalı yapı sayesinde 3.7x ve 9.4x optik yakınlaştırma yapılabiliyor. Odak uzunlukları 13mm, 22.5mm, 83mm ve 212mm arasında değişebiliyor. Huawei, bu yenilik sayesinde optik yakınlaştırma aralığının bir önceki nesil Pura 70 Ultra’ya göre yüzde 129 oranında artırıldığını belirtiyor.

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Yeni Pura serisi, Huawei’nin kendi geliştirdiği HarmonyOS NEXT işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. Amiral gemisine özel animasyonlar ve sistem temaları sunan bu yazılım, şirketin yeni Ark motoru sayesinde genel performansta %36’lık bir iyileşme sağlıyor.

Pura 80 Pro, Pro+ ve Ultra modelleri 5700mAh kapasiteli batarya taşıyor. Bu modeller, 100W kablolu ve 80W kablosuz süper hızlı şarj desteği sunuyor. Standart Pura 80 ise 5600mAh batarya kapasitesine sahip ve 66W kablolu ile 50W kablosuz şarj desteği ile geliyor. Tüm seride IP68/IP69 sertifikası da bulunuyor.

Huawei Pura 80 Ultra özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6.8 inç OLED 2848 × 1276 piksel (FHD+) 1-120 Hz LTPO, 3000 nit

İşlemci: Açıklanmadı

Depolama: 512 GB / 1 TB

RAM: 16 GB

Arka kamera: Ana 50 MP sensör, 1 inç sensör, F1.6–F4.0 diyafram, OIS (optik sabitleyici) Telefoto 50 MP, F2.4 diyafram, sensör kaydırmalı sabitleme Ultra telefoto 12.5 MP, F3.6 diyafram, sensör kaydırmalı sabitleme Ultra geniş açı 40 MP, F2.2 diyafram

Ön kamera: 13 MP (F2.0)

Batarya: 5700 mAh / 100W Kablolu, 80W Kablosuz

İşletim sistemi: HarmonyOS 5.1

Huawei Pura 80 Pro+ teknik özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6.8 inç OLED 2848 × 1276 piksel (FHD+) 1-120 Hz LTPO adaptif, 3000 nit

İşlemci: Açıklanmadı

Depolama: 512 GB / 1 TB

RAM: 16 GB

Arka kamera: Ana 50 MP, 1 inç yüksek dinamik aralıklı sensör, F1.6–F4.0 diyafram, OIS Telefoto 48 MP süper ışık yakalama telefoto-makro lens, F2.1 diyafram, OIS Ultra geniş açı 40 MP, F2.2 diyafram

Ön kamera: 13 MP (F2.0)

Batarya: 5700 mAh / 100W Kablolu, 80W Kablosuz

İşletim sistemi: HarmonyOS 5.1

Huawei Pura 80 Pro teknik özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6.8 inç OLED 2848 × 1276 piksel (FHD+) 1-120 Hz LTPO adaptif, 3000 nit

İşlemci: Açıklanmadı

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 12 GB

Arka kamera: Ana 50 MP, 1 inç sensör, F1.6–F4.0 diyafram, OIS Telefoto 48 MP süper ışık yakalama telefoto-makro lens, F2.1 diyafram, OIS Ultra geniş açı 40 MP, F2.2 diyafram

Ön kamera: 13 MP (F2.0)

Batarya: 5700 mAh / 100W Kablolu, 80W Kablosuz

İşletim sistemi: HarmonyOS 5.1

Huawei Pura 80 teknik özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6.6 inç OLED 2760 × 1256 piksel (FHD+) 1-120 Hz LTPO adaptif, 3000 nit

İşlemci: Açıklanmadı

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

RAM: 12 GB

Arka kamera: Ana 50 MP, 1 inç sensör, F1.6–F4.0 diyafram, OIS Telefoto12 MP (F3.4, OIS) Ultra geniş açı 13 MP (F2.2)

Ön kamera: 13 MP (F2.0)

Batarya: 5600 mAh / 66W Kablolu, 50W Kablosuz

İşletim sistemi: HarmonyOS 5.1

Huawei Pura 80 serisi fiyatları

Yeni Huawei Pura 80 serisi, Çin pazarında şu fiyatlarla satışa sunulacak:

Pura 80 Pro: 6499 yuan (~904 dolar)

Pura 80 Pro+: 7999 yuan (~1110 dolar)

Pura 80 Ultra: 9999 yuan (~1390 dolar)

Huawei Pura 80 Pro ve Pro+ modeli 14 Haziran’da, Ultra ise 26 Haziran’da satışa çıkacak. Temel model Huawei Pura 80 ise Temmuz ayında satışa sunulacak.

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Huawei Pura 80 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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